Comment l’esprit vint à David Belliard

Cela s’est passé subitement, pendant une interview radiodiffusée sur Sud Radio. Le journaliste, Benjamin Glaise, en vient à parler des Jeux Olympiques. Jeux salués par les acteurs de la branche du tourisme : 16 millions de visiteurs attendus cet été, deux millions de plus que la moyenne.

Mai-son

Mais qui dit JO dit touristes venant de tous les horizons. Et ce tourisme dérange l’adjoint écologiste au maire de Paris, Davis Belliard. Il l’a dit au micro. Et là l’esprit vint en lui. Quel esprit ? Ne riez pas : celui de la souveraineté, des frontières, de la limitation des vols internationaux et donc des déplacements, de la discrimination, de l’exclusion.

Car il propose de limiter les jeux au seul public français, voire européen. Le but étant de limiter les vols. C’est dans l’air du temps. Il voyait dans ces jeux :

« … l’occasion de limiter le nombre de touristes internationaux, de dire que ces JO auraient pu être dédiés uniquement aux spectateurs français et européens ».

Pourquoi ?

« On nous a promis des JO 2024 écologiques, et on continue de dire qu’il faut accueillir des millions de touristes internationaux », a-t-il dénoncé, fustigeant le fait de « faire venir tout ce monde en avion ». Si l’événement est pourtant d’abord une fête internationale, David Belliard répond : « Les JO, c’est ce qu’on en fait. »

Eh bien, voilà que la gauche se rapproche de la préférence nationale. Sans éternuer. Sans haut-le-coeur. Esprit de Chevènement, sors de cet homme !

Après Montebourg et son Made in France, après toutes ces pubs vantant la vertu des produit du pays, voici venir le chantre du Stay home together. Restons ensemble à la maison. Invitons les voisins d’à côté mais pas ceux d’en face.

Diable !

Notez, je ne suis pas choqué par le regroupement par proximité. Il me paraît simplement naturel. Par contre pour les Jeux cela ne marche pas. C’est une fête internationale organisée par le Comité Olympique International. Ce n’est pas une fête française ou européenne.

L’élu rétorque par une question : « Fête internationale ? C’est vous qui dites cela. » La vidéo d’une minute peut être visionnée ici.

Quel sang-froid pour dire une aussi grosse bêtise. Quoi qu’il bafouille un peu. Le journaliste a dit ailleurs qu’il s’est probablement embrouillé et n’a plus trouvé la sortie.

On commence à le savoir, l’avenir politique vert n’est pas si rose. Limiter, décroître, renoncer, rétrécir, moraliser, le tout au nom d’une cause que personne ne saurait décemment condamner : le salut de la planète !

Oui mais non. L’OPA morale n’est pas très digeste. On assiste à une sorte de mouvement pendulaire prétendument vertueux. Les anciens se sont tout permis, maintenant c’est la fin de la récré. C’est, en filigrane, le discours de Greta Thunberg.

Les anciens ont pensé bien faire dans de nombreux domaines. Ils ont créé une société imparfaite mais où il fait meilleur vivre qu’en des temps reculés. On ne sait pas encore quels seront les problèmes de la société tout électrique, il faudra apprendre, améliorer, comme les anciens l’ont fait avec les hydrocarbures.

Bref, je digresse, je digresse.

Que peut penser monsieur Belliard s’il réécoute cette interview : que le diable a saisi son esprit, ou au contraire qu’il s’agit de la divine prise de conscience de ce que le monde est trop grand pour lui ?