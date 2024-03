Appel du Cercle de réflexion interarmées à un cessez-le-feu en Ukraine

Ce qui suit date du 4 mars et me parait plein de bon sens !

On notera qu'avec élégance les rédacteurs ont rappelé que "not'Bon président" pourrait aussi réunir les gens pour la paix, au lieu de les réunir pour continuer un massacre sans précédent depuis quelques décennies ...

Je précise que le 16 mars cet appel a été relayé par Place-d'Armes et a aussi été diffusé sur le Courrrier des Stratèges ... il est dommage que la modération d'Agoravox refuse de laisser passer une telle information !

Mais comme l'a écrit en commentaire un "modérateur" particulièrement avisé : Le CRI, mouvement d'extrême-droite clairement anti-Otan et pro-Russie. Ce n'est évidemment pas précisé dans l'article.

ALERTE : des officiers généraux se rebellent contre la guerre de Macron en Ukraine – Le Courrier des Stratèges (lecourrierdesstrateges.fr)

Combien de morts ?

Combien de morts encore ?

Chacune des parties qui s’affrontent continue à vainement sacrifier sa jeunesse dans cette guerre devenue d’usure, dans laquelle ne se dessine aucune percée décisive, dans laquelle aucun ne craque.

La guerre russo-ukrainienne est déjà un désastre absolu. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées ou blessées. Des millions ont été déplacées. Les destructions environnementales et économiques sont incalculables.

Les dévastations futures pourraient être exponentiellement plus grandes à mesure que les puissances nucléaires se rapprochent de la guerre ouverte.

Aujourd’hui quelques voix timides se hasardent à parler de paix. C’est totalement inutile tant qu’un cessez-le-feu n’aura pas été établi dans les plus brefs délais sur la ligne des contacts au jour et à l’heure qui seront décidés de l’arrêt des combats.

Il ne s’agit plus, à ce stade, de se disperser en stériles batailles oratoires pour définir les responsabilités respectives dans la perpétuation de ce drame. Cela viendra plus tard lorsque, à l’instar de ce qu’accomplirait un tribunal international, devront être prises en considération ce qui est à charge et à décharge de toutes les parties en lice, directement et indirectement.

Mais il faut dès à présent saisir les opportunités qui se présentent pour lancer un immense mouvement en faveur de la cessation des combats.

C’est tout d’abord la capacité qu’a eue le président Macron de rassembler de manière autonome, le 26 février, les hauts représentants politiques de 27 pays européens pour définir la suite de l’aide à l’Ukraine afin qu’elle réussisse à faire face à la poussée russe.

Mais une telle capacité démontre qu’un rassemblement identique peut tout à fait être réalisé dans les mêmes conditions pour décider, avec une volonté tenace et convaincue, de la mise en place d’un cessez-le-feu sur le théâtre des combats.

C’est ensuite, que cela plaise ou non, en prenant au mot la déclaration du président Poutine lors de sa rencontre avec Carlson Tucker le 8 février, déclaration selon laquelle le président russe, sans que l’on écarte pour autant la possibilité d'une intoxication de sa part, se dit, par trois fois à la fin de l’interview, prêt à négocier même s’il présente quelques exigences pour ce faire.

Ainsi, puisque l'opportunité se présente et que le problème qui se pose est essentiellement européen, nous devons, nous Français, nous Européens, rechercher de la part des deux parties leur accord pour que soit immédiatement déclaré un cessez-le- feu. Pour convaincre il faudra que les négociateurs, à mandater par l’ONU, présentent avec eux un canevas sur les modalités de sa mise en place.

Le cercle de réflexion interarmées (CRI) est une entité indépendante de réflexion sur tous les problèmes liés à la Défense. Il regroupe d’anciens militaires et civils à la retraite. Il n’exprime pas la doctrine officielle.

Gal (2S) Daniel SCHAEFFER

Gal(2S) Marc ALLAMAND

CV (er) Alexis BERESNIKOFF

Gal(2S) Philippe CHATENOUD

Gal (2S) Grégoire DIAMANTIDIS

Gal(2S) Philippe GERBAULT

Mr. Marcel JAYR

CV (er) Max MOULIN

CF (er) Bernard PILLAUD

Gal (2S) Jean-Claude RODRIGUEZ

Gal (2S) Henri ROURE

Gal (2S) Serge SCHNEIDER

Ce texte a été publié sur Place-d'Armes

Nota : en photo vous avez le Général Goya, expert des plateaux, qui annonçait fin 2022 la "débâcle russe", lui ne fait pas partie du Centre de Réflexion ! Comme disait Pierre Desproges : étonnant non ?