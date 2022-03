Ces inconscients qui minimisent les horreurs de la guerre...

Certains commentateurs et commentatrices minimisent manifestement l'impact de la guerre menée par les Russes en Ukraine... Ainsi, j'ai pu lire ce commentaire sidérant et révoltant sur Agoravox :

"moi non plus je ne vois ni guerre ni invasion, au sens habituel. Il s’agit « d’une mise » à niveau !! on détruit tous les nids de frelons, la hauts lieu de la chimie, on zigouille au passage quelques nazis...

Disons que le but de cette attaque n’est pas l’habituel but de guerre !"

Une façon scandaleuse de conforter ce qu'affirment les médias Russes : ils refusent pudiquement d'employer le mot "guerre"... L'armée russe a pourtant commencé à envahir l'Ukraine sur plusieurs fronts.

C'est ignoble et honteux !

Les Ukrainiens qui vivent sous les bombardements russes connaissent la peur, l'angoisse, le désarroi. Ils se réfugient dans des abris de fortune à la moindre alerte.

La population fuit en masse le théâtre de la guerre et les réfugiés affluent à la frontière polonaise : on assiste à un exode massif de la population ukrainienne.

Comment peut-on oser dire que les Russes ne sont pas en guerre contre l'Ukraine ?

Quel est ce déni de réalité ? Quel est ce refus de la compassion pour ceux qui vivent toutes les horreurs de la guerre ?

On voit bien que ces commentateurs n'ont pas à affronter eux-mêmes les affres de la guerre.

Des hommes, des femmes, des enfants, des familles fuient le territoire ukrainien.

Pendant ce temps, les troupes russes envahissent peu à peu l'Ukraine, bombardent des villes importantes, et se préparent à un assaut sur Kiev. La colonne militaire qui se dirige vers Kiev est impressionnante.

D'abord au sud, puis un peu plus au nord, les chars russes remontent l'Ukraine et sèment le chaos sur leur passage. Un nouveau front s'est ouvert à la frontière avec la Biélorussie, et les forces biélorusses pourraient finalement venir aider les Ukrainiens.

D’un bout à l’autre de l’Ukraine, les bombardements s’intensifient. À la hâte, les habitants fuient, une valise à la main. Une à une, les villes du sud se retrouvent encerclées, dans le prolongement de la Crimée, déjà sous contrôle russe.

Hier, la ville de Kharkiv était sous les bombes : un bâtiment officiel a été frappé en plein jour... des blessés, des morts, des civils... une scène de cauchemar.

En Russie, des manifestants ont tout de même bravé les autorités pour exprimer leur refus de la guerre. Mais ces manifestations sont vite réprimées et interdites.

Comment ne pas haïr la guerre ? Comment peut-on nier les impacts de la guerre dans un pays attaqué par des myriades de forces militaires ?

Comment ne pas voir aussi les conséquences pour l'économie mondiale ? Et ce sont les gens les plus modestes qui vont en souffrir.

Quelle folie ! Quelle ignominie ! Quelle bêtise et quelle inconscience !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2022/03/ces-inconscients-qui-minimisent-les-horreurs-de-la-guerre.html