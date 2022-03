Celle que j’préfère, c’est la guerre de 14-18...

@Kaa

Peut être celle çi est plus d’actualité et une conclusion prémonitoire !!!

La java des bombes atomiques.

Paroles

Mon oncle, un fameux bricoleur

Faisait en amateur des bombes atomiques

Sans avoir jamais rien appris

C’était un vrai génie question travaux pratiques

Il s’enfermait toute la journée

Au fond de son atelier, pour faire ses expériences

Et le soir il rentrait chez nous

Et nous mettait en transe en nous racontant tout

Pour fabriquer une bombe A

Mes enfants croyez-moi, c’est vraiment de la tarte

La question du détonateur se résout en un quart d’heure

C’est de celles qu’on écarte

En ce qui concerne la bombe H

C’est pas beaucoup plus vache mais une chose me tourmente

C’est que celles de ma fabrication

N’ont qu’un rayon d’action de trois mètres cinquante

Y a quelque chose qui cloche là-dedans

J’y retourne immédiatement

Il a bossé pendant des jours

Tâchant avec amour d’améliorer le modèle

Quand il déjeunait avec nous

Il dévorait d’un coup sa soupe au vermicelle

On voyait à son air féroce

Qu’il tombait sur un os, mais on n’osait rien dire

Et pis un soir pendant le repas

V’là tonton qui soupire et qui s’écrie comme ça

À mesure que je deviens vieux

Je m’en aperçois mieux, j’ai le cerveau qui flanche

Soyons sérieux, disons le mot, c’est même plus un cerveau

C’est comme de la sauce blanche

Voilà des mois et des années

Que j’essaye d’augmenter la portée de ma bombe

Et je n’me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte

C’est l’endroit où se qu’elle tombe

Y a quelque chose qui cloche là-dedans

J’y retourne immédiatement

Sachant proche le résultat

Tous les grands chefs d’État lui ont rendu visite

Il les reçut et s’excusa

De ce que sa cagna était aussi petite

Mais sitôt qu’ils sont tous entrés

Il les a enfermés, en disant soyez sages

Et, quand la bombe a explosé

De tous ces personnages, il n’est plus rien resté

Tonton devant ce résultat

Ne se dégonfla pas et joua les andouilles

Au Tribunal on l’a traîné et devant les jurés

Le voilà qui bafouille

Messieurs c’est un hasard affreux

Mais je jure devant Dieu en mon âme et conscience

En détruisant tous ces tordus

Je suis bien convaincu d’avoir servi la France

On était dans l’embarras

Alors on l’condamna et puis on l’amnistia

Et le pays reconnaissant

L’élu immédiatement chef du gouvernement