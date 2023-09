Blinken valide les attaques contre la Russie avec des missiles américains

Les américains foncent dans le mur et l’Europe les suit volontairement. C’est suicidaire et incompréhensible. Cette politique extrémiste n’a pas le soutien des populations concernées. Les élections prochaines dans tous ces pays devraient balayer les gouvernants en place et nous ramener vers un peu plus de raison. En France, j’espère que les élections européennes seront une sanction impitoyable contre les partis politiques qui soutiennent la guerre en Ukraine. Je voterai si possible dans ce sens. Sinon je ne me déplacerai pas, l’abstention massive étant une protestation aussi, si elle atteint au moins les deux tiers des électeurs ( autour de 50% de participation aux européennes).