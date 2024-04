De Bathilde aux Révolutions, abolition de l’esclavage

Des milliers de Noirs d'Afrique et des Îles d'Amérique en Angleterre et en France. D es esclaves étaient vendus sur la place de Londres et à Paris, capitale de l'esclavage , coloniaux et capitaines de navires vendaient des esclaves à des métropolitains, et ceux-ci profitaient du travail servile d'individus qu'ils n'avaient pas le droit d'acquérir .

Louis XIV utilise, sur ses galères, des forçats, des protestants pour faits de religion et des esclaves d’origines diverses, appelés Turcs. Ces esclaves ont aussi été utilisés pour les spectacles de la cour, mascarades et tableaux vivants... Pour ramer dans une galère sur le Grand Canal et illustrer ses succès en Méditerranée, 54 esclaves sont amenés à Versailles. Sur mer ou sur terre , royales, les esclaves sont loin de Bathilde et de 1315…

En 1642, Louis XIII autorise la traite et l' esclavage aux Antilles. Alors que se développe le commerce triangulaire, Louis XIV, par le Code noir (1685), réglemente le traitement des esclaves aux colonies sans un mot pour le royaume. Or le rédacteur du Code, Colbert de Seignelay , ministre de la Marine, a des nègres domestiques, en habit à la cour et en particulier deux négresses d'une parfaite beauté , qui avaient de l'esprit et parlaient bien français . La reine Marie-Thérèse a reçu en cadeau du duc de Beaufort un petit Africain et Jeanne du Barry, le jeune Zamor offert par son amant Louis XV.

À l'époque de Charlemagne et durant la première partie du Moyen Âge, les Francs combattent les Saxons et les Slaves. Du slave à l’esclave. Les prisonniers alimentent le commerce vers Venise et les Arabes en passant par la Champagne où, systématiquement émasculés, un quart environ d'entre eux ne survivent pas. La christianisation des Slaves met fin à cette traite . Cependant, des esclaves sont employés dans les grandes propriétés agricoles, y compris dans les monastères. Et encore au XVe en Provence avec des Noirs achetés au Maroc.

Bathilde, noble, encore enfant, est réduite en esclavage et achetée par le maire du palais de Clovis II qui en fait sa servante, à 12 ans, en espérant mieux. Le roi l’épouse, elle devient reine des Francs et, à la mort du roi, régente. Elle interdit l’achat et la vente des esclaves, les rachète en nombre pour les libérer et rend libres sur le sol des Francs ceux qui arrivent de l’étranger.

L ’esclavage dans les colonies a été aboli par la France pour la première fois en 1794, rétabli par Napoléon Bonaparte en 1802 et supprimé à nouveau en 1848. Et, bien plus tôt, dans le royaume , par la reine Bathilde (630-680), épouse de Clovis II. S uppression qui n’a pas toujours été respectée...

La population de Nantes augmente, son commerce maritime s’accroît vers l'intérieur du royaume et surtout vers les ports étrangers : de 1702 à 1772, le tonnage vers les ports français est multiplié par 1,9 et vers les ports étrangers par 3,6. Les grandes familles s’enrichissent, investissent dans les terres agricoles, l'immobilier et, au côté d'une industrie traditionnelle, dans l'industrie naissante, notamment la construction navale : la superficie des chantiers est multipliée par 15,5 du début du siècle à 1780. Ils deviennent les premiers constructeurs français de navires marchands. Le palais de l' Élysée a été construit en 1720, grâce à la fortune d’Antoine Crozat à la direction d’une des plus importantes sociétés du commerce triangulaire entre Nantes et Saint-Domingue, la Compagnie de Guinée créée par Louis XIV qui en était actionnaire,.

Le Portugal, première puissance pour le nombre de déportés, 5 millions entre XVIe et XIXe, 46% du total des déportations, pratique peu le commerce triangulaire . Ses navires relient directement les 2 rives de l’Atlantique, des côtes du Cap-Vert, de Guinée, de l’Angola (et Mozambique) vers le Brésil, sans passer par l’Europe. C'est pourquoi, il n'a pas de grand port négrier, Lisbonne ne compte que 92 expéditions.

Un e vidéo sur la traite atlantique présentée au musée de Nantes et, actuellement au musée de l’histoire de l’immigration de la Porte dorée à Paris, permet de suivre le trajet des navires ayant particip é à la traite par année, nationalité, point de départ et d’arrivée aux Caraïbes, en Amérique latine, aux États- U nis, quelques uns en Europe .

Quoi qu’il en soit, en plus des drames humains, les ponctions par caravanes ou navires ont stimulé les guerres intestines pour l’acquisition de captifs et constituent une saignée démographique importante pour l’Afrique.

Lors d’un colloque de l’UNESCO en 1978, le nombre d’esclaves arrachés à l'Afrique a été estimé à 15,4 millions par la traite atlantique, 14 millions par la traite orientale, Océan indien, transsaharienne et mer Rouge. Certains avancent des quantités différentes : traite orientale , 17 millions de déportés, esclavage intra-africaine , 14 millions. Traite orientale et intra-africaine ont eu leur apogée au XIXe, la traite atlantique au XVIIIe. En 1997, Hugh Thomas estime que, sur 13 000 000 d'esclaves arrachés à l'Afrique par la traite atlantique, 11 328 000 sont arrivés à destination en 54 200 traversées !

Le Code noir s'applique dans les îles mais ne concerne pas le royaume où l'esclavage n'existe pas officiellement : mais « plusieurs habitans des Isles de l'Amérique » amènent des esclaves, pour leur service comme les bourgeois de Nantes ou pour leur faire apprendre quelque métier dont les colonies recevraient beaucoup d'utilité. D’où une nécessaire adaptation de la législation. Les Noirs venus dans le royaume ne pourraient prétendre avoir acquis la liberté si leurs maîtres avaient observé les formalités d'enregistrement . Le parlement de Paris a rejeté cette possibilité. Acceptée par celui de Rennes, des cas ont été documentés à Nantes, 16 par an de 1720 à 1740, une douzaine par an à Bordeaux.AncreAncre

La première révolte dans une colonie française éclate sur l’île de Saint-Christophe. En 1639, 60 esclaves gagnent les montagnes et attaquent les colons avant d’être réprimés. En 1656, à la Guadeloupe, 1678, à la Martinique, 1679 à Saint-Domingue. Les révoltes sont plus fréquent e s avec l a culture de la canne à sucre. Une quinzaine comptent au moins un millier de participants, surtout à Saint-Domingue. Jusqu’au grand soulèvement, unique par son ampleur, des dizaines de milliers d’esclaves, surtout par son dénouement, l’abolition locale de l’esclavage, avant la décision nationale.

Le Code noir est promulgué pour combler un vide juridique sur l’esclavage aux îles colonisées alors qu’il n’existe pas dans le royaume. Il est appliqué aux Antilles en 1685, à Maurice en 1715, à La Réunion en 1723. Le Code établit le statut des esclaves et témoigne de l’insécurité ressentie par les colons devant les différentes formes de résistance individuelle ou collective, marronnage, révolte, et formalise la répression pour dissuader et punir. Plus fréquent que les révoltes , le marronnage , s’enfuir des plantations, est surtout individuel, de brève durée, non-violent. Mais des groupes de marrons peuvent se former avec attaques de plantations et affrontements. Le Code interdit le port d'arme sauf à la chasse si le maître le permet (art.15), peuvent être soumis à des châtiments corporels et marqués d'une fleur de lys pour une fuite pendant un mois (marron), jarret coupé en cas de récidive (marquage au fer et mutilation existaient en métropole), condamnation à mort à la troisième tentative (article 38) ou pour avoir frappé son maître, sa femme ou ses enfants (article 33), vol de cheval ou de vache article 35 (vol domestique puni de mort en France), pour réunion en cas de fréquentes récidives (art 16).

Des esclaves venus d’Afrique. Des révoltes ont éclaté lors du transfert des captifs vers les Amériques. Dans les archives nantaises, 33 révoltes sont répertoriées pour 475 expéditions, soit 6,9 %, entre 1713 et 1743. Plus souvent quand le navire est encore sur la côte africaine ou proche. Parfois lors d'une escale dans une île portugaise du golfe de Guinée. La première colonie française aux Antilles est Saint-Christophe (1625) et Richelieu fonde la Compagnie de Saint Christophe et îles adjacentes. Viennent ensuite la Guadeloupe, la Martinique…

Les Lumières et l’esclavage

La condamnation de l’esclavage par les philosophes des Lumières est un phénomène nouveau. Les penseurs de l’Antiquité ont justifié l’esclavage, droit naturel, et l’Ancien, le Nouveau Testament, les fondateurs du christianisme et les théologiens du XVIIIe siècle. Et bon nombre de francs-maçons, colons, armateurs, propriétaires d’esclaves.

Des papes s'y sont opposés de façon plu ou moins nette : 873, la lettre apostolique de Jean VIII exhorte les princes de Sardaigne d'affranchir les esclaves vendus par les Grecs ; 1435, la bulle pontificale d’Eugène IV condamne l'esclavage des Guanches aux Canaries ; 1462, la lettre de Pie II à l'évêque de Guinée portugaise qualifie l'esclavage des Noirs de grand crime.

Pour les Lumières, rien ne donne le droit de propriété d’un homme sur un autre : ni la conquête, ni la guerre, ni le vol, ni l’achat ne peuvent fonder un droit d’esclavage.

L’impératif économique, la force créent l’esclave, non le droit.



L’esclavage est condamné au nom du droit naturel comme dans l’Édit de 1315 : le principe de la liberté personnelle était fermement rappelé et fondé sur le droit naturel.

Les philosophes n’écrivent pas des lois. Ils ne sont pas là quand le servage, l’esclavage sont abolis dans le Royaume. Ils ne sont plus là quand la suppression de l’esclavage dans les colonies est proclamée. Mais leur influence n’en est pas moins fondamentale. Pour eux, tous les hommes ont une souche commune. Le développement des systèmes politiques, des sciences, des techniques sont dues aux circonstances, aux conditions...

Il s’agit d’un retard provisoire, non d’une différence de nature.

D’Europe, d’Afrique, d’Asie, les peuples sont égaux en capacité. Tous sont perfectibles.

Cette perfectibilité ouvre la voie à ceux qui veulent coloniser pour civiliser.

Le droit naturel, l’égalité sont à la base des arguments politiques contre l’esclavage.

La Société des Amis, quakers, est fondée en Angleterre en 1648. Les colons quakers mettent en question l'esclavage dans les années 1670. En 1761, à Londres, ils adoptent une résolution contre le commerce des esclaves. Mais la révolution américaine divise les quakers entre nouveau et ancien monde.

En 1787, est créée à Londres la Société pour l'abolition de la traite des esclaves et l’année suivante à Paris, la Société des Amis des Noirs. Elles défendent l'égalité des Blancs et des Noirs dans les colonies et préconisent souvent l’abolition immédiate de la traite pour tarir progressivement l'esclavage. Avec l'idée de préparer et éduquer les Noirs à la liberté et le souci de maintenir l'économie des colonies, sans insurrection, sans porter atteinte aux intérêts des planteurs, du commerce et des métropoles.

En Angleterre et Amérique anglaise, l’anti-esclavagisme se développe sur une fond religieux. En France, l’acceptation de l’esclavage par l’Église catholique fait de l’abolition une revendication profane. Les arguments des philosophes sont de caractère laïque, ancrés dans la raison et l’humanisme plus que dans la religion.

Population des colonies françaises Tableau II )

Colonie Année Blancs Noirs libres Esclaves Total Saint-Domingue 1790 27 717 21 800 495 528 546 835 Guadeloupe 1788 13 969 3 125 89 823 108 705 Martinique 1789 10 635 5 235 81 130 98 789 Réunion 1788 8 182 1 029 37 984 48 983 Maurice 1788 4 457 2 456 37 915 46 616 Sainte-Lucie 1788 2 159 1 588 17 221 22 756 Tobago 1788 425 231 12 639 15 083 Guyane 1789 1 307 494 10 748 14 338 Ensemble 54 069 35 958 782 988 873 015 Proportion 6 % 4 % 90 % 100 %

Depuis le XVIIe, Saint-Domingue connaît une grande prospérité, grâce à la culture de la canne à sucre et du café à partir de 1760. Selon le recensement de 1687, il y avait 8 000 habitants dont 4 500 Blancs. Cent ans plus tard, la population totale est passée à 546 835 dont seulement 5 % de Blancs !

En 1789, Saint-Domingue est la plus rentable des colonies : première pour la production mondiale de sucre et de café, la moitié de l'offre mondiale de café. Le commerce extérieur de l’île est plus du tiers de celui du Royaume avec le monopole commercial et interdiction de l’industrie locale, l'exclusif colonial. Et l’esclavage.