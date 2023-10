Chère Sophia Chikirou, comme les gens se montrent méchants avec vous !

Que d’honneur ou faut-il dire "tiens revoilà la énième diversion" en tenue de camouflage qui ne trompe plus grand monde.

C’est reparti. Pour une nouvelle tournée, la bonne vieille habitude crapoteuse de salir les personnes afin d’éviter d’avoir à traiter les problèmes de fond du pays, les bilans, les enjeux, les analyses et propositions détaillées. Qui nous concernent tous et que jusqu’ici certains, faisant mine de se combattre, se complétant parfaitement dans leur comédie grinçante, ont réussi à écarter depuis un sacré moment de notre vie citoyenne et surtout des campagnes électorales.

Il faut pourtant se méfier de ses habitudes surtout lorsqu’on imagine qu’une fois encore, elles vont permettre de contourner le débat démocratique que le pays attend. Qu’une fois encore le pouvoir médiatique avec ses sondages et son armée d’influenceurs va pouvoir fabriquer une bonne et brave opinion publique qui sera conduite de chicanes en dos d’âne et sens unique, maintenue pour une part indispensable dans l’abstention et la démobilisation( la chance inespérée du système en place) et pour l’autre, nous, encore votant, à nouveau empêtrés pour la plupart dans le même jeu de dupes. Que ceux qui trouvent que j’exagère nous signalent la dernière élection viable selon eux et pourquoi.

Le mérite de cette mauvaise habitude, par l’acharnement à diaboliser toujours les mêmes, c’est de désigner un peu maladroitement, à notre insu espèrent nos petits stratèges, le véritable adversaire qu’il redoute et qu’il s’agit de tenter d’éliminer d’emblée. Le mouvement social qui vient encore de se manifester superbement et ses aspirations de justice sociale, de démocratie et de responsabilité écologique dont la traduction politique est la NUPES. Ses 640 propositions et les espoirs qu’elles portent. Sur lesquelles devant nous se sont engagés ses membres et, parmi eux, ceux qui ont bien l’intention de continuer de les porter et de les développer. Gageons qu’en tant que citoyens/électeurs, nous ne nous laisserons plus égarer dans l’abstention ni par la poignée de ceux qui imaginent garder notre confiance en oubliant leur parole et engagements sitôt réélus. À leur dépens ils nous montrent que décidément, si nous tenons à un vote qui compte, autant voter pour ceux qui eux tiennent leurs engagements.

Comment ne pas voir que le lynchage médiatique rituel, la diabolisation des personnes, fonctionne en concordance avec la mise en avant du rassemblement national, pavoisé de ses rentes électorales historiques remises en tête de gondole, dopé de nouveaux ingrédients dans l’espoir d’une clientèle élargie, manœuvre empreinte d’un arrière-goût de déjà vu, de remâché et déjà digéré. Comme si nous étions les éternels et indécrottables gogos des chaînes d’info, de leurs suiveurs du système public d’information, conditionnés au coups de sifflets médiatiques pour nous conduire une fois de plus dans la confusion et l’impasse des faux opposants qui derrière notre dos, à peine élus, votent ensemble tous les textes voulus par les forces économiques qui dominent le pays et imposent grâce à leurs amis milliardaires de l’info et béni-oui-oui du dervice public leurs brouillage permanent aux meilleures heures d’écoute sur à peu près tous les sujets qui demandent recul et réflexion.