Chalon-sur-Saône au temps des empereurs gaulois, Postumus (260-269) et Victorinus (269-271)

R etour aux sources écrites :

Postumus, voyant qu'il était attaqué par les forces nombreuses de Gallien appela Victorinus à partager l'empire. Cet autre “Premier des Gaules”, également homme de guerre, prit le titre de César en s'alliant à Postumus (Trebellius Pollio, les trente tyrans)...

A cela s'ajoute un médaillon sculpté polémique d'époque que j'intitule : " Apocalypse sur la tour de Taisey". Taisey, c'est Chalon, la hauteur qui domine la ville et la protège.

Menacé par le feu de Dieu, l'empereur Postumus (à droite) s'est réfugié dans son palais de la Vigne-aux-saules. Non seulement il n'arrive pas à grimper à l'arbre généalogique des anciens rois d'Israël - ma thèse - mais ce n'est que par le serpent maudit qu'il est arrivé à se relier au rejet davidique resurgi en Gaule. Reconnaissable à sa barbe et à son corps d'Hercule, ses jambes sont animalisées par le péché. A ses pieds, le chien sculpté des chapiteaux extérieurs de la cathédrale de Chalon recule devant la colère de Dieu.

Sur le horst de Mont-Saint-Vincent, le César de Postumus, Victorinus, cherche, lui aussi, à se raccrocher à l'arbre davidique royal. En vain, car la branche casse. Petit hercule que son ambition écartèle sur un Mont-Saint-Vincent/Bibracte/Augustodunum dont les deux hauteurs se séparent, il en perd son pantalon. Ces deux hauteurs, c'est le haricot de Mont-Saint-Vincent sur lequel se tient Bibracte dans les chapiteaux éduens des cathédrales gauloises de Chalon et d'Autun.

Ce médaillon nous dit que Postumus s'est installé dans l'importante villa de la Vigne-aux-saules dont on a retrouvé la trace au pied de la tour de Taisey. Inutile de faire d'autres fouilles pour retrouver le palais des empereurs quand ils venaient à Chalon ; leur palais, c'était celui-là.

Ce médaillon nous confirme, aussi, que Bibracte était bien le Mont-Saint-Vincent.

La simple logique militaire explique, en effet, le role important qu'avait le port de Chalon pour accueillir l'immigration qui venait du Proche-Orient. La hauteur voisine de Taisey s'impose comme position forte pour que s'y installe, au minimum, une tour de garde et de défense. Un peu plus loin, le mont Saint-Vincent aux anciennes et redoutables fortifications s'impose comme capitale militaire et économique, véritable site de Bibracte.

La fortification aux trois tours du blason de Chalon, la mythique Orbandale, c'est Taisey, et la tour principale est toujours là.

En 271, l'assassinat de Victorinus dans une sédition militaire, révèle une population, mais surtout une armée diviséee. Désigné par une mystérieuse Victorina, mère des camps, Tetricus lui succède mais il siège à Bordeaux. En Gaule, le pouvoir est à Trèves, toujours romain. Constance Chlore, futur César, y construit notamment le temple.

En 274, première bataille des champs catalauniques, sur la hauteur de Taisey, au pied de la tour, entre l'armée romaine d'Aurelien et Tetricus, à la tête d'une armée gauloise divisée. Victoire romaine !

Dans ce tableau magnifiquement sculpté sur ivoire, Aurélien reçoit l’hommage de la ville de Chalon. Il est assis sur le trône du palais impérial de La Vigne-aux-saules, à l’ombre de leur feuillage. Un légionnaire dresse le baldaquin tandis qu’un autre montre les chaînes brisées. On voit au loin l’évocation de trois villes libérées. A droite, deux femmes/populations et un Ancien viennent remercier l’empereur tandis qu’à gauche, les barbares enchaînés sont sous la surveillance d’un légionnaire. Tableau à la gloire de la légion. Art chalonnais du III ème siècle. Admirez la force et la détermination du légionnaire qui tient le drapeau blanc. Remarquez l’enseigne romaine et les hallebardes que dressent les combattants.

En 305, soit 31 ans après, Constance-Chlore, venant de Trèves, est accueilli à Bibracte/Mont-Saint-Vincent en tant qu'empereur. il s'installe, pacifiquement, dans le palais de Bibracte. Entre-temps, il y a eu la révolution bagaude qui a ravagé la ville d'Autun, puis une occupation romaine pacifique qui a vu les légions commencer à reconstruire le pays éduen (stations thermales, ville d'Autun à l'image de Rome). A Bibracte/Mont-Saint-Vincent, Eumène ne pouvait pas faire moins que d'accueuillir Constance-Chlore avec tous les honneurs dûs à un empereur (cf mon précédent article).

Assis sur la tour de Taisey, les pieds posés sur la ville de Chalon, le Christ de Chalon exorcise l'empereur de Rome aux dieux multiples, debout sur le Colisée.

Emile Mourey, 20 juillet 2024 , droits d'auteur possibles, à suivre si mon état de santé et mon âge le permettent.