GAZA est un ’’confetti’’ sur la carte du monde, mais il reste une pièce centrale d’un château de cartes médiatique géant

Les Médias Grand Public sont de grosses machines à trier-filtrer-interpréter l'information. Et leur ''efficacité'' peut être boostée en amont et en aval, par l'input (des journalistes) et l'output (des politiques). Je propose de faire un bref tour dans ce monde trop souvent consternant.

Les attaques terroristes coordonnées du sept octobre 2023, menées par plusieurs groupes dont le Hamas, sont clairement condamnables. Et il convient de s'associer aux hommages rendus aux victimes de ces attaques, originaires de diverses contrées. L' hommage du Président de la République pour les victimes françaises (1) est donc une réaction adéquate pour ce point particulier lié à l'histoire de la Palestine.

Voici le plan de l'Article :

> Les journalistes sont parmi les premières victimes

> Quelques informations journalistiques peu connues

> Fin d'agonie du Journalisme d'Investigation ?

> « C'est une guerre entre la civilisation et la barbarie »

LES JOURNALISTES SONT PARMI LES PREMIERES VICTIMES

Notre bon peuple connaît-il tous les points importants de l'histoire récente de la Palestine, ou seulement certains aspects sélectionnés à son intention ? En effet, depuis le 7 octobre « Israël éradique le journalisme à Gaza. » (2) Et l'effet est massif : « Plus des trois quarts des 99 journalistes tués dans le monde en 2023 sont morts dans la guerre entre Israël et Gaza. » (3)

Le phénomène n'est pas nouveau : il est aussi étendu et documenté en Cisjordanie. Par exemple, parmi les victimes de 2022, à Jénine, citons la journaliste-vedette d'investigation Palestinienne Chrétienne Shireen Abu Akleh, qui a été tuée d'une balle perdue dans la tête (la balle est passée entre son gilet pare-balles et son casque). Après avoir accusé les Palestiniens comme auteurs du tir mortel, l'armée israélienne reconnaissait une "forte possibilité" d'avoir touché accidentellement la journaliste. (4) Pas de chance...

QUELQUES INFORMATIONS JOURNALISTIQUES MAL CONNUES

Nous avons donc beaucoup d'informations sur les otages et les décès côté Israélien (1400) pour l'attaque du 07 octobre. C'est bien.

A - Qu'en est-il pour les décès qui ont précédé cette date ?

B - Et pour les 30.000 décès (pour l'instant) qui ont suivi, côté Palestinien ? :

A1 > Nettoyage ethnique post-1947 : 750.000 habitants non-Juifs sont chassés de leurs terres (qui seront plus tard confisquées-volées). Au moins 33 massacres ont été effectués et plus de 400 villages détruits. Les survivants déplacés se réfugieront à Gaza, en Cisjordanie, etc. Ils y sont encore... et réclament le droit au retour !

Pour remplacer ces populations souvent paysannes, des 'interventions' spéciales ont été effectuées par Israël en Irak et au Maroc pour 'importer' des populations Juives Arabes de remplacement. Plus d'informations & détails en (5).

A2 > L'oppression sur les Palestiniens a, depuis 1948, été constante, comme leur résistance.

« Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle , celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est l a violence révolutionnaire , qui naît de la volonté d’abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n’y a pas de pire hypocrisie que de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue. » (12)

(Helder Camara (1909-1999), évêque brésilien, dans La spirale de la violence, 1967.)

Le graphique ci-dessous montre que la répression sur les Palestiniens a toujours été féroce

Nombre de décès imputables à l'action directe de l'autre camp :

Rouge = morts Palestiniens / Bleu = morts Israéliens

Source : https://ifamericansknew.org/

B > L' opération spéciale israélienne sur Gaza ressemble plus à une guerre contre les enfants de Gaza , qui représentent environ la moitié des actuels 30.000 décès !

FIN D'AGONIE DU JOURNALISME D'INVESTIGATION ?

Depuis un demi-siècle, en occident, le journalisme d'investigation a perdu du terrain, et le journalisme d'opinion a progressivement pris le dessus. En même temps, la variété des opinions exprimées s'est peu à peu réduite du fait principalement de la concentration de la presse. Et, en même temps, les programmes de divertissement occupent le temps d'attention du bon peuple..

« Le journalisme d’investigation implique d’exposer au public des affaires dissimulées de manière délibérée (…) ou cachées accidentellement (...). Il nécessite d’utiliser des sources et des documents confidentiels ou publics. » (6) « Le journalisme d’investigation est aujourd’hui en danger en France car il subit des attaques et notamment la menace de procédures judiciaires. » (7) En outre, « une stratégie d’intimidation des médias semble à l’oeuvre dans les services de la sécurité intérieure. » (8)

Notre civilisation n'est-elle pas partie à la dérive ? Elle protège d'abord le Business (secret des affaires) et le Politique (secret défense) au détriment des Droits de l'Homme . Et non l'inverse. Des activités répréhensibles peuvent ainsi être 'protégées' sous couvert de Business ou de Politique. (9) Pourtant, journalistes et lanceurs d'alerte protègent les droits de l'homme, luttent pour la transparence et contre la corruption. Ce qui renforcerait une démocratie fragilisée. (10)

En tout cas, si un quidam Australien, par ses activités de lanceur d'alerte en Europe, peut aujourd'hui être condamné aux USA, avec la collaboration de tous les États 'démocratiques', cela témoignerait d'un changement de système.

Soit dit en passant que la France, via son Président, pourrait offrir (pouvoir régalien) un titre de séjour à Edward Snowden. (11)

C'EST UNE GUERRE ENTRE LA CIVILISATION ET LA BARBARIE

Lors de ses diverses intervention à l'Assemblée Nationale, le député franco-israélien Habib Meyer marque son passage. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/deputes/PA695100

Quand on l'écoute, on se rend vite compte qu'il en fait trop, comme le fait justement remarquer Le Monde. (14) Croit-il sincèrement que l'on peut gober tout ce qu'il raconte ? (13) Ce qui m'attriste, c'est que ses collègues semblent tombés sous le charme...

Quand Habib Meyer affirme que « Cette guerre est une guerre contre notre civilisation, une guerre entre la civilisation et la barbarie. » sans doute serait-il plus juste de parler de guerre entre deux sortes de barbarie ! En outre, pourquoi se plaindre d'une créature que l'on a fait croître et prospérer ? Raymond Aron le disait déjà : « Israël facilitera la montée du Hamas, dans le but d'affaiblir l'OLP. » Il éclairait plus loin son propos en précisant que, « Dans le poker de la diplomatie mondiale, comment le nier ? Israël, bon gré mal gré, est une carte américaine ». (18)

Dans une autre de ses diverses tirades favorites, Habib Meyer demandait : « Pouvez-vous m’assurer que la France (…) fera confiance à Tsahal, l’armée la plus morale du monde (…). » J'ai cru m'étouffer ! Car, sur le terrain, tant en Cisjordanie qu'à Gaza, le vécu est tout autre. Ainsi, le journal Israélien Haaretz rapporte les exploits racontés par les snipers de Tsahal installés côté israélien, à la limite de Gaza, à l'abri d'une rangée de barbelés, qui surveillaient une foule de protestation à Gaza. En effet, l'équipe de snipers avait battu son record ce jour-là de 2020 : 42 genoux détruits. (à Gaza, cela veut dire 42 amputations). (15)

Très récemment, à Gaza, les soldats israéliens mettent en scène leurs crimes en vidéo. « Ce qui est troublant, (…) c’est qu’ils se filment en train de célébrer le bombardement des universités et des maisons à Gaza. C’est fou le degré de joie et de fierté que ces soldats éprouvent à raser un pays et sa population. Cette déshumanisation est si gangrenée qu’ils ne pensent pas faire quelque chose de mal. » Encore ne voit-on que l’écume, car « l’armée censure et monitore les images qui filtrent du front ». (16)

Et, depuis 1948, les exécutions extra-judiciaires effectuées par les colons protégés par l'armée, ou directement par soldats, font partie du paysage, et ne font plus même l'objet d'enquêtes sérieuses.... (18) Ces exécutions sont un des éléments du graphique présenté plus haut.

En d'autres occasions, « on est en droit de se demander si Habib Meyer représente la France auprès d'Israël, ou Israël auprès de la France. » (14) Ainsi, il s'en prend à Gérard Araud (ancien ambassadeur de France en Israël) quand ce dernier expliquait que, profitant de la tragédie à Gaza, les colons Israéliens se livrent à ''un nettoyage ethnique au détail'' en Cisjordanie. Et Habib Meyer de marteler : « Un Juif ne sera jamais un colon en Judée. » Et il explique par ailleurs que « Cela fait 2000 ans que les Juifs sont chez eux » (17)

Analyse : On sait que, côté Français, selon le Droit International, les colons Juifs en Cisjordanie & Jérusalem-Est sont au nombre de 700.000 environ. Cependant, pour les fondamentalistes Israéliens, les Juifs sont chez eux en Judée (dixit la Bible) et que par conséquent, la colonisation n'existe pas en Judée (la Judée couvre partie de Israël et de la Cisjordanie). Pour les fondamentalistes, le problème n'est pas (l'inexistante) colonisation ; le problème, c'est la présence des Palestiniens en Palestine. D'où les plans & négociations pour s'en débarrasser, les faire émigrer 'volontairement' vers d'autres contrées... (19) Les USA disent s'opposer à des déplacements ''forcés'' de Palestiniens. A moins que les USA n'autorisent une dérogation ? Pour ''motif humanitaire'', bien sûr. Pour Israël, sans doute conviendrait-il donc que les gazaouis soient amenés à ne plus avoir d'autre solution que de choisir librement d'abandonner leur terre.

La bi-nationalité a toujours apporté ce genre d'incompréhensions et de problèmes. Dans ses Mémoires, Raymond Aron affirmait son opposition à une double allégeance : « Les Juifs d’aujourd’hui ne sauraient éluder leur problème : se définir eux-mêmes Israéliens ou Français ; Juifs et Français, oui. Français et Israéliens, non – ce qui ne leur interdit pas, pour Israël, une dilection particulière. » (18)

Au final, j'ai le sentiment que l'occident élargit toujours plus le grand écart entre les Valeurs & Principes prônés et ceux pratiqués. Il semble que nous n'en ayons pas encore pris conscience. Mais le reste du monde nous voit déjà depuis longtemps comme des faux-culs.

JPCiron

