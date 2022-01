Brisons les chaînes avec Sidney Poitier (1927-2022)

Affiche française du film « Devine qui vient dîner... » (1967) de Stanley Kramer, avec Sidney Poitier.

Alors bien sûr, Sidney Poitier, dans la mémoire collective, c’est Dans la chaleur de la nuit (1967, signé Norman Jewinson et… Quincy Jones à la musique, excusez du peu !), face à un Rod Steiger, bon mais sacrément cabotin. À tel point que le maestro italien Sergio Leone, pour son Il était une fois la révolution (1971), demandera à ce dernier de la mettre un peu en veilleuse, question soupe à la grimace, face au flegmatique, taciturne et classieux James Coburn ; less is more, c’est bien connu, à savoir que moins on en fait, mieux c’est. C’est également Devine qui vient dîner… (1967), réalisé par Stanley Kramer.

Mais, selon moi, dans la lignée des films sur le racisme qui ont mis en avant, au passage, la minorité noire aux États-Unis et à Hollywood, en ce qui concerne la filmographie de cet acteur, premier comédien noir a remporté l’Oscar du Meilleur acteur avec Le Lys des champs (1964) et ayant ouvert la voie comme on le sait à bon nombre d’acteurs afro-américains par la suite (Pam Grier, Morgan Freeman, Laurence Fishburne, Eddie Murphy, Wesley Snipes, Denzel Washington, Forest Whitaker, Samuel L. Jackson, Will Smith, Jamie Foxx, Chiwetel Ejiofor et tant d’autres), je vois un film qui se détache particulièrement du lot, parce que sec et tendu comme un arc, serti d’un magnifique noir et blanc, c’est La Chaîne (1958, The Defiant Ones) de Stanley Kramer aussi - j’ai vu ce long métrage un soir par hasard, il y a quelque temps, sur Arte. C’est vraiment un « grand petit film », prenant du début à la fin, nous enchaînant de par sa trame toute simple et efficace, puis par moments des plus poignants (son final). Et pas trop long, pas trop bavard, le bon tempo, la bonne durée (1h36). Bref, je vous le conseille !

Image extraite du film « La Chaîne » (1958) de Stanley Kramer, avec Sidney Poitier et Tony Curtis.

Dans le Sud des States, deux prisonniers, un Blanc (Tony Curtis, excellent comme d’habitude) et un Noir (Sidney Poitier), s’évadent mais n’arrivent pas, malgré leurs efforts, voire leur rage, à briser la chaîne qui les lie. Or, ces deux lascars sont profondément racistes l’un envers l’autre, se détestant ouvertement, car animés par moult préjugés sur leurs communautés respectives. Ils passent une bonne partie du film comme ça, inéluctablement attachés. Finissant même par coopérer pour survivre, en volant notamment. Pourchassés, au risque d’être pendus par des villageois se mettant à les traquer comme des bêtes, ils finiront chez une (jolie) femme (Cara Williams) vivant seule dans une ferme, délaissée par son mari et élevant seul son fils, celle-ci arrivant, enfin !, à briser leur chaîne. S’amourachant du Blanc, cette femme choisit d’indiquer un mauvais chemin à prendre au Noir, conduisant à un marais. Apprenant soudain cela, le Blanc la quitte pour prévenir son pote. Mais, ratant tous deux un train en marche qui leur aurait permis de quitter l’Etat, ces deux évadés finissent, hélas, entre les mains de leurs poursuivants.

Les deux acteurs n’en font jamais de trop : Curtis y est épatant, Poitier aussi. Noah Cullen (Sidney) et John Jackson (Tony) sont deux personnages forts, du genre de ceux qu’on n’oublie pas. Steven Spielberg, qui est loin d’être un manchot à la caméra, dira de ce cinéaste trop méconnu qu’est Stanley Kramer (1913-2001) qu’il était un « visionnaire incroyablement talentueux » et un « de nos grands cinéastes, pas seulement pour l’art et la passion qu’il a mis à l’écran, mais pour l’impact qu’il a eu sur la conscience du monde. » Au vu de cette puissante Chaîne, on ne peut que lui donner raison.

Sidney Poitier, aussi, de toute évidence a eu un impact sur la conscience du monde, en luttant, à sa façon, sans violence contre le racisme et les clichés autour de la couleur de peau. « Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national », dixit le vice-Premier ministre des Bahamas, Chester Cooper, sur sa page Facebook. Il fut, à son époque, avec l’acteur et chanteur Harry Belafonte, la première star noire à connaître une audience internationale. Quel parcours étonnant que celui de Sidney, avec son patronyme français Poitier, découlant de ses origines haïtiennes. Cet acteur et réalisateur américano-bahaméen (20 février 1927, Miami (Floride) - 6 janvier 2022, Los Angeles), né d’une union entre un planteur de tomates, Reginald James Poitier, et Evelyn Outten, s’est montré très tôt passionné par le cinéma, il rejoint son frère aux Etats-Unis pour se lancer dans le théâtre. Puis, il deviendra élève du prestigieux Actors Studio dont il paie les cours en étant concierge. Sa filmographie compte une cinquantaine de films en tant qu’acteur et une dizaine en tant que réalisateur (son plus marquant étant Uptown Saturday Night, 1974). Il décroche son premier rôle au cinéma avec La Porte s’ouvre (1950) de Joseph L. Mankiewicz, film avec Richard Widmark abordant déjà le thème du racisme (il s’agit d’un conte violent contre la haine raciale, où il incarne un médecin, métier qu’il retrouvera par la suite), et sa dernière apparition au cinéma datait de 1997 avec Le Chacal, film d’action basique de Michael Caton-Jones, où il joue, certes vieilli, mais toujours élégant, en costard-cravate, aux côtés de Bruce Willis et de Richard Gere.

Si Sidney Poitier a raté l’Oscar du Meilleur acteur avec le thriller La Chaîne, pour lequel il était nommé (au final, en 1959, ce film remportera, à la 31e Cérémonie, l’Oscar de la Meilleure photo et celui du Meilleur scénario original), Sidney Poitier obtiendra cette prestigieuse récompense en 1964 avec Le Lys des champs, où il interprétait, sur fond de fable progressiste, le rôle d’Homer Smith, un homme à tout faire itinérant, qui tombe, dans le désert de l’Arizona, sur cinq nonnes allemandes qui lui demandent de construire une chapelle. Très ému en recevant la statuette dorée à 37 ans, l’acteur déclarera : « Le voyage a été long pour en arriver là. » En effet, à l’époque, et comme le rappelait récemment sur France Info, suite à son décès à l’âge de 94 ans, le critique de cinéma au Monde Samuel Blumenfeld, cette récompense « résonne comme un coup de tonnerre dans un pays, les États-Unis, qui sont encore largement ségrégationnistes. » Eh oui, il faut savoir que l’acteur star Tony Curtis, qui était soucieux également d’accompagner ce combat-là (faire reconnaître et soutenir les talents des Afro-Américains aux États-Unis), avait dû se battre en 1958 pour que le nom de Sidney Poitier figure à côté du sien sur l’affiche promotionnelle du film La Chaîne.

Avec Devine qui vient dîner… (1967), qui est véritablement le film emblématique de sa carrière cinématographique avec La Chaîne (1958) et Dans la chaleur de la nuit (1967), où il joue dans une petite ville du sud un policier accusé de crime à cause de sa couleur de peau, le tout accompagné par la bande originale à dominante blues composée par Quincy Jones, avec pour chanson-titre In The Heat Of The Night portée par Ray Charles, Sidney Poitier fait figure de gendre idéal, il est beau, toubib reconnu mais… Black. Tout le canevas du film repose là-dessus : Joey Drayton (Katharine Houghton), fille d’un couple d’intellectuels blancs bourgeois (Katharine Hepburn et Spencer Tracy), décide de leur présenter leur fiancé (Sidney Poitier), un jeune docteur, lors d’un dîner. Mais, ce fameux soir, grosse surprise de la part de son père et de sa mère, le futur mari de Joey est Noir, ce que la jeune fille avait omis de leur signaler (à préciser que l’acteur Poitier a connu la même situation que le personnage qu’il interprète, il a épousé une femme blanche, Joana Shimkus, connue notamment pour son apparition dans Les Aventuriers, 1967, et avec qui il aura deux filles). Et, même si les parents de Joey se veulent très libéraux en ayant élevé leur chère fille dans le refus du racisme, soudain mis devant le fait accompli, leur surprise s’accompagne quand même d’un certain embarras, se retrouvant bientôt pousser dans leurs propres retranchements et contradictions. Même si la mère se targue tout de même de n’avoir jamais dit à sa progéniture « Garde-toi bien d'épouser un nègre. »

La trame est forte, à portée universelle, très inspirante, une humoriste hexagonale comme Muriel Robin s’en souviendra, manifestement, quand elle fera en 1988 son sketch bien connu Le Noir, extrait : « Si ça me gêne ? Alors là pas du flou... pas du plou... pas du flouchlouplou... S’il est noir, c’est qu’il a de bonnes raisons de l’être... Mais dis-moi un petit peu, il est noir noir noir ou noir un peu ... un peu blanc ? Ah, noir noir, complètement noir..... Oui... on est pas dans la merde... » Le film avec Sidney Poitier remporte un immense succès mais d’aucuns, se voulant radicaux façon Malcolm X, reprochent alors à l’acteur d’être trop lisse, trop propre sur lui, cadre supérieur ayant réussi (médecin) donc vendu au système marchand, capitaliste. Bref, on lui reproche de passer pour un simple faire-valoir au service des wasps ; il est ni plus ni moins désigné comme « le nègre de service », un « fantasme pour blancs ». En France, par exemple, suite à la diffusion du film à la télévision en février 1977, des débats dans le cadre de l’émission des Dossiers de l’écran focaliseront sur l’idée que ce long métrage à message humaniste reposait trop sur un fait exceptionnel, à savoir qu’un homme noir puisse devenir brillant médecin et professeur de médecine en 1967 aux Etats-Unis, et que ça faussait quand même la tournure générale : du fait de sa réussite sociale éclatante, cet homme pouvait être, in fine, accepté assez facilement par les parents blancs de sa promise. Ce qui n’est pas complètement faux mais, avouons-le, c’est tout de même voir les choses par le petit bout de la lorgnette.

Car si, en effet, Sidney Poitier fut, toute sa vie durant, un homme posé, smart et modéré pour défendre sa communauté et les droits civiques en général (la communauté des hommes, avec le respect pour chacun, quelle que soit sa couleur de peau), façon grosso modo le sage Martin Luther King, il n’en a pas moins été un formidable porte-drapeau pour montrer l’exemple, en servant comme modèle, à ses frères et sœurs noirs, en leur disant que c’est possible de réussir - de ne plus être éternellement flic, voyou ou paumé, mais médecin renommé, par exemple -, afin de s’élever socialement et ainsi faire bouger les lignes pour lutter contre les idées reçues à propos de la communauté noire. D’ailleurs, cette idée a fait depuis, comme on le sait, son petit bonhomme de chemin et a porté ses fruits ; il existe de nos jours, et c’est tant mieux, beaucoup de modèles noirs, évoluant dans des catégories sociales variées, auxquels la jeunesse peut s’identifier. À n’en pas douter, Poitier fut ainsi un pionnier de la cause noire à Hollywood, du temps, à la fin des années 1960, où cette Cité des Anges avait encore un fort impact sur les mentalités et la vie des gens, et donc partout ailleurs. Aussi, que l’on soit blanc, noir, métisse ou arc-en-ciel, merci cher Sidney, du fond du cœur, pour ton apport sociétal, via le septième art.

Et toutes les récompenses que cet acteur talentueux a récoltées au fil du temps (l’Oscar en 1964 certes, mais aussi l’Oscar d’honneur en 2002 pour « ses performances extraordinaires, sa dignité, son style et son intelligence », à la 74e cérémonie des Oscars au cours de laquelle, soit dit en passant, Denzel Washington devenait le second acteur afro-américain à recevoir l'Oscar du meilleur acteur avec sa performance dans Training Day : « Je n'arriverai jamais à votre hauteur et j'inscrirai toujours mes pas dans les vôtres », ainsi que bien sûr, en août 2009, la remise de la prestigieuse Médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile américaine, par le président Barack Obama) ne sont qu’amplement méritées.