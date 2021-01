Brigitte n’est pas Mauricette !

Une information Europe1 révèle que Brigitte Macron était positive au Covid-19 le 24 décembre. Son cas ne présentant aucun "symptômes lourds", elle avait été testée négative 6 jours plus tard, le président et sa femme ont pu fêter Noël au fort de Brégançon.

La première dame si souvent moquée pour diverses raisons, mais essentiellement pour son lien conjugal et sa différence d'âge avec qui vous savez, est devenue une obsession pour certains médias avides d'assister à sa vaccination en direct avec une vraie seringue dans laquelle se trouverait une vraie dose de vaccin injectée par une vraie infirmière. Comme l'image en première page serait belle pour certains plumitifs, avec une portée symbolique exemplaire bien loin de la caricature du "Financial Times" qui trouvait le style "Trogneux", "proche de celui de la cagole".

Puisque nous parlons de journalistes, qui ne connaît pas encore Apolline de Malherbe, devenue depuis sa promotion sur RMC une véritable insoumise. Jugez plutôt l'agressivité de la chroniqueuse contre Emmanuel Macron accusé de se défausser de "façon inélégante" sur Olivier Veran :

"Quelle lâcheté ! Qui dirige ce pays ?"

Apolline de Malherbe qui maintenant ose traiter le président de la République de lâche, alors qu"elle était plutôt miel que citron dans le passé avec ce jeune président si flamboyant. Le métier de journaliste c'est aussi parfois l'art de naviguer dans le sens du vent.

Et en même temps de lancer un appel à faire comme dans d'autres pays :

"Ce qui manque tout simplement en France, c'est aussi qu'il y ait des fortes personnalités qui décident de se faire vacciner".

Alors, pourquoi pas l'épouse du chef de l'Etat :

"Brigitte Macron est dans les tranches d'âge. Ça serait formidable. Ça serait intéressant et ça pourrait peut-être aussi créer une sorte de mouvement. Au moins, ça désinquiète ceux qui sont angoissés. Ça montrerait peut-être l'exemple de la voir se faire vacciner. Roselyne Bachelot aussi."

"Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu la Reine d'Angleterre, Joe Biden... Bah en France, on pourrait avoir Brigitte Macron. Je pense que ça serait en tout cas montrer l'exemple. Et plusieurs membres du gouvernement après. Il faut voir les âges, mais voilà, on a besoin d'une émulation".

Comment une journaliste aussi expérimentée qu'Apolline de Malherbe peut croire un instant que les Français vont courir se faire vacciner pour les beaux yeux de Mme Macron ; nest-ce pas là encore une fois la preuve que certaines vedettes de l'info prennent les Français pour des enfants ?

Et si la journaliste de BFM avait raison ? Non, ce n'est pas possible. Les gens ne sont plus aussi naïfs qu'à l'époque du "king".

N'empêche que :

"Brigitte Macron a l’intention de jouer un rôle dans la campagne de vaccination. Son entourage assure qu’elle a hâte de se faire vacciner, dès que son tour viendra. Elle s’apprête d'ailleurs à devenir une quasi-ambassadrice de la vaccination. Et ce dès le 18 janvier, en tant que présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, à l’occasion du lancement de l’opération Pièces jaunes".

Et à quand la vaccination en direct à la télé de Mauricette Apolline de Malherbe ?