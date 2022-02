Cash investigation : plongée en eau-micron

Les journalistes ne faisant pas leur travail d'investigation, je m'en viens faire ma Elise Lucet et vous relater notre rencontre en famille avec omicron, ma plongée en eau-micron et dans le monde merveilleux d'Amélie...

J’ai eu omicron via ma fille qui l’a pris du père de sa meilleure amie, pompier et peut-être après triple dose… Tout a commencé par ma fille mardi dernier qui s'est sentie fiévreuse. Elle a fait un autotest. 2 barres. J'ai averti son lycée. On se dit que c'est une occasion en or, pour nous, non injectés, d'avoir le pass. Ma fille me dicte le mail pour son lycée " en raison d'un schéma vaccinal incomplet, ma fille restera isolée 10 jours". ( on ne dit plus "non vaccinée" maintenant, pour ne pas être ostracisée, mais on dit "schéma vaccinal incomplet" donc on avoue être un demi citoyen plutôt qu'un non citoyen...). Le papa s'en mêle et y voit une occasion pour qu'elle ait un pass à son nom. J'hésite parce que je n'aime pas l'idée de faire triturer les naseaux à mon "bébé" de 15 ans.Mais on se rappelle ensemble la ségrégation lors des dernières vacances à Noël, lorsqu'elle a fait 1h30 de queue à la patinoire avec ses amis et où un vigile zélé l'a empeché d' entrer car elle n'avait pas sa carte d'identité associé à l'ausweiss donc ce traumatisme récent nous décide à franchir le pas du triturateur nasal, le carve test... Pour ne pas avoir à faire la queue comme du bétail à l'abattoir, je prends un rendez vous en ligne pour faire un test dit antigénique en pharmacie. Résultat en 5 minutes : Positive... Elle est ravie, elle a 10 jours d'éviction de son lycée ( protocole pour ceux de plus de 12 ans qui ont un schéma vaccinal incomplet) et la garantie d'un pass dans 11 jours, pass qui était valide auparavant 6 mois, ramené à 4 mois par notre généreux général Véran. Il paraît que l'immunité naturelle est à minima de de 18 mois suite à un virus et en Suisse, le pass c'est 9 mois après infection récente. Cherchez l'erreur.. à moins que le virus helvète ne soit plus immunisant que l'omicron gaulois ?

Je poursuis pour vous donc mes tribulations Omicronesques : dès que j’ai senti sur moi un début de rhume le lendemain du test de ma fille peut être parce que notre crédo familial abhorre les gestes barrière donc effectivement, je vous l'avoue : je n'avais pas mis ma fille en quarantaine dans notre maison comme nous le préconisait Amélie, ni ne lui faisais porter ce truc bleu sur la bouche en privé, c'est assez qu'elle le portât en continu au lycée, et même à 50 mètres autour...(sinon nos lycéens se font reprendre pour le remettre illico presto).

Je me suis testée une goutte de nez qui tombait : positive…( avec les autotests fournis généreusement par l'éducation nationale). J'ai hésité à faire confirmer car je ne voulais pas qu’on me teste les naseaux. J’ai cédé lâchement pour le pass et l’arrêt maladie consécutif au test .. Amélie est gentille, Amélie m’a arrêtée immédiatement sans jour de carence … normalement, c'est à dire dans une époque Normale, vu mon état, comme c’était un vendredi, j’aurais eu droit si j' avais été chez le médecin à du prorhinel et c’est tout… et un bon week end de mon médecin avec en filigrane, "pourquoi me dérangez-vous pour un rhume ?"

conséquences : 1) dans la nuit, énorme mal de tête 2) et depuis, je me sens avoir déshonorée mon humanité et la cause des résistants et m’être pliée à leur triturage de naseau comme une bête, même si je respecte énormément les animaux et je souhaite sincèrement qu’on arrête tout ce qu’on leur inflige aujourd’hui.

Alors et d'une, je pense qu'il est urgent d' arrêter de farfouiller les narines des gosses pour leur octroyer le droit d'aller à l'école.. s’il y a un virus, il est dans les sécrétions qui tombent . Les asymptomatiques sont une fake news de plus des années 2020. Et il est nécessaire qu'on arrête cette pandémie de tests.

Et de deux, qu'il est urgent d'arrêter ce délire paranoïaque qui a envahi une majorité de la population française à continuer de croire à un virus létal et qu'il faut les sortir de leur léthargie afin de sauver les enfants de la folie vaccinale et sauver ce qui reste de l'économie. Amélie est Grande, Amélie distribue tests, vaccins , arrêts de travail minute aussi rapidement que tournent les pals des hélicoptères mais qui alimente Amélie... ? Réveillez-vous, français qui dormez, d'après vous, où sont allés les derniers deniers qui restaient encore en France, nos caisses de retraite ? La sécu était dans le rouge donc l'argent, même virtuel, il faut bien qu'ils le prennent quelque part, nos pilleurs de richesse, non ?

Réveillez-vous, français qui dormez, il n'y a eu qu'une pandémite aiguë dans le monde pour faire un Hold up mondial, une O.P.A de grande ampleur. Et particulièrement sur l'Europe car la corruption par les milliardaires et l'effondrement était déjà en marche... en marche... une, deux, une, deux...Dans la troupe, il n'y a que de la langue de bois...En marche en anglais ça donne walking, réveillez-vous, français qui dormez avant de vous transformer en walking dead...

Trouvez-vous normal de passer 1 minute à donner sa narine pour y enfoncer un écouvillon et en 5 minutes top chrono vous retrouver fiché, isolé, tracé, étiqueté, qrcodé comme un animal d'une ferme ?

Le gouvernement indien avait voulu le faire aussi. J'ai vu le film Gandhi et j'ai vérifié sur Wikipédia. Le gouvernement anglais a voté une nouvelle loi d'enregistrement en 1906 demandant l'enregistrement de toute la population indienne. Lors d'une rencontre de protestation à Johannesbourg le 11 septembre 1906, Gandhi met en pratique pour la première fois sa méthodologie du satyagraha (attachement à la vérité), ou protestation non violente, dont il avait exposé la théorie en 1904. Ce plan d'enregistrement futé adopté pour 7 ans pendant lequel les indiens ont eté opprimés pour avoir voulu brûler leur carte d'enregistrement.

Les allemands ont voulu le faire avec leur ausweis pour circuler dans notre propre pays.

Au delà donc du vaccin, des labos, de Big Pharma, du complot mondial contre notre santé annoncé par Claire Séverac, au delà de cela, on peut voir ce délire mondial de marquer le troupeau, de numériser le cheptel pour l'enregistrer comme du temps de Gandhi et même si de nombreux pays lèvent de plus en plus les mesures coercitives fondées sur le narratif de la Covid, le qrcode est amené à perdurer. France Connect pendant toute la pandémite en a profité pour relier nos diverses identités numériques : impôts, sécurité sociale, ants .

De l'aveu même de Wikipédia, "le code QR peu utilisé jusqu'à présent a connu une vague de démocratisation en 2020 durant la pandémie de Covid 19. En effet, plus de 5 ans de maturité numérique ont été gagné en seulement quelques mois... " ce qui permet de voir comme le titrent maintenant les journaux , un "après pandémie ou post pandémie " et de se dire que pour le moment, comme pour de nombreux pays, l'obligation vaccinale incitative va progressivement s'estomper mais que pour que le code QR reste pour nous enregistrer et nous identifier tous, on va comme en Israël conserver ce pass pour les grands événements, concerts et matchs afin de garder le qr sur nos portables, comme l'annonçait l'homme de vitruve avec un portable et son qrcode dessus sur la couverture de the economist 2019. Le narratif pandemie va être conservé jusqu'au 15 février pour écouler quelques doses achetées mais le gros du pass ne sera gardé que pour conserver le fichage et pour cela, ils diront qu'on conserve ce pass vaccinal pour les événements dont la jauge dépassera peut-être 500 personnes. Jusqu'à la prochaine pandémite.



Que restera-t-il post première pandémie ? Des effets secondaires conséquents pour certains, un premier traçage et marquage du cheptel, vaccinés et non vaccinés ( ceux qui comme moi ont accepté le test et se sont faits enregistrer chez Amélie pour un arrêt minute et une pass) et un trauma dû aux messages propagandistes d'isolement et de séparation de nos pairs, intra et extra familial. J'ai gardé sur mon portable pour m'en souvenir tous les messages envoyés par le "tous anti Covid" : mettez un masque en famille, isolez-vous, ne parlez pas plus de 15 minutes et à deux mètres des membres de votre famille ...c'est à la fois ignoble et risible, cette tragicomédie vécue pendant ces deux dernières années. Et il va falloir, passé ce trauma, arriver à la résilience nécessaire pour continuer d'avancer. Nous avons plongé en eau-micron mais sur quelle terre allons-nous remonter ?