Championnes du monde ! La France maitresse du Handball

Une bonne nouvelle et une superbe performance passées un peu inaperçues dans les grands médias, poids de l'actualité politique et internationnales obligent. L'équipe de France de Handball féminin a remporté l'édition 2023 de la coupe du monde, organisée cette année en Scandinavie.

Une bonne nouvelle à plusieurs titres. D'abord la performance sportive, une équipe invaincue en phase de poules, des scores sans appel en quart et en demi (37-28 contre la Suède, 33-22 contre la Tchéquie), une finale engagée gagnée par trois buts d'écarts (31-28 face à la Norvège). Des joueuses sympathiques et motivées, de Méline Nocardy à Orlane Kanor, en passant par les soeurs Lassource et la prometteuse Léna Grandveau (à peine 20 ans). Une équipe du vivre-ensemble sans bling-bling ni mégalos du genre MBappé ou Benzema. Car le Hand n'est heureusement pas le foot.

Ces nanas ne sont pas millionnaires et elles ne roulent pas en Porsche. Elles ne résident pas dans un château à Bougival comme le sieur Neymar, elles vivent de leur sport sans plus. Un "plus" incarné par leur cohésion, leur esprit d'équipe et leur patriotisme républicain. Le sport tel qu'on l'aime, populaire et sans gros sponsors.

Ce qui nous amène à l'autre bonne nouvelle, faire un peu d'ombre au seigneur football et ses prototypes de vedettes égocentriques surmédiatisées. Surtout, cette victoire nous rappelle que, contrairement aux idées reçues, le sport collectif numéro 1 en France est le Handball importé d'Allemagne au début du siècle dernier. Pratiqué en milieu scolaire dans le cadre des cours d'EPS, c'est un jeu avec des règles simples aux combinaisons tactiques variées. Nous avons tous pratiqué ce sport, avec plus de bonheur et de décontraction que le foot.

Notre championnat, la Starligue, est un des meilleurs du monde, nos équipes font un carton en coupe d'Europe (le PSG, Montpellier, Nantes...) souvent dans l'indifférence de la presse sportive. Les salles sont remplies les jours de match (j'en sais quelque chose, Chartres évolue en ligue 1 et il est difficile d'avoir des places). Alors pourquoi ce désintérêt pour le handball ?

Notons que le rugby fait de plus en plus d'émules depuis l'avènement du top 14, de même que le basket-ball à l'ambiance très sympa dans ses salles - J'ai connu Chartres en pro B et vu le Paris-Basket à la halle Carpentier, c'est familial et convivial. Outre le prix des places, moindres que ceux de maitre football, les autres sports de balle offrent une ambiance plus détendue et plus festive ; pas de tensions, pas de bagarres, pas de hooligans dans les salles de hand et de basket. Peu de problèmes au rugby. Moins de médiatisation, de pressions financières ?

Dans cette ambiance morose saluons la performance de nos championnes, et n'hésitez pas à voir des matchs de handball. Si vous arrivez à obtenir des entrées en réservant à l'avance...

Résumé du match (Youtube, Beinsport) :