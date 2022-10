Auto-détermination ?

@Christophe

nous avons des valeurs....

...il va bien falloir rembourser le quoi qu’il en coûte.

Mais oui, tout à fait. On va rembourser avec la dette (c’est moins cher pour les gens). Pour faire payer la Russie il faut la vaincre.

Pour les valeurs, elles sont déjà à la peine ici alors exporter à l’est... vraiment c’est pas demain. Mais comme le catholicisme en colonies, ça prend du temps, et il y aura des bonnes volontés qui veulent un maître plus souple. Vous savez, je ne veux pas d’idées ukrainiennes ici non plus, ça ne me conviendrais pas plus que les idées russes (qui ne sont pas bien loins l’une de l’autre). Je me suis habitué aux nôtres si vous voulez, je verrais ça comme une régression. On peut les critiquer tant elles sont fébriles et faussement en oeuvre mais je m’applique avec prudence. C’est pourquoi je ne crois pas à une guerre de valeurs, que je ne la défends pas. La tournure des événements depuis le début le démontre. Et puis l’histoire nous dit que ça n’existe pas.

Je crois à une guerre de territoire, d’influence et personnelle (Les dirigeants).

Pas de justification en valeurs pour ma part.

Le pouvoir, son argent et l’égo du chef. Depuis la nuit des temps. A chaque fois.