Dans les rayons, la moutarde manque... Je me demande si les marchands de ce condiment ne seraient pas en train de nous prendre pour des ...

Un constat simple s'impose à nous dans les étagère des magasins d'alimentations le rayon moutarde est orphelin de ces bocaux !

La moutarde kézako ?

Avec le poivre et le sel, la moutarde et l'un de condiments le plus utilisé au monde : source Outre ces qualités de condiment qui est de relever la saveur des aliments, la moutarde a également plusieurs usages médicaux : sources. ? Mes souvenirs d'enfance me font remonter aux années 1940 !! ( les 84 ans ont sonné depuis plus d'un mois ) ils me rappellent un usage qui depuis quelques décennies semble être tombé un peu en désuétude c'est le fameux cataplasme à la farine de moutarde : sources que l'on utilisait lorsque nos voies respiratoires intérieures luttaient contre les divers virus hivernaux !

La pénurie de moutarde plusieurs causes !

Certains auraient tendance à évoquer comme cause principale la guerre Russie/Ukraine, mais ce tragique événement à peu d'impact pour deux raisons

1 : Les graines de moutarde se récolent au printemps et en automne : source, source,.source.

2 : La guerre Russie/Ukraine a commencé fin février 2022 donc celle-ci a peu impactée la récolte, car les fabricants de moutarde utilisent les graines des récoltes 2021. A noter qu'ensemble de ces deux pays produisent 15% de la production mondiale : tableau.

3.Le pays qui produit la plus grande quantité de moutarde est le Canada. Les premières craintes de pénurie de moutarde remontent à décembre dernier, en raison de la sécheresse qui a frappé ce pays pendant l'été 2021 : sources. Le 09/12/21 sur la page web de BFM business il y avait ce titre : Faut-il craindre un pénurie de moutarde ? Dans cette page il est notamment écrit qu'a ce moment-là que le pays prévoyait "une baisse drastique de 28 % d’ici juillet 2022 et une rationalisation de ses exportations" :source :

4. Le Népal est également un gros producteur de moutarde, puisqu'il est après le Canada le deuxième producteur ( comme l'indique le tableau cité plus haut : Ici ) mais là aussi sécheresse et inondations ont gravement perturbé son rendement :sources.

5.Enfin, il ne faut pas écarter l'effet spéculatif pour peuvent avoir certains aigrefins qui consistent à planquer du stock quelque temp pour le ressortir un peu plus tard lorsque le cours aura fortement augmenté !

Pour conclure, d'être comme vous autres une victime des margoulins sans scrupules m'agace profondément, et je sens que "la moutarde me monte au nez" à la vitesse grand V ;.. mais à part subir et ronger notre frein .. et au final "raquer" que pouvons-nous faire ?

Liens en annexe :

La pénurie de moutarde s'intensifie : pourquoi est-elle de plus en plus difficile à trouver dans les rayons ? : source. ( page web du journal le Midi Libre du 07/05/22)

Dans ce monde ô combien tourmenté que nous vivons actuellement pour entretenir vos zygomatiques, le film de Claude Zidi de 1974 "La moutarde me monte au nez" avec dans les rôles principaux:Pierre Richard, Jane Birkin, Claude Piépelu : source. Pour voir ce film en streaming : sources. Comme j'évoque nos zygomatiques qui au regard des actualités ne sont hélas ces derniers temps assez peu sollicités regardez la vidéo de notre regretté Raymond Devos dans son sketch : zygomatique : vidéo.

L'image qui illustre mon article à été copiée sur ce :site.

