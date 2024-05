Aux étudiants des Sciences Po : Palestiniens contre Israël, non et non, mais, Palestine contre le Gouvernement de B Netanyahou (1)

@L’auteur

"Israël contre les Palestiniens !

Est-ce que tous les Israéliens adhérent à la politique de Netanyahou ?

Il suffit de voir toutes les manifestations contre son gouvernement qui n’est pas homogène

S’imaginer que tous les Israéliens suivent Netanyahou aveuglement ne correspond pas à la réalité, ci-après la déclaration du général à la retraite Yaïr Golan, héros national (France-Info le 29/04/24) « Guerre à Gaza : « Benyamin Netanyahou doit rentrer immédiatement à la maison », et il n’est pas le seul parmi les anciens hauts gradés de l’armée."

Tu a tout a fait raison la bas ca manifeste cher meme et de plus en plus

En fait ceux d’ici ou bcp ce n’est pas du tout la defense de ce paupvre peuple palestionnien qui en prend lui plein la gueule a cause de Netayaou ET du Hamas , mais il sert comme le dis l’intervenant ci dessus a retourner au logiciel original de la gauche et de l’extreme gauche d’un antisémitisme crasse et totalement décomplexé et mechantcon qui surfe sur un clientelisme islamo gauchiste esperant avec ses cris et furheur faire renaitre les voie d’un passé revanchard, comme recemment lordsqu’il expliquais lui revenir avec un eugénisme totalement decomplexé d’un peuple non plus aryen mais créolisé, la couleur change la logique reste elle identique..

Comme de comparer l’humain a un rat ou un cafrd en expliquant que comme eux l’humain n’a pas de biotop

Complement en train de sombrer intellectuellement et idéologiquement ces pôvs type qui suivent un berger devenu fou lui aussi, j’imagine un cauchemard insolvable, Mechancon vs Le clone de Macron ou macron (*) lui meme au second tour...

(*) Dans l’etat de notre constituion il peut le faire il démission 6 mois ou 1 an avant la fin de son mandat, il n’a pas executé deux madats pleins il peut donc se representer en 2027 et personne ne pourra ne l’empecher, lui le roi des articices juridiques et l’exploitation de la moindre ficelle legislative il l’a plus que prouvé via ses agissements , cela ne m’etonnerai nullement ...