Chaplin, ce visionnaire des Temps Modernes...

Avec ce film, Chaplin réalise un véritable chef d'oeuvre, une référence dans le monde du cinéma...

Chaplin était bien un visionnaire : dans Les temps modernes, Chaplin n'imagine-t-il pas l'essentiel de la société contemporaine ? Ne nous fait-il pas percevoir la quintessence de nos sociétés ?

Le film s'ouvre, ainsi, sur l'image d'un troupeau de moutons qui se superpose à la horde d'ouvriers entrant dans une usine : aussitôt, on perçoit l'homme transformé en animal, traité comme du bétail : l'homme déshumanisé suit le mouvement du groupe.

Tout le monde se souvient de ces images célèbres : l'univers de l'usine est bien évoqué avec ses cadences infernales, la mécanisation de l'homme, conditionné pour travailler le plus possible : le travail aliène l'individu, transforme l'homme en une machine, car on lui demande toujours plus de rendements et d'efficacité.

Chaplin dénonce bien la folie du monde moderne : ce monde entraîne l'individu dans la démesure, l'ubris, la démence : Charlot, armé de ses outils en vient à prendre les êtres humains pour des machines : atteint de folie, il sème la panique dans l'usine, bombarde d'huile les ouvriers, le contremaître.

Secoué de mouvements nerveux, il mime le mouvement de la machine et se transforme lui-même en une machine : le ressort comique consiste justement à métamorphoser le personnage qui se mécanise et n'a plus rien d'humain.

Autre thème essentiel : l'homme au travail est, sans cesse, surveillé, épié par des caméras, recadré s'il se permet un écart : le règne de big brother est annoncé.

La caricature, les effets comiques soulignent tous les dangers de la modernisation : l'homme est invité à manger le plus rapidement possible, grâce à une machine infernale qui devient un véritable instrument de torture : c'est, là, une vision prémonitoire de nos fast food dont le but est de réduire le temps consacré au repas.

L'évocation de la ville, de ses foules est particulièrement saisissante : une manifestation de chômeurs est sévèrement réprimée par les forces de police... Le chômage, la pauvreté, la misère sont opposés au luxe des grands magasins : Charlot, engagé comme gardien de nuit dans un de ces temples de la consommation découvre cette richesse en compagnie de la gamine, autre personnage de ce film, incarné par Paulette Goddard.

N'oublions pas que ce film a été tourné en 1936 et que Chaplin dépeint une Amérique soumise à la crise économique de 1929.

Les mésaventures du personnage conduisent aussi Charlot en prison : l'univers carcéral apparaît inhumain : la promiscuité, la violence, la loi du plus fort, la drogue, autant de thèmes d'actualité transparaissent dans cette évocation. Mais, finalement, cet univers semble plus humain que l'usine et ses cadences infernales !

L'homme est totalement broyé par le monde du travail, comme le montre l'image de l'ouvrier entraîné dans les rouages de la machine.

Non seulement, l'homme est broyé mais il est aussi victime du système : la gamine dont le père est chômeur en vient à voler un pain : elle est aussitôt pourchassée par la police, son père est tué par des policiers lors d'une manifestation et aussitôt, on veut la placer dans une institution...

Les miséreux sont inéluctablement les victimes de la société : les deux héros de l'histoire se retrouvent à la fin du film encore pourchassés par des policiers : la scène finale les montre sur le bord d'une route, desemparés : la jeune fille se met à pleurer de désespoir, mais le film s'achève sur un message d'espérance : Charlot apporte du réconfort à la gamine et la console par des propos rassurants...

On voit, alors, s'éloigner les deux silhouettes des personnages en quête d'un monde meilleur.

Quelle richesse dans ce film, quel foisonnement dans les thèmes traités ! Et surtout, quelle vérité, quelle acuité dans la description des réalités du monde moderne !

Charlie Chaplin nous montre bien la cruauté du monde et met en évidence toutes les dérives de nos sociétés... le rire, la dérision, l'espoir l'emportent, malgré tout, et ce n'est pas, là, un des moindres mérites de ce film !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-chaplin-ce-visionnaire-des-temps-modernes-121829399.html

Vidéo :