Cyril Hanouna : la culture du clash et de l’insulte...

Vous n’avez visiblement pas saisi le changement de « culture » télévisuelle.

Hanouna fait dans l’exutoire collectif par l’intermédiaire du buzz sans limites. Une technique commerciale qui a le vent en poupe.

Et puis, on ne mord pas la main qui vous nourrit grassement, on lui apporte des victimes sacrificielles.

A votre avis, pourquoi les gens regardent ?