Conflit israélo-palestinien : Plaidoyer pour la paix et une solution à deux Etats

CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN :

PLAIDOYER POUR LA PAIX ET UNE SOLUTION A DEUX ETATS

Nul n’ignore le profond attachement que l’intellectuel juif que je suis nourrit pour Israël. Ce sentiment, par ailleurs, puise ses racines, tant sur le plan historique que culturel, sur l’ancestral enseignement que m’a légué, tel le plus précieux des héritages spirituels, mon prestigieux aïeul, Sinaï Schiffer, l’un des grands rabbins, à la charnière des XIXe et XXe siècles, de la Mitteleuropa, théoricien du droit moderne juif et qui, à ce titre, accueillit jadis des esprits aussi éminents, aussi sein de l’intelligentsia juive précisément, que Franz Kafka, Sigmund Freud, Gustave Mahler, Joseph Roth ou Stefan Zweig. (https://de.wikipedia.org/wiki/Sinai_Schiffer).

ERADIQUER L’ISLAMO-FASCISME DU HAMAS

C’est donc tout naturellement, et comme le plus impérieux des devoirs moraux, que j’ai immédiatement pris la défense de ce même Etat d’Israël face à l’abominable, sanguinaire et barbare attentat perpétré, en ce funeste jour du 7 octobre 2023, par les terroristes du Hamas à l’encontre de milliers de civils juifs, tous innocents de surcroît. Preuve en est, parmi d’autres tribunes, cet article, ayant pour titre La barbarie du Hamas insulte l’humanité tout entière, que j’ai publié, au lendemain même de cet innommable massacre, dans la presse européenne francophone (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/i-stand-with-israel-250842). J’y soutenais notamment sans détours, avec fermeté, la nécessité tout autant que le droit, pour le gouvernement israélien et son armée (Tsahal) plus particulièrement, d’éradiquer de la bande de Gaza, voire de Cisjordanie, ce féroce ennemi d’Israël, gorgé en outre du plus abject des antisémitismes, qu’est le Hamas en son ensemble, ses responsables politiques comme ses fanatiques combattants. Il est évident, du reste, que c’est le peuple palestinien lui-même qui, de cet islamo-fascisme dont se repait sans vergogne le Hamas, s’avère au bout du compte, fût-ce paradoxalement, la principale victime !

Mais voilà : tout ceci étant dit, de manière claire et sans la moindre ambiguïté à ce propos, reste que l’actuelle violence armée avec laquelle Israël opère actuellement, de façon trop souvent indiscriminée pour les populations civiles palestiniennes, dans toute la bande de Gaza, du nord au sud, s’avère elle aussi, par-delà même son imprescriptible droit de se défendre face aux tortionnaires du Hamas, inacceptable sur le plan humain, sinon moral.

CONTRE LA LOI DU TALION, CET INFERNAL ENGRENAGE DE VIOLENCE

Certes n’est-il en aucun cas question ici, en ce passionnel déchaînement de violence, de renvoyer dos à dos Israël, pays démocratique, et ce tyrannique Hamas, qui, en ce qui concerne celui-ci, demeure le premier coupable, en l’occurrence, de cette hécatombe généralisée. Mais enfin : cette antique loi du talion (« œil pour œil et dent pour dent ») n’est guère là non plus, en cette évolution de l’humanité censée nous caractériser aujourd’hui, une solution, bien au contraire ! Rien en effet, pas même cette indescriptible ignominie du Hamas, ne peut justifier, de la part d’Israël, pareilles souffrances infligées ainsi indistinctement, et avec une telle ampleur, à quasi deux millions de Palestiniens, civils et innocents eux aussi.

La crise humanitaire y est, à présent, d’une effroyable gravité, à laquelle il incombe, pour toute civilisation digne de ce nom, de remédier, autant que faire se peut, de toute urgence !

DIGNITE HUMAINE : UN ENFANT PALESTINIEN NE VAUT PAS MOINS QU’UN ENFANT JUIF !

Oui, je le clame ici haut et fort : la vie d’un enfant palestinien ne vaut pas moins, sur le plan de la dignité humaine et du respect qui lui est anthropologiquement dû, que celle d’un enfant juif ! Davantage : prétendre le contraire serait verser dans un racisme non moins condamnable, sur le double plan éthique et ontologique, que l’antisémitisme !

Aussi est-ce en ce sens, justement, que je me suis exprimé dernièrement, il y a quelques semaines à peine, dans une lettre ouverte – intitulée Au nom de l’humanité : pitié pour les Palestiniens innocents ! – que j’avais alors adressée, via certains journaux de la presse européenne francophone là encore, au Premier Ministre d’Israël, Benyamin Netanyahou (https://www.opinion-internationale.com/2023/10/24/lettre-ouverte-dun-intellectuel-juif-au-premier-ministre-disrael-benyamin-netanyahou-au-nom-de-lhumanite-pitie-pour-les-palestiniens-innocents_117254.html) : missive publique restée cependant, et malheureusement, lettre morte !

AU NOM DE L’HUMANITE : UNE MARCHE POUR LA PAIX

Conclusion ? Plus encore qu’une marche contre l’antisémitisme ou tout autre forme de racisme, comme elle a effectivement eu lieu ces derniers jours à Paris aussi bien qu’à Bruxelles, et à laquelle j’adhère certes pleinement, sans la moindre restriction ni hésitation, c’est à une véritable marche pour la paix, où Juifs et Palestiniens marcheraient précisément ensemble, y compris pour la création d’un Etat palestinien vivant aux cotés d’Israël, dans une paix juste et durable comme l’énonce le langage diplomatique, que, pour ma modeste part, j’appelle ici de mes vœux.

Quant à ceux, parmi mes amis juifs, qui oseraient encore me traiter là, par je ne sais quel mauvais et malhonnête procès d’intention, de « traître à ma race », comme certains me l’ont en effet déjà outrancièrement dit par le passé, je leur répondrais aisément, et bien volontiers, que la seule race que je reconnaisse, en ce qui me concerne, c’est celle, en son ensemble, de l’humanité, sans distinctions de nationalité, religion ou appartenance à quel que groupe ethnique que ce soit !

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

Oui, je porte haut, en cet emblématique cas, l’admirable et fameuse devise française, qui n’est pas pour moi, loin s’en faut, qu’un vœu pieux, un mot creux ou une simple formule, vide de tout authentique sens moral, politique et philosophique : liberté, égalité, fraternité. N’est-elle pas, du reste, le préambule à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, dont on célèbre justement ces jours-ci, au cœur même des Nations-Unies, le 75e anniversaire de la naissance, et sans laquelle il n’est pas de démocratie qui vaille ni ne tienne à long terme ?

L’Histoire jugera…

DANIEL SALVATORE SCHIFFER*

*Philosophe, écrivain, auteur d’une quarantaine de livres, dont « La Philosophie d’Emmanuel Levinas – Métaphysique, esthétique, éthique » (Presses Universitaires de France-PUF), « Lord Byron » (Gallimard-Folio Biographies), « Le Testament du Kosovo – Journal de guerre » (Editions du Rocher), directeur des ouvrages collectifs « Penser Salman Rushdie » (Editions de l’Aube/Fondation Jean Jaurès) et « Repenser le rôle de l’intellectuel » (Editions de l’Aube). A paraître, sous sa direction toujours : « L’humain au centre du monde – 30 intellectuels pour un humanisme des temps présent et à venir » (Editions du Cerf).