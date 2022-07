Covid : 150017 morts !

Bien entendu, tous ces « décès covid » ont été classés dans cette catégorie suite à des autopsies systématiques permettant d’écarter les autres pathologies comme cause principale du décès...

Ah ? On me souffle que non, qu’on ne pratique pas les autopsies pour ça en France...

Du coup, si le premier charlot venu ( un médecin de plateau télé ?) déclare un décès : « mort du covid », on valide automatiquement ?

Rappel pour les gens qui aiment (se) faire peur avec les chiffres... : compte-tenu du baby-boom et du vieillissement normal de la population, nous sommes en plein dans une période où le nombre de décès sera élevé . Pour autant, a-t-on pu observer une augmentation pharamineuse suite à la nouvelle peste noire ?

Non...

La médecine et la morale (ou comment s’asseoir sur le serment d’Hippocrate)... Une connaissance m’a appris qu’elle s’était faite « injecter » parce qu’elle a une maladie autoimmune . Je me suis informé : c’est décrit comme un dérèglement du système immunitaire qui se met à surréagir et du coup attaque un organe qu’il est supposé défendre (en gros ce que j’ai retenu) .

Or, il semble bien que ces injections répétées provoque un syndrome d’immunodéficience acquise autrement dit, le truc qui ne va vraisemblablement pas arranger les choses pour cette personne. Or les sites censés informer recommandent les rappels en série...

L’auteur a oublié de recommander la thérapie anticovid qui s’est avérée la plus performante en deux ans d’observation : une bonne vieille campagne électorale et pouf, n’a plus de virus, parti, la campagne électorale pour le sars cov2 c’est comme l’ail ou le crucifix pour les vampires, il fuit...