Climat : Fred Vargas incandescente

Bonjour hommelibre,

Tant de gens hauts placés enfourchent le cheval de l’écologie ! On parle, on ergote, on se fait mousser, on menace, on se croit plus propre, plus raisonnable...

C ’est la mode !

Toute cette salive, ces envois aux gémonies, ces livres, ces conseils « éclairés » ne font pas grand chose pour notre climat.

Il y a encore du Round Up dont on voit la pub à la télé, des plastiques présents partout, des gaspillages en bêtises chinoise inutiles, etc.

Je reste de marbre devant ces Cassandres, qui, peut-être utilisent maints produits alimentaires ou de beauté sans se poser de questions et qui ne sont même pas fichus de se faire un jardinet bio.