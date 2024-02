Antisémitisme : gros malaise avec les Césars

@Fergus

Elle n’est pas la seule, le sionisme n’est pas le judaïsme, le sionisme est une idéologie politique, Israël est une « entité politique » née d’un coup d’État contre la Palestine mandataire britannique coloniale.

Torah Judaism @TorahJudaism 9 oct. 2023

Judaism is Not Zionism !

Israel is not the state of the Jewish people !

Israel does not represent the Jews, and does not speak in their name !

Jews are not responsible for the actions of the State of Israel !

Anti-Zionism is not Antisemitism.



Torah Judaism @TorahJudaism 17 nov.2023



What Zionists cannot tolerate is the friendship between Jews and Muslims.

Torah Jews were among their fellow Muslims at a rally to protest Israel’s genocide, and Muslims welcomed them very warmly.

Jews and Muslims are at peace in friendship.

Muslims are not enemies of Jews.

#FreePalestine



