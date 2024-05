Bientôt la commémoration du débarquement allié en Normandie

@Gégène



« En octobre 1944, à la fin de la décisive Bataille de Normandie, les autorités militaires américaines ont jugé 152 soldats pour le viol de femmes françaises.

Un nombre largement sous-estimé, affirme Mary Louise Roberts, l’une des rares historiennes à s’être penchée sur ce « grand tabou de la Seconde guerre mondiale ».

Pour en savoir plus, ce roman témoignage historique : Ok, Joe ! De Louis Guilloux



« En 1944, Louis Guilloux écrivain briochin fut interprète auprès des tribunaux militaires américains. Sa mission : servir d’interprète dans les procès intentés contre les GI de couleurs, principalement pour leur faire connaitre les motifs d’accusation : viols le plus souvent. Dans le roman où il raconte, il précise qu’il n’était pas requis dans les procès concernant les GI blancs. »



Et pour répondre à la question du nombre largement sous-estimé



Je n’en dirai pas plus.