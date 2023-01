Boulots de merde...

@Aristide

Faire endosser aux retraités actuels la responsabilité des « réformes » gouvernementales en les accusant de s’être « gavés », c’est se tromper de cible, ou plutôt, en ce qui vous concerne, détourner le regard des victimes du véritable responsable en montrant du doigt un bouc émissaire.

Dresser les générations les unes contre les autres est le même mécanisme que celui utilisé par certains mouvement féministes qui désignent les mâles comme responsables de la mysoginie et non pas la structure de la société et les idéologies qui en découlent. C’est malhonnête, c’est diviser pour régner.

Le but des réformes actuelles est d’arriver à remplacer le système des retraites par répartion par un système type américain de retraites par capitalisation. Je n’ai pas de solution toute faite, mais ma conviction est que, si solidarité il doit y avoir, c’est à l’état d’y pourvoir et non pas à un empilement de « caisses » type « assurances ».