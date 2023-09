« Connaissez-vous le « style Harajuku » ? »

Samedi 16 et dimanche 17 septembre s’est tenu à Paris, dans le cadre verdoyant du parc de Bercy, le Festival Harajuku, une manifestation atypique et haute en couleurs centrée sur les mangas et les étonnantes pratiques vestimentaires des jeunes dans les quartiers branchés de Tokyo. Petite balade dans les allées du parc...

Harajuku est le nom d’un quartier tokyoïte du district de Shibuya. Avec ses bars, ses restaurants et ses boutiques, c’est – notamment dans la célèbre rue piétonne Takeshita et ses alentours – le lieu branché par excellence. Celui où se créent les dernières tendances de la mode populaire japonaise prisée par les jeunes. Celui où s’expriment, tout particulièrement le week-end, les excentricités vestimentaires les plus surprenantes, et parfois les plus délirantes, en totale rupture avec les uniformes imposés dans les collèges et les lycées, mais aussi avec la rigueur toute nippone des bureaux ou des ateliers.

Depuis les années 60 sont nés dans ce quartier en mutation les styles Lolita, Gyaru, Ganguro, Kogal, Decora Kei et d’autres encore, sans compter leurs multiples déclinaisons, par exemple entre Classic Lolita, Gothic Lolita, Punk Lolita ou Sweet Lolita (les connaisseurs s’y retrouveront). Autant de styles et de sous-styles dont, depuis des décennies, raffolent une partie des adolescentes et des jeunes femmes japonaises. Sans se prendre au sérieux (quoique...), la plupart d’entre elles aiment à s’exhiber – et à être photographiées – dans ces tenues parfois extravagantes au cœur des quartiers branchés de la capitale nippone.

Mais pas seulement au Japon : dans différentes villes d’Europe, l’on peut également rencontrer ces adolescents et ces jeunes adultes lorsqu’est organisé un événement destiné à mettre en valeur cet aspect haut en couleurs de la culture japonaise, qu’il s’agisse d’un festival cosplay (cf. ci-dessous) ou d’une convention manga. Tel a précisément été le cas à Paris avec le Festival Harajuku – une manifestation entièrement gratuite – qui, le week-end dernier, a drainé vers les frondaisons et les bassins du parc de Bercy des cohortes de jeunes gens, mais surtout de jeunes filles, venu(e)s faire admirer leur étonnant look.

Né il y a 22 ans à l’initiative de passionnés de la culture japonaise avec le soutien de la Ville de Paris, le Festival Harajuku a, cette année encore, mis en valeur autour d’une cinquantaine de stands, principalement les mangas et les fanzines, mais aussi le dessin traditionnel, la calligraphie et la peinture sur soie. Sans oublier les jeux de société et les ateliers créatifs. Et surtout – cela va de soi pour quiconque s’intéresse à cet univers – le cosplay, cette « costumade », omniprésente durant les deux jours, qui consiste à adopter le plus fidèlement possible le look de personnages récurrents de la culture manga.

Sans surprise, c’est par dizaines que les jeunes gens costumés ont convergé dès samedi vers le parc de Bercy pour faire admirer leurs tenues vestimentaires. Souvent évocatrices de héros de manga et de fanzine, parfois imaginées avec beaucoup de créativité, toutes les tenues ont été réalisées avec un remarquable souci du détail. Il est résulté de ce rendez-vous un joyeux rassemblement de personnages dont le point d’orgue a incontestablement été le défilé cosplay du dimanche après-midi. Un grand merci à l’association Méluzine en charge de l’organisation de ce sympathique festival, aussi coloré qu’atypique !