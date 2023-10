De Kagamé à Zelensky : de marionnette à marionnette, et si la dernière guerre mondiale avait commencé en 1990 en Afrique ? (1/de …. ?)

"Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément …. Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois, et souvent effacez [1] ».

J’avais intitulé mon dernier papier : « Rwanda – Ukraine : du Falcon 50 à Nord Stream 1 et 2, et les PsyOps. .... (2/2.4 et fin)[2] » C’était, le 5ième et dernier « épisode » de cette « série » (commencée le 18 février 2023, 8 mois déjà). Elle portait sur les « similitudes », les « parallélismes », les « corrélations [3] » possibles entre ce qui se passe depuis plus de 33 ans en « Afrique Centrale » et ce qui se passe « actuellement », depuis 9 ans, en « Europe Centrale ». Situation annonciatrice de la « der des der » ?

J’ai donc commencé le présent texte, peu après celui du 18 février 2023. Et ce 01/10/2023, « aurait dû être (fêté) commémoré », précisément, le 33ième anniversaire de l’invasion du Rwanda par l’Ouganda du 01/10/1990, événement qui est passé, semble-t-il, inaperçu, comme d’habitude, depuis quelques années déjà .

Etrangement les USA mettaient, il y a peu, un bémol à leur soutient militaire au Rwanda alors que justement le gouvernement rwandais, en fidèle valet de l’impérialisme otano-occidental[4], venait d’approuver les sanctions onusiennes contre la Russie. De plus, contrairement à son meilleur ennemi, l’Ouganda[5] de Musévéni, le Rwanda de Kagamé, dans la foulée, établissait avec l’Ukraine[6] des relations diplomatiques de coopérations socio-culturelles ( ?), économico-financières ( ?) et militaires ( ?). Serait-ce le gage de son entrée dans l’OTAN[7] ?. Les exemples :

de la « destitution » du Premier Ministre pakistanais, Imram Khan,[8] de la fourniture concomitante et clandestine, d’armes par le « Pakistan » à l’Ukraine « via » les USA (et à l’insu du plein gré de cet ex-PM ), du renflouement, opportunément accordé par le FMI, des finances publiques pakistanaises en faillites frauduleuses (rétro-commissions promises ?)

auraient-ils été un avertissement, bien compris par Kagamé ?

Et pendant cela (ou cependant ou en même temps ) on peut signaler, pêlemêle, comme indices des changements des paradigmes qui se font jours :

- Natacha Polony : blanchie contre Ibuka ;

- Guillaume Ancel : perdant contre Hubert Védrine ;

- Colette Braeckman[9] : se positionnant (tacitement) contre les prédateurs ;

- Samantha Power : dénonçant la pratique des enfants soldats du M23-APR ;

- Maria Malgardis : « reconnaissante » que les experts de l’ONU impliquaient le Rwanda et le M23 dans la tragédie actuelle en RDC …

Mais plus frappant, encore … la rupture des procédures d’accréditation du nouvel ambassadeur du Rwanda en Belgique ….. La Belgique aurait-elle eu des « scrupules » ou des « remords » ?[10] Un incident diplomatique de cette ampleur a-t-il été rapporté et commenté dans la presse ? En outre, en rapports avec les pratiques de boycotts, faudrait-il rappeler que l’entreprise belge de munitions de guerre, New Lachaussée[11] s’était déjà distinguée en voulant implanter, dès 1994, à la frontière ougando-rwandaise une chaîne de production de munitions et ce malgré les procédures en cours d’embargo sur les armes. Actuellement cette même entreprise semble bien vouloir réitérer ses pratiques en contournant, via la Serbie, l’interdiction de fournitures de munitions à la Russie malgré les mesures que la Belgique applique ….

Dans ce suiparaît un embrouillamini, il est difficile de voir clairement et donc de trouver, facilement, les mots pour en parler ….

Or quand on invoque le génocide du Rwanda les mots qui « viennent aisément » sont holocauste et apocalypse. Pour ce qui de l’Ukraine faudra-t-il employé les mêmes qualificatifs compte tenu que ce qui reste de « concevable » : nos forces conventionnelles ne seraient-elles pas à bout ? Ne devrions-nous pas justement être réduit à appliquer la solution du Dr. Strangelove alias Biden - Trudeau - Truss ? En même temps[12] (ou entre temps), essayer de voir clair dans les deux conflits actuels, semble de plus en plus « inconcevable », il n’y aurait donc pas de mots pour « énoncer clairement » ce qui semble nous attendre depuis l’Afrique jusqu’en Europe.

Je ne voudrai pas, d’une manière simpliste, rapprocher le sabotage de la centrale électrique de Ntaruka en 1992 avec celui des Nordstream I et II, en septembre 2022, ni avec celui du bombardement de l’Eglise de la Sainte Famille de Kigali en avril 1994 et celui du barrage de Karkhovka en juin 2023. Je ne ferai pas de comparaison entre l ’attentat du Facon 50 (9 avril 1994) et celui du MH17 (17 juillet 2014). Je n’établirai pas de raccourci entre les assassinats de Emmanuel Gapissi et de Théoneste Lizinde et ceux de Denis Kiveyev et de Daria Douguine, d’Ilya Prigogine ou Patrick Karegeya. Les comparaisons entre les accords d’Arusha (août 1993) avec ceux de Minsk (2014) n’auraient pas été vraiment saugrenues n’étant par trop « difficiles » à démêler, dans ces « procédures », les proportions respectives de « farces et attrapes ».

Mais à propos de ce chaos, trois livres m’invitent à réfléchir « autrement » à la question de la dernière guerre mondiale tout en confirmant mes précédentes approches que j’ai exprimées sur Agora Vox depuis près de 15 ans[13] ….….

Le premier livre est celui de Charles Onan : « Holocauste au Congo »[14]. Il reprend un grand nombre de documents US déclassifiés mettant en évidence le rôle des USA et de la « communauté internationale » dans ce que certains congolais ont qualifié des « guerres mondiales africaines ». A côté des documents inédits que rapporte Onana, il faudrait souhaiter que celui-ci puisse continuer son travail d’investigation principalement en liaison avec les lobbies gravitant dans le champ politique des influences nébuleuses du clan Clinton (John Shalikashvili and Co), avec les milieux de de l’ONU (Roméo Dallaire–Luc Marchal), avec les multinationales (Monsanto-Halliburton-Black Rock) et avec les Fondations (Bill Gates-Soros-CHAI, etc.)

Le deuxième ouvrage « Rwanda : Assassins sans frontières » [15] est la traduction en français du livre de Michela Wrong « Do Not Disturb : The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad[16] ». Cette édition n’a pas connu les mêmes péripéties que celles de l’édition française du « In praise of blood »[17] de Judi Rever. Cependant si la traduction française est « quasiment[18] du mot à mot », cette édition est enrichie d’une préface de Stephen Smith[19] qui y dit : « Michela Wrong a d’autant plus de mérite d’avoir entrepris ce long travail d’investigation initiales qu’elle ne s’est ravisée …….qu’après avoir longtemps voulu nier cette monstruosité : si l’absence de démocratie est pour quelques chose dans l’avènement du génocide de 1994 …. l’effroyable perte humaine aura été vaine pour ne pas avoir pu rendre impossible une nouvelle dictature au Rwanda ».

A part le « quasiment mot à mot » que je relève dans la note de bas de page 17, je me pose la question du chapitre 12 anglais titré « The best President Rwanda Never Had (p 250) et traduit, mystérieusement en français par : « Les illusions perdues » (p 301)….

Finalement la troisième publication « La grande manipulation de Paul Kagame » éditée chez Arcane 17[20] par Françoise Germain-Robihn et Déo Namujimbo est une somme, une chrestomathie, un florilège, un kaléidoscope. La préface d’Hervé Cheuseville s’intitule opportunément : « Quel Bonheur de ne plus se sentir seul » En guise de préambule est repris un extrait du discours d’Oslo (2018) du Dr Denis Mukwege : « La justice ne se négocie pas ». Dans le prologue les auteurs expriment leur mouvement de colère et d’indignation face à trois événements révélateurs : la « Traversée » de Patrick Saint-Exupéry , la déclaration de Kagame sur France 24 (« Il n’y a pas eu de crime à l’est du Congo ») et la « réconciliation » Kagamé-Macron » ….. Quant au chapitre 5 : « On ne dira plus qu’on ne savait pas » il reprend un très grand nombre de déclarations, d’articles et d’extraits de presses sous les noms les plus prestigieux comme ceux, d’ailleurs, de témoins moins connus.

L’épilogue de ce travail est une interview de Pierre Laurent, vice-président du Sénat, suivie de 6 annexes des plus intéressantes : de Mego Terzian (MSF°), de Luc Henkinbrant (AIBF), de René Lemarchand Université de Floride, de Filip Reyntjens Université d’Anvers, de Johan Swinnen , Ambassadeur de Belgique au Rwanda (90-94), de Human Rights Watch – Rwanda, Rony Brauman ex DG MSF, Gérard Prunier, Université de Harvard, une pétition du PC datant de 2003.

La lecture de ces ouvrages me semble intéressante au moment où depuis 33 ans le feu d’une terrible guerre semble couver et nous nous « cachons la tête sous le sable ».

(à suivre ?)