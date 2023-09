Dans l’indifférence générale, Zelensky a mis sur ses comptes Instagram & Telegram une vidéo avec les néonazis Andriy Biletsky et Maxim Jorin

Le 14 août dernier, le président ukrainien a publié sur son compte Instagram [1] une vidéo dans laquelle il est présent aux côtés du commandant de la 3e brigade d’assaut, c’est-à-dire le néonazi Andriy Biletsky, l’un des fondateurs du régiment Azov et chef du parti Corps national (Національний Корпус) qui avait notamment « mentionné en 2008 que la mission de l’Ukraine consiste à “mener les races blanches du monde dans une croisade finale… contre les Untermenschen [les sous-humains] dirigés par les Sémites”. » [2] Dans cette vidéo, on reconnaît également Maxim Jorin ( Максим Жорін - Maksym Zhorin) [3].

« Denys #Prokopenko [with Maksym #Zhorin] has been photographed with his platoon’s informal insignia of a bearded #Totenkopf, a type of skull-and-crossbones used by the SS. » Lev Golinkin



Oleksiy Kuzmenko ⬇️https://t.co/XsgVJsTlGD #ukrainewar #UkraineRussiaWar #Azov

2/3 pic.twitter.com/PAPOiEFCvZ

— Le Canard républicain (@LCanardR) August 5, 2023