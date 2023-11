D’abord l’antisémitisme. Les Gazaouis massacrés on en parle après, alors ?

Aujourd’hui la majorité de la classe politico, intellectuelle, médiatique qui soutient Israël, dénonce l’antisémitisme abject, bravo, et oublie le massacre des gazaouis. Oublie, ignore ou escamote ?

On s’alarme des 850 actes antisémites en France et partout dans le monde aussi.

On s’épouvante de la persistance immémoriale de ce fléau et de son éternel retour.

Heureusement, « la France sait protéger les juifs de France ». (Darmanin)

Pour faire bonne mesure on transforme par des raisonnements fallacieux l’antisionisme en ferment d’antisémitisme.

Quel intérêt ?

Ceux qui mettent à l’index la politique belliciste de Benyamin Netanyahou, celle légitimée et approuvée par nos gouvernants, sont accusés d’antisionisme donc de pré-antisémitisme.

Comme dénoncer le massacre des gazaouis c’est dénoncer la politique belliciste de Netanyahou, celle légitimée et approuvée par nos gouvernants, on repère les prémices d’antisémitisme chez ceux qui le font.

Les voilà démasqués.

Les voilà désavoués.

Autre profit.

Accabler Mélenchon, l’idiot utile des communistes au RN, et autres journalistes, intellectuels, chroniqueurs.

Mélenchon fossoyeur de tout rassemblement de gauche : sans LFI rendu infréquentable, communistes, socialistes, écologistes ne pèsent pas grand chose d’autant moins que leurs intérêts divergent et réciproquement.

Tout le monde l’a compris sauf lui.

Refuser de qualifier de terroriste l’intervention du Hamas, dire de Yaël Braun-Pivet qu’elle « campe » sont des contre vérités imbéciles et surtout n’apporte rien à la cause des gazaouis.

Au passage, à LFI le point de vue du mouvement est celui exprimé par le leader maximo sans concertation préalable d’aucune instance alors ?

Revenons brièvement sur la confusion mensongère antisionisme/antisémitisme opportunément entretenue par certains.

Le sionisme est né au milieu du XIXème siècle. La majorité des rabbins se sont alors révoltés contre ces hommes, de plus laïques, qui en prétendant s’emparer d’un territoire, offensaient Dieu, seul à même de ramener son peuple élu dans sa Terre selon les écritures sacrées.

Parmi les religieux seul le mouvement Mizrakhi à la fin du XIXème siècle en Allemagne adhèrera à ce projet et deviendra le Parti national-religieux en 1948.

Après ça, comment peut-on prétendre que l’antisionisme a quelque chose à voir avec l’antisémitisme quand les premiers antisionistes étaient des rabbins !

C’est être malhonnête ou ignorant.

La France a été un des pays où l’antisémitisme a été le plus répandu et bien avant l’immigration maghrébine : Drumond, Brasillach, Céline, Pétain, le Front National …

Aujourd’hui tous les politiciens déclarent combattre l’antisémitisme : « la France sait protéger les juifs de France ».

Sans instrumentalisation assurent-ils.

Malheureux juifs, souvenez-vous de la prière de Voltaire : « Mon dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge ! »

Vous ne pourrez pas vous charger de vos ennemis sauf à les exterminer tous ou à leur tendre la main pour conquérir ensemble la paix et la sécurité pour chacun.

Sempiternelles victimes innocentes d’intolérance, sectarisme, fanatisme, « Les israéliens ont le droit de se défendre » psalmodient tous ces “ amis ”.

Donc les gazaouis, les palestiniens n’ont qu’à se faire une raison. Ils n’avaient qu’à pas commencer.

Mais, ils n’ont pas commencé !

Le 7 octobre, le Hamas, oui.

Mais les palestiniens à l’origine du conflit non.

De 1936 à 1947.

« Durant les onze années qui ont mené à la création de l'État d'Israël en Palestine en 1948, les extrémistes sionistes qui vivaient sur le territoire de la Palestine sous le mandat britannique utilisèrent le terrorisme comme stratégie militaire afin d’accélérer l'établissement d’un État juif indépendant. Leur violence est dirigée contre les autorités britanniques qui gouvernaient la Palestine et contre la population palestinienne sur tout le territoire. Plus de 57 attaques violentes ont été menées par des groupes terroristes sionistes (par exemple, Haganah, Lehi, Irgun - des groupes ultranationalistes de l'extrême droite du Mouvement révisionniste sioniste) faisant plus de 5 000 morts du côté des Palestiniens et des dizaines du côté britannique. Pendant que des groupes terroristes sionistes assassinent le personnel des Nations Unies et les officiers britanniques, attaquent le quartier général militaire britannique afin de renverser le pouvoir, d’autres cherchent à terroriser les habitants palestiniens afin de les inciter à se déplacer et migrer hors du pays.

(…)

Le Lehi est devenu le parti Moledet qui, encore aujourd'hui, continue à plaider ouvertement pour le nettoyage ethnique des Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza, territoires actuellement occupés par Israël. Paradoxalement, les chefs terroristes Menachim Begin et Yitzhak Shamir occupèrent plus tard les fonctions de premier ministre d'Israël - et leurs héritiers politiques formant désormais une partie de l'establishment politique israélien. »

Série Fiches d’information, No. 23, mars 2007, CJPMO, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient.

La Nakba, la "guerre d'expulsion des Palestiniens", entre novembre 1947 et l’été 1949, environ 800 000 palestiniens sont chassés de leurs foyers.

Les colons en CisJordanie.

Est-ce que la décision de l’ONU d’implantation de l’État israélien sans l’accord des autochtones justifie le renversement des rôles victimes/agresseurs ?

Lors des guerres de Suez en 1956, des Six Jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973, les intifadas, les palestiniens se défendaient-ils ou le contraire ?

Ça n’a plus d’importance.

Aujourd’hui c’est à qui sera le plus fervent.

Israël a le droit de se défendre.

Il faut combattre l’antisémitisme.

Il faut libérer les otages français.

Les LR ont reçu les familles des otages français. Il est beau Ciotti sur la photo.

Yaël Braun-Pivet : « je veux réaffirmer au nom de la représentation nationale notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel » ; « Ce qui est important c’est que les populations civiles, qui sont aujourd’hui à Gaza, soient évidemment le moins possible victimes de ce conflit. Rien ne doit empêcher Israël de se défendre ». Soutien inconditionnel, rien ne doit empêcher, même pas la mort de milliers de gazaouis, le moins possible quand même.

Marine Le Pen : « Le Rassemblement national est, je le crois aujourd'hui pour beaucoup de Français de confession juive, un bouclier contre l'idéologie islamiste. » Reniant le « Durafour crématoire », le « point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale », les fondateurs et surtout le père.

Encore et encore devant les caméras, au micro des radios, dans les magazines.

Quand cette comédie va-t-elle cesser ?

S’ils étaient sincères, concernés, empathiques, ils hurleraient que les bombardements, les combats, le blocus doivent immédiatement cesser. Ils se déchaineraient contre la communauté internationale pour qu’elle impose aux deux états, ce qu’elle aurait dû exiger dés le début, la paix et le respect en échange de leur existence au lieu de les abandonner à leur irréconciliable déchirure. Enfin surtout la Palestine livrée à elle-même car les États-Unis ont financé et supporté Israël pendant des décennies.

Alors, maintenant on peut parler du massacre des gazaouis.

