Bill et sa Weltanschauung

Sur le plus haut trône du monde on n’est jamais assis que sur son cul. Quoique, certains se voient bien au-dessus encore, plus proche de Dieu en quelque sorte. Toujours est-il, que ce soit en matière de santé publique, d’éducation ou encore de planning familial, en sa qualité de Créateur, le natif de Seattle a une idée sur tout. Enfin, il a surtout des idées, comme dirait l’humoriste français, Coluche.

319 millions USD, c’est la somme que consacre la « Fondation Bill & Melinda Gates » à l’éducation et la formation de l’opinion publique, une estimation prudente du site web d’actualité américain « MintPress » (1). Source : BMGF

30'000 bénéficiaires se partagent le gâteau dont les plus nécessiteux, comme la chaîne de télévision d’information en continu CNN, dont la mission impartie, contre rétribution de 3,6 millions USD, consiste en l’occurrence en la promotion d’un « journalisme respectueux de l’égalité des sexes », visant notamment les populations incultes dans les contrées sous-développées du continent africain.

Aperçu non exhaustif de donations en faveur des médias

National Public Radio NPR principal réseau de radiodiffusion non-commercial et de service public des Etats-Unis, contribution 24,6 millions USD

The Guardian quotidien britannique,12,9 millions USD

Cascade Public Media ONG domiciliée à Seattle, journalisme communautaire, 10,8 millions USD

The Conversation media indépendant en ligne, à but non lucratif, proposant du contenu académique, 6,6 millions USD

Univision plus important réseau de chaînes de télévision de langue espagnol aux Etats-Unis, 5,9 millions USD

Der Spiegel, magazine d’information allemand, 5,4 millions USD (dernière contribution, octobre 2021, 2,9 millions USD)

Project Syndicate organisation médiatique tchèque (459 médias dans 159 pays), 5,2 millions USD

Education Week organisation de presse américaine indépendante couvrant des sujets touchant à l’éducation de la petite enfance, 4,8 millions USD

WETA-TV principale chaîne de télévision américaine du service public PBS (Public Broadcasting Services), 4,5 millions USD

NBCUniversal Media conglomérat de médias américain, filiale du premier câblo-opérateur américain Comcast, 4,3 millions USD

The Nation Media Group (Kenya) plus important groupe de médias d’Afrique de l’Est et d’Afrique Central, presse écrite, radiodiffusion et internet, 4 millions USD

Le Monde, quotidien français, 4 millions USD

Bheki Sisa (Afrique du Sud), ONG, centre de journalisme médical et de justice sociale, 3,9 millions USD

El Paìs, quotidien espagnol, 3,9 millions USD

BBC British Broadcasting Corporation, Société de radiodiffusion britannique publique, 3,6 millions USD

CNN Cable News Network, chaîne de télévision américaine d’information en continu, 3,6 millions USD

KCET chaîne de télévision éducative californienne à but non lucratif, 3,5 millions USD

Population Communications International media promouvant le planning familial, 3,5 millions USD

The Daily Telegraph, quotidien britannique, 3,4 millions USD

Chalkbeat organisation de presse américaine à but non lucratif, active dans le domaine de l’éducation, 2,6 millions USD

The Education Post, filiale du réseau « brightbeam », réseau d’activistes dans le domaine de l’éducation, promouvant le système (américain) des « charter schools », des écoles privées, financées par les pouvoirs publics.

Rockhopper Productions UK production de films documentaires, 2,4 millions USD

Corporation for Public Broadcasting ONG américaine, promotion de médias et contenus audiovisuels publics, organisme à l’origine de Public Broadcasting Services PBR et National Public Radio NPR, 2,3 millions USD

UpWorthy site web américain spécialisé dans la diffusion de « contenus viraux », 2,3 millions USD

Financial Times quotidien économique et financier britannique, 2,3 millions USD

The 74 Media site web américain à but non lucratif, centré sur les questions touchant à l’éducation, 2,2 millions USD

Texas Tribune organisation médiatique à but non lucratif visant la promotion du journalisme citoyen, 2,3 millions USD

Punch Newspapers quotidien nigérian, 2,1 millions USD

News Deeply société de journalisme et de technologie regroupant des site web d’actualité dont « Syria deeply » fondé en 2012 dans le but de couvrir la guerre civile en Syrie, 1,6 millions USD

The Atlantic magazine mensuel culturel américain, s’était fait remarquer récemment pour sa critique virulente envers le Dr. Rober Malone, pionnier d’une nouvelle technologie vaccinale utilisant une copie transitoire d’une portion de l’ADN, l’ARN messager, pour sa position critique face à la gestion de la pandémie du SARS-Cov-2, 1,4 millions USD

Minnesota Public Radio radio publique du Minnesota, 1,2 millions USD

YR Media (anciennement Youth Radio) réseau américain de jeunes journalistes et artistes 1,1 millions USD

The New Humanitarian ONG, fondée par les Nations Unies en 1995 dans le contexte de la guerre civile au Rwanda, journalisme indépendant touchant aux crises humanitaires dans le monde. 1 million USD

Sheger FM station de radio éthiopienne, 1 million USD

Al Jazeera chaîne de télévision satellitaire qatarienne, 1 million USD

Le reportage d’investigation n’est pas en reste, avec une attention toute particulière pour le développement d’un journalisme indépendant en Afrique. 38 millions USD sont ainsi consacrés à ce stade, aux organisations professionnelles de journalisme, dont

International Center for Journalists organisation professionnelle à but non lucratif, domiciliée à Washington DC, 20,4 millions USD

Premium Times Centre for Investigative Journalism, ONG africaine, dédiée à la promotion d’un journalisme indépendant en Afrique de l’Ouest, visant à promouvoir les droits humains et une gouvernance transparente par le biais de l’accès aux données ouvertes et la « technologie civique », 3,8 millions USD

The Pulitzer Center for Crisis Reporting, media américain fondé en 2006, sponsorisant des reportages indépendants au sujet des enjeux planétaires à l’intention du public et des autorités, 2,4 millions USD. Dans le contexte de la pandémie du SARS-Cov-2 PCCR lança, en 2020, le programme « News Collaboration Challenge » dans le but de « développer une approche innovative dans la communication entre rédactions de médias nationaux et internationaux ». (Wikipedia)

Fondation EurActiv fondation d’utilité publique de droit belge « dédiée à soutenir la santé et la vitalité du secteur des médias en Europe », 2,3 millions USD

International Women’s Media Foundation fondation américaine consacrée aux femmes « oeuvrant dans les médias », 1,5 millions USD

Center for Investigative Reporting organisation de presse non-lucrative californienne, dédiée à la lutte contre la corruption, 1,4 millions USD

InterMedia Survey Institute prestataire américain d’études de marché, 1,2 millions USD

Bureau of Investigative Journalism ONG britannique consacrée à la production d’articles d’investigation, 1 million USD

En guise de conclusion, l’auteur de l’article (1), Alan MacLeod, ne peut s’empêcher de mettre de l’eau dans son vin, on ne sait pas trop pourquoi, en déclarant : « Tout cela ne veut pas dire que les organisations bénéficiaires de donations de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates sont irrémédiablement corrompues, ni que la dernière ne ferait pas également le bien dans le monde ».

La mission de la philanthropie, épine dorsale du prosélytisme capitaliste, vise à consolider les structures de pouvoir, nul besoin de relativiser.

(1) Revealed : Documents Show Bill Gates Has Given $319 Million to Media Outlets (mintpressnews.com)