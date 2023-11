De Kagamé à Zelensky : de marionnette à marionnette, et si la dernière guerre mondiale avait commencé dès 1990 en Afrique ? (2/de …. ?)

« Une fois de plus , nous assistons à un génocide qui se déroule sous nos yeux, et l’Organisation que nous servons semble impuissante à l’arrêter »[1]

Avec les trois livres dont je faisais une présentation dans ma livraison du 3/10[2], il m’était apparu intéressant de souligner ce qui « différencie » et/ou « relie » et/ou rend « analogue »[3] les deux conflits (Rwanda et Ukraine) et les deux marionnettes (Kagamé et Zelensky) évoqués dans le titre de ces articles, selon le point de vue de l’observateur lambda que je prétends être.

Je me suis, depuis, posé, une fois de plus, les questions de savoir si :

la troisième (et dernière) guerre mondiale n’avait pas été initiée en Afrique et plus précisément en Afrique des Grands Lacs (en octobre 1990, date de l’invasion su Rwanda par l’Ouganda, sous l’égide des USA) pour poursuivre son développement jusqu’à l’intervention russe en Ukraine, nos déboires au Sahel, notre impuissance en Palestine ?

les accords d’Arusha pour le Rwanda (1993), ceux de Minsk (2014) pour l‘Ukraine et ceux de Camp David (1978) et d’Oslo (1993) pour la Palestine n’avaientils pas quelque chose de commun avec ceux de Munich (1938) ? Au Rwanda comme en Ukraine et en Palestine, « éviter la guerre et le déshonneur » étaitce réellement la volonté de la communauté internationale, sur le compte des populations concernées ? Celle-ci n’a-t-elle maintenant « plus que le déshonneur » ; celles-là, n’ont-elles, à présent, « plus que la guerre » ?

Ce que je ne pouvais savoir alors2 c’est que le Hamas préparait l’attaque terroriste sur Israël de ce 7 octobre et qu’Israël n’aurait rien vu venir. Et puis, qu’il y aurait eu l’assassinat d’Arras et la tuerie de Bruxelles. Et que maintenant, comme Azov désespéré s’était retranché lâchement, avec des civiles, dans Azovstal de Marioupol, le Hamas, lui aussi désespéré, se « retrancherait » lâchement sous l’hôpital Al-Shifal à Gaza …….

En fait, une succession d’événements qui semble bien traduire un embrasement se généralisant et qui risque donc de devenir incontrôlable, suivant l’avis de certains experts.

Par contre, je savais que depuis quelques temps déjà, il devenait évident qu’au sein de l’Union Africaine « on » s’entre déchirait ; que l’Otan se discréditait, que l’Union Européenne se tirait une balle dans le pied, que rejoindre les BRICS tentait un certain nombre de pays, naguère « nos alliés et nos vassaux ». L’Onu même se fissurait, comme la Société des Nations juste avant Sarajevo et la première guerre mondiale !

Serait-ce confirmation de mes présages de troisième guerre mondiale ?

Je savais aussi que :

Nancy Pelosi s’était « inopportunément imposée » à Taiwan (08/2022) pour y propager la « pax americana » dans la région ;

Victoria Nuland avait été accueillie « infructueusement » au Niger (08/2023), contrairement à son « initiative boutefeu » de Maïdan[4] ;

qu’Ursula Von Der Leyen, après sa remise du prix du « Leader of Business » au PDG de Pfizer, Albert Bourla[5], ne s’est pas gênée pour aller, indécemment, seule, le 18/07/2022, chercher sa promotion otanienne auprès du Président Azerbadjan en lui « achetant », sur notre compte[6], du gaz russe et en y passant sous silence le statut d’autonomie du Haut Karabakh. Elle ne s’est pas non plus gênée pour prendre l’initiative personnelle, hors de ses compétences, d’assurer le gouvernement Netanyahou du soutien de l’Europe dans son nettoyage ethnique de Gaza.

Y aurait-il un air d’« annexion des Sudètes [7] », comme juste avant la deuxième guerre mondiale ?

Tous ces événements actuels sont bien documentés, commentés, analysés en temps réel. Sur tous les plateaux officiels ou « libres » on recadre, on relativise, on met en perspective, on contextualise, on hiérarchise, on « débat » (+/- !), on dé-diabolise, on « dé-manichéïse », on « dé-unipolarise », on met en abyme socio-économique et géostratégique, l’historicité ces deux conflits les plus récents : Ukrainien et Palestinien. On n’arrête pas de dénoncer les fakes-news et d’énoncer de vrais dogmes. Il n’y en a que pour ce qui se passe en Ukraine (USA versus Russie) et en Palestine (USA Kif[8] Israël) et on semble passer sous silence, on minimise ce qui se joue, encore à l’heure actuelle, en Afrique des Grands Lacs (USA – Chine ?) depuis 33 ans et six millions de morts : à peine une mise en bouche, un amuse-gueule, quoi, un prélude insignifiant à cette troisième guerre mondiale qu’on nous préparerait !!!

La chronologie de l’actualité, la proximité géographique des drames ainsi que l’intensité des horreurs placent en arrière-plan ce qui n’est pas « vendable » en termes de « consommable immédiat », de « fast news » … Comme il y a 33 ans l’agression du Koweït par l’Irak et « Bouclier du désert » ont éclipsés l’invasion du Rwanda par l’Ouganda ! Mais à l’époque il n’y avait pas d’internet ni de réseaux sociaux et le black-out du « mur de caoutchouc »[9] étouffait aisément, sans écho, la part de la vérité de ceux qui voulaient s’exprimer « depuis le terrain » …. Il n’y en avait que pour les médias existants à l’époque et qu’on ne qualifiait pas encore de main-Stream à la botte de qui vous savez.

Aujourd’hui cependant malgré les réseaux sociaux émergeants de la médiasphère, elle-même saturée d’immédiateté, très peu de commentateurs, d’intervenants et d’observateurs ne semblent vouloir étendre leurs analyses dans un espace géographique plus large (jusqu’à l’Afrique[10] centrale) et dans un passé historique relativement proche des années 1990-1994. Par contre les guerres de Corée, du Vietnam, d’Afghanistan sont systématiquement évoquées. Mais à propos du Rwanda, ces commentateurs restent comme tétanisés qu’ils seraient par le génocide des Tutsis et les accusations portées contre la Communauté Internationale sur sa soi-disant « indifférence » ….

On n’entend quasiment aucun commentaire, rien, walou, nib de nib, sur les faits suivants d’une actualité cependant significative :

17/10/2023 – « …. les membres du Conseil de sécurité en appellent à la diplomatie et au dialogue devant le risque de confrontation entre la RDC et le Rwanda »[11]

»[11] Le gouvernement Rwandais a approuvé les sanctions contre la Russie à l’Onu suite à l’invasion de l’Ukraine.

« En même temps », l’Ouganda s’est abstenu à l’ONU, sur ces sanctions.

Le Rwanda établit, ensuite, des relations diplomatiques et ouvre une ambassade d’Ukraine au Rwanda.

Museveni a rappelé sa liberté de choisir ses amis ("Comment être contre quelqu'un qui ne nous a jamais fait de mal ?) (Sic[12])

Le fils de Museveni[13] a luimême fait une déclaration étonnante, se proposant d’envoyer des soldats ougandais en renfort des forces russes en cas de nécessité.

Les Forces Armées Rwandaises, à la demande de la France (Total) interviennent au Mozambique[14], mais également en mission de « maintien de la paix » (sic) en Centrafrique (?). Certaines de ces forces armées sont entrainées, entre autres, en Israël.

27/10/2023 Résolution de cessezle-feu de l’ONU à Gaza : 120 favorables, 14 contre, 45 abstentions. Le Rwanda n’était pas « présent » comme 14 autres pays ….(sur le 193 membres).

» comme 14 autres pays ….(sur le 193 membres). La Cour Suprême du Royaume Uni juge illégale d’expulser des demandeurs d’asile vers le Rwanda, arguant que : « …. le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les demandeurs d'asile et les réfugiés »[15]

»[15] James Kabarebe devient Ministre des affaires étrangères du Rwanda. Il était Chef d'étatmajor de l'armée rwandaise à partir de 2002 (en remplacement de Faustin Kayumba Nyamwasa), après avoir été, en 1997, Chef d'étatmajor de l’armée de la République Démocratique du Congo sous le régime de LaurentDésiré Kabila [16]

à partir de 2002 (en remplacement de Faustin Kayumba Nyamwasa), après avoir été, en 1997, Chef d'étatmajor sous le régime de LaurentDésiré Kabila [16] La Belgique refuse d’accréditer Vincent Karega à Bruxelles, à cause de « ses activités quand il était en poste en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud où il est accusé d’avoir traqué les opposants rwandais »

» Tony Blair serait pressenti pour devenir coordinateur humanitaire à Gaza ! « Blair – Humanitaire » ; si ce n’était du cynisme, ce serait le parfait oxymore. Tony Blair (après sa conversion à la religion catholique de son épouse, avocate de Karensi Karake[17], alias Kaka, lors de l’arrestation de celuici à Londres en juin 2015) est devenu le principal conseiller[18] de Crystal Ventures de Paul Kagame et son APRFPR, dans ses manœuvres pour obtenir, entre-autres, des concessions (juteuses) sur des millions d’hectares de terres arables un peu partout autour de la RDC.

L’annonce de la candidature du Dr Denis Mukwege à la présidence de la RDC !!!!!

Ces faits d’actualité significatifs et bien d’autres d’ailleurs, passent, selon moi, sous les radars des « observateurs ». Ils « survolent ces faits » ne détectent rien, en termes de « prémonitions » de guerre.

Il faut, malgré tout, reconnaître et signaler quelques timides et exceptionnelles tentatives d’aborder ces signaux, comme une réflexion de Pierre Conesa à propos du Congo[19]. (J’en reparlerai, Inch Allah). Mais pour cela il me faudra lire et relire des dizaines de pages, voir et revoir des heures de vidéos …. Si Dieu me prête vie, j’essayerai de faire une récension de mes recherches dans un prochain article. Donc….

(A suivre ?)