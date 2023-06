Contre offensive ukrainienne : la Russie présente ses trophées de guerre

Des chars léopard et des véhicules Bradley capturés par la Russie

Le ministère russe de la défense affirme que ses troupes ont capturé des blindés fournis par l’OTAN dans la région de Zaporizhia, dont certains semblent avoir été abandonnés à la hâte par des soldats ukrainiens en fuite.

Le ministère de la défense a diffusé des images de troupes russes inspectant un char de combat principal Leopard 2 de fabrication allemande et des véhicules de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine, qui seraient encore intacts, certains avec des moteurs encore en marche.

L’armée russe a déclaré que les véhicules blindés lourds fournis par l’Occident étaient leurs « trophées ».

Regardez les images officielles de l’armée russe ci-dessous :

🚩The Russian Ministry of Defense just released footage of captured Ukrainian Bradley infantry fighting vehicles and a Leopard 2 tank. pic.twitter.com/S0ZYy4c6Cb — Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 13, 2023

Traduction :

Le ministère russe de la défense vient de diffuser des images de véhicules de combat d’infanterie ukrainiens Bradley et d’un char Léopard 2 qui ont été capturés.

Un soldat russe déclare sur la vidéo :

« Ce matériel n’est pas aussi effrayant qu’il en a l’air. »

On le voit ramasser un lance-grenades propulsé par fusée qui avait été laissé sur un char.

Le ministère de la défense a déclaré que l’état dans lequel ils ont été saisis « indique le rythme rapide de l’engagement et l’abandon du matériel prêt au combat par les forces armées ukrainiennes », selon un communiqué des médias d’État.

L’AFP observe que « le ministère de la défense a déclaré que plusieurs des véhicules capturés avaient des moteurs en état de marche, ce qui suggère que les batailles auxquelles ils ont participé ont été brèves et que les troupes ukrainiennes ont « fui » leurs positions offensives ».

La semaine dernière, l’armée russe aurait détruit son premier char de combat Leopard 2 ainsi que de nombreux autres véhicules fournis par l’OTAN, tels que des Bradley.

Moscou s’est empressée de montrer les preuves de la mise hors service et de l’endommagement des systèmes d’armes lourdes occidentaux.

Il n’est pas tout à fait clair si les nouvelles images diffusées mardi montrent en gros plan un nouveau lot de véhicules détruits ou s’il s’agit du même incident que celui de la semaine dernière.

Tyler Rogoway, rédacteur en chef de The War Zone (une publication de The Drive) a récemment expliqué aux analystes occidentaux pourquoi nous sommes sur le point d’assister à de nombreuses destructions de blindés occidentaux :

« Depuis que des blindés OTAN plus avancés sont peut-être en préparation pour l’Ukraine, j’ai insisté sur le fait que nous verrions des exemplaires usés/détruits, potentiellement en grand nombre, et que c’est cette réalité qui pourrait être difficile à avaler pour certains. » « Ces engins ne sont pas invincibles, loin s’en faut, et l ‘OTAN les combat en utilisant des armes combinées complexes qui permettent de maximiser leurs avantages et de minimiser leurs vulnérabilités. » « Ce n’est que le début. Nous verrons de nombreux autres chars de combat et véhicules de combat blindés occidentaux détruits. La Russie apprendra comment les attaquer le plus efficacement possible en se basant sur les tactiques de l’Ukraine et l’Ukraine apprendra comment les préserver au mieux tout en les utilisant efficacement. Cela se produit au-delà de la formation accélérée. » « Des leçons apprises à la dure, dans le sang. » « Si vous ne vous attendiez pas à cela, vous avez écouté les mauvaises perspectives, et ce n’est que le début. Vaincre une force ennemie qui a eu plus d’un an pour se préparer à cette bataille n’a jamais été une partie de plaisir. Tous ceux qui ont avancé cette idée n’ont pas vécu dans la réalité. » « L’avenir nous dira comment tout cela se déroulera, mais les blindés morts, y compris les types occidentaux avancés, seront une facette commune de cette offensive, et non une exception stupéfiante. »

Ci-dessous : les chars et les véhicules de combat Bradley détruits la semaine dernière :

Ministère russe de la défense/TASS

Mais les États-Unis affirment qu’ils ne se laisseront pas décourager dans leur engagement à continuer de fournir du matériel militaire à l’Ukraine.

La Voix de l’Amérique, soutenue par l’État américain, a rapporté lundi que « les États-Unis fournissent jusqu’à 325 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine, a déclaré un responsable de la défense américaine à la VOA ».

De plus en plus de médias ont confirmé ce matin l’authenticité des nouvelles images du ministère russe de la défense :

Watch : Russia shows off captured Western tanks as ‘trophies’ after failed Ukrainian attack https://t.co/q8ieEYy4Bh via @Telegraph — Nino Brodin (@Orgetorix) June 13, 2023

Traduction :

Regardez : La Russie montre des chars occidentaux capturés comme « trophées » après l’échec de l’attaque ukrainienne.

« Le paquet devrait inclure des véhicules blindés Stryker et Bradley qui peuvent remplacer ceux endommagés et détruits dans la contre-offensive ukrainienne actuellement en cours, selon deux responsables de la Défense, qui ont parlé à VOA sous le couvert de l’anonymat avant la publication prévue du paquet mardi », a précisé le rapport.

Ainsi, les chars occidentaux sont déjà repoussés, mais l’OTAN redouble d’efforts, affirmant que les livraisons régulières se poursuivront (aux frais des contribuables !) alors même que de plus en plus d’images d’équipements occidentaux en lambeaux jonchant le champ de bataille ukrainien émergent.

Source : ZeroHedge

