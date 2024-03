ATTAL : équarrissage et désmicardisation

Avec Gaby, c’est sur l’Attal de la boucherie Sanzo qu’il va charcuter dans le chômdu ! Le couperet bien aiguisé taillera dans la durée d'indemnisation des chômeurs de plusieurs mois, de la durée de travail exigé avant de pouvoir toucher des compensations et la diminution du niveau pécuniaire reçu du chômage. Tout ce beau gigot devra être ficelé avant septembre 2024 et ça va être la fondue bourguignonne sans viande pour ceux qui se retrouveront sans boulot !

Pour un petit monsieur qui n’a jamais travaillé, c'est fort de nescafé toute cette attitude scrogneugneu de la part d’un bambin des beaux quartiers. Mais comme depuis un temps, les élites définies comme telles par elles-mêmes n’ont jamais vraiment produit de la richesse réelle, et ont par famille d’entre-soi, par connexions/pistonnage et formations vécues dans le monde de la com, du 2 points zéro, de la banque et de la politique professionnelle ; stigmatiser, ceux qui avant d’être chômeurs, produisaient ce qu’il reste de richesses tangibles du pays, ne les embarrassent pas plus que ça : tous des fainéants puants et suants ne méritant pas tant « d’avantages », alors qu’ils ont cotisé pour... Le mépris de classe ne s’est jamais fait autant sentir que maintenant envers le croquant qui coûte un pognon de dingue selon leur grand timonier Macron.

Pour bien comprendre : Quel est le pourcentage de retenue sur un salaire ? La différence entre le salaire brut et net est constituée des cotisations salariales, estimées à environ 23 % du salaire brut (contre 33 % environ pour les cotisations patronales). Pour obtenir une estimation du salaire net, il faut retirer ces 23 %. L’état sur un salaire encaisse donc 23 + 33 = 56%. 1 jour sur 2 de travail… Pour obtenir quoi en retour ? Voici les conditions actuelles d’indemnisation du chômage : Quel est le montant du chômage pour un salaire de 1500 € ? Votre salaire brut s'élèvera à 1947 € par mois. En conséquence, votre allocation mensuelle de retour à l'emploi se calculera ainsi : 11,72 € x 30 jours = 351,60 €, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter 40,4 % de votre salaire brut, soit 786,59 € = total 1138,19 €, cette somme est en dessous du seuil de pauvreté estimé à 1158 €… Et si vous êtes au SMIC, soit plus de 3 millions de travailleurs, vous tomberez dans la catégorie des pauvres avec moins de 965 par mois. Bon appétit, espèce d’incapable-bon à rien, confiait Macron des beaux quartiers : « Les gens pauvres restent pauvres, ceux qui tombent pauvres restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s’en sortir. Par l’éducation… »[i] Ah, ah, le déconnecté de la Lune pensant que tous les enfants pauvres ont le choix d’aller à Stanislas. Pour bien souligner les dires du représentant de la bourgeoisie et des financiers : « Les aides sociales coutent un pognon de dingue et les gens sont toujours pauvres ».[ii] Pour lui d’ailleurs, « les aides » sont aussi le chômage, alors que c’est un droit. Les travailleurs prêtent de l’argent à l’état, font de l’avance de trésorerie afin d’aider ceux qui n’ont plus rien et surtout qu’en cas de licenciement, ils ne soient pas à la rue ; c’est un donnant-donnant entre le citoyen actif et son état. Cependant, ce même état respecte de moins en moins son contrat, influencé par une classe politique à la mentalité bourgeoise qui prône comme valeur, la pingrerie, l’épargne et leur supériorité morale. Nous sommes bien en plein retour de l’ancien régime ou les passe-droits, les privilèges de classe de naissance et le mépris souverain pour ceux qui les font vivre, car, souvent, ce sont des rentiers, des héritiers qui, nés avec une louche d’argent dans le bec, crachent sur la masse. Il est où le temps des luttes des classes, où, peureux/péteux comme ils sont, devaient baisser pavillon et pantalon pour « donner » des droits à cette valetaille grouillante, dont avec fierté, je fais partie !

Gros bosseur qui ne dort pas, Gaby, promet de rehausser le SMIC, par néologisme, la désmicardisation, poil au menton, comme la ligne de démarcation ! Et vous ma bonne dame, vous zy croyez à son truc, à machin chose ? En attendant, mettez-moi donc un kilo de moue pour chat, car bien cuisiné, on dirait à s'y méprendre du bœuf mironton. Ce soir, j'ai des invités !

Georges ZETER/mars 2024

Vidéo macron et le pognon de dingue