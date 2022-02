Covid : un détail de l’histoire... des virus

En sortie de crise COVID, quelques premières réflexions quant à son origine, sa gestion politique sous gouvernance scientifique et sous propagande médiatique...conditionnant les citoyens jusqu'à les priver de libertés... en démocraties !.

CHINE

Quand un virus déferle sur le monde causant une pandémie mortelle, bouleversant la vie de millions de gens condamnés à subir quantité de restrictions, de contraintes et d’obligations modifiant voire annulant nombre de libertés individuelles sans oublier une économie gravement perturbée même si, au final, la mondialisation risque bien, paradoxalement, de se renforcer en dépit des constatations faites durant deux ans d’un manque de productions locales de biens nationaux indispensables, le monde se satisfait de sa supposée ignorance quant aux causes réelles de l’apparition, de la propagation fulgurante de ce virus… respiratoire et de se limiter à n’évoquer qu’une seule hypothèse « politiquement correcte » eu égard au poids économique, à la dépendance mondiale à la puissance de la Chine !, qui voudrait que tout soit parti d’une contamination fortuite avec un animal sur un marché.



Toute autre suggestion, même celle qui est la plus plausible (accident au sein du labo P2 proche de ce marché ouvert… et non le labo P4 constamment cité qui, évidemment, ne peut être mis en cause), étant qualifiée de théorie du complot digne des seuls réseaux sociaux !.



PROPAGANDE TOUTVAX



Que l’année 2020 ait été, sur le plan sanitaire, difficile à gérer par tous les dirigeants politiques est une évidence vu les inconnues, la rapidité, la dangerosité de la contamination du virus et de ses premiers variants les obligeant à prendre des décisions difficiles, liberticides, peu contestées tant la panique tétanisait les citoyens, est une autre évidence… tout en n’excusant pas certaines infos officielles comme celle de S. Ndiaye, ex porte-parole du gouvernement pour qui le port du masque pour les citoyens est inutile ou que les… gens sont incapables de le porter correctement.



Mais… qu’en 2021, avec l’omniprésence, quasi monopolistique du vaccin ARN-M Pfizer qui, rappelons-le même si cela gêne les « gardiens de la propagande ToutVax », est factuellement encore en phase expérimentale jusqu’en 2023, certains dirigeants en soient arrivés pour forcer la vaccination à, contrairement à toutes leurs promesses vieilles de… 30jours !, à contraindre au travers de restrictions liberticides, d’obligations diverses, les citoyens à se faire identifier par un Pass vaccinal voire à une obligation vaccinale catégorielle ou générale, n’aurait jamais pu, en démocraties, être toléré.



Mais… qu’en 2022, au moment où le variant Omicron déferle sur le monde avec pour conséquence que non seulement il remplace avantageusement les précédents variants et réduit, bien plus rapidement et plus drastiquement que tous les vaccins réunis, les risques graves pour la population en termes d’entrées en réanimation, de morts à un niveau qui ne touche quasi plus qu’une infime partie de la population qui se trouve être celle qui, très âgée ou souffrant de graves comorbidités, est aussi confrontée à d’autres virus respiratoires connus (grippe saisonnière…).

A se poser la question de savoir si le variant Omicron n’avait pas « fait le job » si, avec un variant de type Delta toujours actif, la capacité du vaccin sûr et efficace à mettre un terme à la pandémie n’aurait pas fini par apparaître, au vu des hospitalisations en réa, des morts dont le nombre serait resté très élevé, quelque peu surfaite, …survendue !.

Mais… qu’en 2022, certains dirigeants, ces « élites » qui, modestement, se pensent doter d’une intelligence supérieure, après avoir félicité les citoyens s’étant soumis à toutes leurs décisions, à toutes les campagnes de vaccinations à 1,2,3,4, ?doses à 6,4,3, ?mois de délai au motif qu’en étant vaccinés, ils se protégeaient, protégeaient les « autres », persistent, alors que, répétons-le, le variant Omicron, lui, ne fait plus de différence entre gentils vaccinés et méchants non vaccinés, à maintenir leurs mesures liberticides voire à envisager de nouvelles obligations vaccinales par catégories, par tranches d’âge, pour tous, pose, au minimum la question de leur capacité à évaluer leur propre intelligence !.



Et donc, au vu de ces constatations, il serait urgent de se demander, de demander à ces « élites » pour quelle raison les gens de ce « peuple », qu’ils méprisent à des degrés divers (sous-citoyens, irresponsables, factieux, minorités à emmerder, idiots complotistes…) lorsque ces citoyens osent douter, remettre en question des décisions de moins en moins justifiées, ont encore à subir le discours alarmiste de ces « gardiens de la propagande ToutVax » qui, de toute évidence, ne peut malheureusement plus s’expliquer par le seul intérêt… sanitaire !.

Ce qui, à force, laisse supposer qu’à présent au probable terme de la pandémie, des intérêts politiques (Control-Pass citoyen : merci Etat) et scientifiques (Abonnement vaccinal à 1,2,3,4, ? doses à 6,4,3, ? mois de délai : merci Pfizer &…) soient urgents à assurer pour le futur !.



PFIZER

Société fondée en 1849 aux USA par les allemands Karl Pfizer (né en 1824) et son cousin K. Erhart.

Le 29 mars 2021, la Commission européenne publie les contrats pour les vaccins de Pfizer-Biontech et Moderna Inc., or les documents sont incomplets.

Michèle Rivasi déplore que « le prix de doses, les avances payées par la Commission européenne, la propriété intellectuelle, la responsabilité en cas d’effets secondaires, l’indemnisation du laboratoire par les États, les clauses sur la livraison et sanctions : aucune de ces informations n’est disponible ! ».

The Bureau of investigative Journalism accuse en 2021 le laboratoire Pfizer d’avoir manié « l’intimidation » et le « harcèlement de haut niveau » dans ses négociations avec des pays d’Amérique latine.

Pfizer aurait exigé de l’Argentine et du Brésil, en contrepartie de la livraison de vaccins, qu’ils mettent en gage des actifs souverains, dont des bases militaires et des réserves de leurs banques centrales, en garantie de potentiels frais juridiques futurs.

Le laboratoire souhaite se dégager de toute responsabilité en cas d’effets nocifs du vaccin même en cas de négligence, de fraude ou de malveillance et faire payer aux États l’indemnisation des éventuelles victimes.

Pour éviter tout copier-coller, d’autres infos concernant des « accidents », des fraudes, des mensonges, des amendes pour tromperies sont à retrouver sur le site Wikipédia en cliquant sur ce LIEN PFIZER



Notons également et une fois de plus que le vaccin ARN-M Pfizer est encore en phase 3, en phase expérimentale jusqu’en Mai 2023 et que ceci, n’en déplaise aux « experts » médias qui réfutent le terme souvent utilisé de cobayes au motif que ce vaccin a été administré à des centaines de millions d’individus, est incontestable sans que pour autant cela signifie que ce vaccin est dangereux… sans même revenir sur l’interdiction européenne d’obliger qui que ce soit à se faire injecter un vaccin en phase… expérimentale.

Comme en d’autres dossiers, gageons que plutôt tard que tôt…, des questions à poser, jusqu’ici interdites par les pouvoirs scientifiques, politiques et ignorées par les pouvoirs médiatiques, le seront et que, comme en d’autres dossiers, certaines des réponses ne plairont pas forcément à ces « gardiens de la propagande ToutVax ».

Mais, d’avance, comme en d’autres dossiers, ces « élites » ont déjà la réponse toute prête qui sera de dire qu’avec les données en leur possession à l’époque, ils ont estimé avoir dû prendre des décisions urgentes… pour le bien du « peuple » !.

Ben voyons…



DETAIL de L’HISTOIRE (ISRAEL)



Un zeste de polémique pour conclure…



Pour le « détail de l’histoire », relevons que le seul pays dont la population (juifs) a servi, avec l’accord bienveillant, désintéressé ? de ses autorités, de test pour évaluer en partageant leurs données personnelles…, en principe et sans totale assurance pour l’avenir, l’efficacité, la dangerosité du vaccin ARN-M de Pfizer est Israël.



Pour le « détail de l’histoire », relevons que les juifs déportés dans des camps de concentration ont été utilisé par les médecins nazi aux ordres d’A. Hitler, né en Autriche et dictateur allemand, pour différents tests et expériences dites scientifiques avec pour « justification » que la médecine nazi avait pour mission de soigner le peuple allemand comme un ensemble collectif supérieur à l’individuel (raison invoquée en 2022 par certains dirigeants européens pour tenter d’imposer l’obligation vaccinale au motif que les devoirs individuels sont, en même temps… ! à soumettre aux droits collectifs).

Et même si, début 2022, l’Allemagne hésite encore, l’Autriche est… le seul pays au sein du « Machin UE » à avoir imposé l’obligation vaccinale pour tous…, en 2022… au moment où Omicron rend cette obligation totalement inutile !.

Pour le « détail de l’histoire », relevons que l’Autriche est actuellement dirigée par le parti populaire OVP… alors que, comme en d’autres pays, c’est la minorité d’extrême-droite, celle que les bien-pensants qualifient systématiquement de nazi, qui s’y opposait farouchement.

Pour le « détail de l’histoire », relevons que, même si ce n’est pas le sujet de cet article, le nazisme est la déviance idéologique d’Hitler, un autrichien de naissance, dirigeant allemand du parti national-socialiste (NSDAP) et au pouvoir en 1933…



