Contaminations, formes graves, effets secondaires : pour chaque nouveau mensonge, quinze aveux pitoyables !

Après l’OMS et l’agence européenne du médicament hostiles à la multiplication des doses et inquiets d’un affaiblissement du système immunitaire, des scientifiques vont plus loin et alertent sur les effets secondaires graves car toutes les injections contiennent la fonction prion (CREUTZFELDT JACOB/ déja 23 cas en France contre 1 tous les 4 ans habituellement)

Le temps semble venu de la « défense élastique » du Pfizer, comme le chantait le regretté Pierre Dac : chaque nouveau mensonge doit être immédiatement suivi de quinze aveux pitoyables prouvant qu’ils vous ont menti et mis en danger votre santé et celle des enfants

https://youtu.be/SCSALI7KF4c

Ce que disent les savants, et les autres pays commencent à les écouter.

Voir l’intervention d’Alexandra et du Nobel Luc Montagnier devant le parlement du Luxembourg.

https://www.chd.lu/ArchivePlayer/video/3523/sequence/191533.html

https://www.chd.lu/ArchivePlayer/video/3523/sequence/191533.html

REACTIONS DE SAVANTS EN ISRAEL

un immunologiste israélien de premier plan écrit une lettre ouverte : « Il est temps d’admettre l’échec »

https://t.co/nf8K30vnez

LES AVEUX PITOYABLES

LES AVEUX D'ERIC CAUMES

Pr Eric Caumes : "Je pense que le pass vaccinal, c'est une erreur" à l'ère d'Omicron. "On voit bien que le vaccin n'empêche pas la circulation en population générale." #PasseVaccinal#Europe1 pic.twitter.com/dQWatI3bkk — Maximilien (@maxii_rt) January 14, 2022

QUAND LA PRESSE DANOISE AVOUE

pro-science, anti-BS™@GabinJean3· 7h

Danemark : « Nous avons failli. » Un tabloid à large circulation admet avoir rapporté les messages gouvernementaux sans prendre la distance critique nécessaire, avec une humilité absolument impensable dans les médias suisses ou français. fr :

https://ekstrabladet-dk.translate.goog/nyheder/lederen/vi-fejlede/9072013?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en

ATTENTION LE MELANGE DES DOSES EST DANGEREUX

D’après The #Lancet, mélanger les vaccins augmente les risques d’effets secondaires ; d’après #Véran les Français qui ont eu deux fois du Moderna et à qui on va proposer du Pfizer : aucune inquiétude, c’est pareil ». Sera-t-il tenu responsable ?

https://t.co/5LXV8GkdEw

ILS VOUS ONT MENTI !

ALERT ⚠️⚠️⚠️COVID-19 : D'APRÈS "THE LANCET", MÉLANGER LES VACCINS AUGMENTE LES RISQUES D'EFFETS SECONDAIRES.https://t.co/nhAWgrAT4g



Heureusement il y a des pièces à conviction. pic.twitter.com/4NcPpwST9U — COVIDE-DE-SENS (@covide_de) January 12, 2022

LES MYOCARDITES MALADIE POST VACCINALE

Le risque de myocardite pour les adolescents et les jeunes hommes évalué à un pour 50 000 est passé à un pour moins de 2000 injections maintenant

« Ils développent soudainement des douleurs thoraciques, des niveaux élevés de troponine [ indique des lésions cardiaques musculaires ], des modifications de l’ECG et environ les trois quarts présentent des signes de lésions cardiaques par échocardiographie ou IRM », a-t-il déclaré.

L’expérience du Dr McCullough au chevet du patient est étayée par une grande série de cas de myocardite post-vaccin suspectée chez des personnes de moins de 21 ans, publiée dans Circulation.

Les IRM cardiaques ont montré que 77 % d’entre elles présentaient des anomalies, et parmi elles, 99 % avaient un rehaussement tardif au gadolinium (signifie une fibrose ou un tissu cicatriciel) et 72 % avaient un œdème du myocarde (gonflement du muscle cardiaque).

Enfin, une étude pré-imprimée de Kaiser Permanente a également révélé des taux élevés de myopéricardite après deux doses d’un vaccin à ARNm ; 1 sur 1800 chez les hommes âgés de 18 à 24 ans et 1 sur 2600 chez les hommes âgés de 12 à 17 ans.

https://maryannedemasi-com.translate.goog/publications/f/myocarditis-post-vaccination-%E2%80%93-should-we-be-concerned?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp

AVEC LE SYSTEME IMMUNITAIRE AFFAIBLI LES VACCINES ONT BIEN PLUS DE RISQUES D’ ETRE CONTAMINES

Les Écossais DOUBLE-JABBED sont désormais plus susceptibles d’être admis à l’hôpital avec Covid que les non vaccinés au milieu d’une augmentation du nombre de personnes âgées tombant malades en raison d’une immunité décroissante.

Cela survient au milieu de données « étranges » montrant que les taux de cas ont été plus faibles chez les individus non vaccinés que ceux à simple, double ou même triple piqûre depuis qu’Omicron est devenu la variante dominante en Écosse.

https://www.heraldscotland.com/news/19843315.covid-scotland-case-rates-lowest-unvaccinated-double-jabbed-elderly-drive-rise-hospital-admissions/

https://t.co/EsopeD0mqT

Même au Québec les boostérisés ont plus de risques que les non vaccinés ou les une dose

LE DEREGLEMENT DU SYSTEME IMMUNITAIRE

Une équipe publie dans Nature Immunology des travaux indiquant un dérèglement du système immunitaire inné et adaptatif. Des marqueurs ont été identités. La spike (vaccinale et maladie) responsable

https://www.nature.com/articles/s41590-021-01113-x?s=09

Un exemple de super contaminé contaminateur avec pass

LE DERNIER MENSONGE QUI S'EFFONDRE : LES FORMES GRAVES

ETUDE SUR 70 000 CAS AUX USA MOINS D'HOSPITALISATIONS OMICRON POUR LES NON VACCINES QUE POUR LES BOOSTERISES

LES INJECTIONS NE PROTEGENT PAS LES PLUS FRAGILES

Une grande étude américaine a révélé une mortalité impressionnante parmi les cancéreux atteints de covid et une efficacité négative des vaccins

HEUREUSEMENT ILS ONT BEAUCOUP D’IMAGINATION, ILS MENTENT

POUR LES CAS GRAVES OU LES DECES EN FRANCE ILS COMMENCENT PAR RETIRER TOUS LES NON BOOSTERISES PUIS ILS LES REPARTISSENT DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES MAIS AVEC LES 2/3 ET PARFOIS 100% DANS LES NON VACCINES

POUR EN SAVOIR PLUS

https://pgibertie.com/2022/01/09/voyage-au-coeur-des-statistiques-de-veran-miracle-ou-magouille/

POUR LES EFFETS SECONDAIRES

https://pgibertie.com/2022/01/12/la-proteine-spike-seule-virus-et-vaccins-et-lace2-au-carrefour-des-cancers-et-des-covid/

https://pgibertie.com/2022/01/07/les-suedois-sont-vraiment-bizarres-le-pfizer-ne-les-protege-pas-des-formes-graves-et-en-plus-la-covid-ne-les-tue-pas/