De Kagame à Zelensky : de marionnette à marionnette, et si la dernière guerre mondiale avait commencé dès 1990 en Afrique ? (3/de3)

Il me faut commencer ma troisième (et dernière ?) livraison sur le sujet en faisant un mea-culpa pour une erreur dans le narratif de mon article précédent qu’aimablement « amiaplacidus » m’a fait remarquer, un « qui pro quo », un lapsus ou une confusion[1] ….Que sais-je ? A mon âge, je commence à comprendre comment un Jo Biden (qui n’est mon cadet que de près de 2 ans) peut finir par confondre Ukraine et Irak [2]et par qualifier Xi Jinping de dictateur2, etc., etc. …. [3].

Pour m’en tenir à mon titre, les effroyables événements de ces dernières semaines en Palestine, loin de m’éloigner de mon sujet m’y replonge de jour en jour plus cruellement. J’y retrouve de vielles « connaissances » de l’époque, des décideurs, des acteurs et commentateurs de la guerre et du génocide du Rwanda de 1990 et de ces, bientôt, 35 années de guerres dans toute l’Afrique des Grands Lacs, Ce sont les mêmes (ou presque) que ceux qui hantent nos plateaux de télévision et nos sites plus ou moins qualifiés de complotistes ou carrément de négationnistes et ce depuis le Covid 19. Sauf qu’aux marionnettes Kagamé et Zelenski on peut, maintenant, ajouter Netanyahou

1 - Carla Del Ponte [4], aurait déclaré que Poutine et son Wagner, devaient être trainés devant la CPI[5] pour Crimes de guerre commis en Ukraine …. Etonnant ! Quand on sait qu’elle-même a précisément été démise, en 2002-2003, de sa fonction de Procureure Générale du TPIR pour ne pas avoir obéi à Kofi Annan [6], Pierre-Richard Prosper[7] et Gérald Gahima[8] qui exigeaient d’elle qu’elle abandonne les enquêtes qu’elle se « devait » d’entreprendre[9] sur les Crimes de guerre, de terrorisme et peut-être même de génocides, de Kagamé et de son FPR en 1994 (depuis devenu son M23 après son Bosco Ntaganda (CPI), son Jules Mutebuzi (†) et son toujours Abbé (amis de Louis Michel), Laurent Nkundabatware) …. Rappelons qu’elle avait dit : « Si l’attentat, d’avril ’94, sur l’avion présidentiel rwandais devait être l’œuvre du FPR, toute l’histoire du Génocide devrait être réécrite » ( !!!!!). Elle est certainement au courant que la Russie (de Poutine) n’est pas un « Etat Partie au Statut de Rome » pas plus que les États-Unis (de Biden), qu’Israël (de Netanyahou), que l’Ukraine[10] (de Zelenski) ou que le Rwanda (de Kagamé), et que, dès lors, sa « sortie à propos de Poutine » porte à faux comme celle qu’elle aurait pu faire à propos des Obama, Busch, Hollande, Merkel, Sarkozy et autres Clinton qui sont depuis belles lurettes dans la file d’attente de l’« Institution de Georges Soros »[11] à La Haye. Carla Del Ponte m’avait pourtant impressionné en échappant à l’avant-dernier et fatal attentat de la Maffia sur le Juge Falcone (en ’92). Elle apporta également un crédit certain à la « rumeur » de trafic d’organes dont auraient été victimes des prisonniers de l’Armée de libération du Kosovo (UCK) [12]. Elle m’avait étonné dans l’affaire de Laurence Hartmann[13]. Elle m’a interpellé lors de la guerre en Syrie et l’attentat du MH17. Maintenant elle me sidère à propos de Poutine : ces 35 dernières années n’auraient donc rien appris aux observateurs « impartiaux », rien d’autre que de continuer à sonder le plus narcissiquement possible la profondeur de leur nombril ?

2 - Samantha Power [14] une des « conceptrices » des notions, à géométrie variable de « Responsabilité de protéger », de la « Légitime Défense Préventive » et de l’« Ingérence Humanitaire » (Kouchner/Bettati), s’est retrouvée du côté des Nuland, Biden, Blinken et Obama. Que ce soit pour Gaza, pour l’Ukraine, elle a toujours défendu le point de vue des « bons » (génocidaires ?) attaqués par les « mauvais » (génocidaires ?). Elle s‘était déjà présentée de la sorte à propos du Génocide des Tutsi du Rwanda en 1994. Dans son « célèbre » livre « A Problem From Hell – America and the age of genocide », elle avait cependant laissé « entrevoir » (Sous-entendre ? ; Source protégée ? ; Pour quelles raisons ? ; Assurance vie ? « Carrière », Vaccin ? Antidote ?[15]) la présence de l’AFRICOM (Stuttgart) à Bujumbura avant l’attentat du 6 avril 1994 et des troupes américaines au Rwanda dès les premiers jours du Génocide , qui ont suivi l’attentat. Elle est la « source–révélation » (passée sous les radars) de l‘opération amphibie-héliportée , Distant Runner, préparée par l’administration Clinton (John Shalikashvili), depuis la Somalie, dès octobre 1993 (Black Hawk Down), synchronisé avec le funeste 6 avril 1994[16] (et même après). Au vu de la carrière de Samantha Power on peut comprendre que les intérêts des multinationales de l’agro-alimentaire[17] passent par les « Droits de l’Homme », le « Climat » et la « Femme » … au Rwanda comme en Ukraine et à Gaza. Mais qu’en est-il alors, selon sa doctrine, de l’abandon fait par tous ces états africains « entourant » la RDC, de milliers d’hectares de soi-disant terres agricoles, concédées à Cristal Venture[18], le holding du FPR de Kagame (et de Blair ) ?????. Surtout lorsqu’on sait que le Rwanda est le champion de la transition énergétique en Afrique (Sic Ursula Von der Leyen[19]). Et que les minerais du sang ne le sont plus après avoir subi un pré-traitement à Kigali (par exemple première taille des diamants ou le concassage du coltan ou l’emballage du lithium… du Nord-Kivu et de l’Ituri.). Pour paraphraser Jon Scharz ne pourrait-on dire ;. « If Samantha Power, would take her own genocide book seriously, she would step down over Rwandan assault on RDC”[20]. et « How many tears has she shed for the victims of US, in Rwanda and RDC. Precisely none”.

3 - Dominique de Villepin, dont les positions dans diverses situations dramatiques bien connues de l’Ukraine à la Palestine, en passant par l’Irak (Conseil de sécurité de l’ONU le 14 février 2003) ne m’ont jamais déçues, lui aussi, très tôt, avait bien évalué la situation dans l’Afrique des Grands Lacs, et ce dès la fin 1992. Alors Directeur Adjoint des affaires africaines et malgaches, il avait conseillé à Jean-Michel Marlaud de refuser le poste, auquel celui-ci avait été proposé, d’Ambassadeur de France au Rwanda : « Cette affaire va mal se terminer »[21](Sic De Villepin). « Son avis arrivait trop tard et je ne pouvais plus reculer » (Sic Marlaud). Que savait Dominique de Villepin sur cette « affaire » et du rôle des USA pour la faire mal tourner ?

4 - Charles Million . Justement, je découvre dans le trimestriel papier « Omerta » [22] l’avis d’un autre grand commis de l’Etat, Charles Million, Ministre de la défense de 1995 à 1997 et ensuite Représentant Permanent de la France auprès de la FAO jusqu’en 2007. Je cite : « Je crains qu’Emmanuel Macron ne comprenne définitivement rien à l’Afrique et qu’il ait, de plus, un art consommé pour mal choisir ses amis : il s’est trompé sur la politique menée par le Président du Rwanda et a tenté de s’en faire son meilleur allié sur le continent alors que ce dernier, Paul Kagamé, est plus que soupçonné d’attiser le carnage en RDC qui ravage l’est du Congo-Kinshasa (Sic) avec près de 10 millions de morts à ce jour ». C’est la première fois depuis belle lurette que j’entends évoquer le Rwanda à propos de la situation « internationale » actuelle. Mais que vaut cette « crainte » d’un « grand connaisseur de l’Afrique francophone » (sic Jérôme Besnard) à côté des conseils donnés à Macron pour les positions sur l’Ukraine qu’il annonce au nom de la France ? Mais que vaut cette « crainte » d’un « haut fonctionnaire de terrain » à côté des conseils donnés à Macron d’aller s’encanailler en buvant de la Simba dans un bouge de Matonge en faisant semblant d’apprécié la Rumba congolaise en se trémoussant piteusement avec sa Brigitte …. Mais qu’est-ce, à côté du contrat de défense des installations Total au Mozambique (sous faux-drapeaux Rwandais), conclu par Macron avec Kagamé ????

5 - Pierre Conesa. Justement comme je parle d’Omerta, j’ai suivi, une entrevue de Conesa avec Haïssa Hmissi, intitulée : « L’armée russe n’est pas le monstre qu’on croyait ! », sur la chaîne de ce média[23]. Je découvre au cours de cet entretien, l’auteur dont j’avais apprécié la prose dans son livre : « Comment vendre la guerre ». Mais là, Conesa lâche les mots : « Nazi … génocide du Rwanda » (point/barre -sans autres qualifications, commentaires, prise de hauteur ou développement). Plus loin (27’15’’) il déclare qu’un seul conseiller de la présidence française connaissait la situation sur le terrain en avril-mai 1994 au Rwanda : « … puisque sa compagne (de ce conseiller) était rwandaise ». (CQFD.) J’ai déjà souligné le fait qu’en épousant son conjoint on épouse naturellement sa cause !

6 - Michel Collon [24] : Plus tard dans un « débat » ente le journaliste belge d’« Investig’Action », Michel Collon / Bouamama / Conesa / Tahhan et al.[25], Pierre Conesa m’apprend que cette personne, la seule de l’équipe présidentielle au courant de la situation au Rwanda de l’époque (dont j’évoquais plus haut la référence qu’en avait fait justement le même Conesa), était Gérard Prunier …. J’en suis d’autant plus étonné que cette position sur la question rwandaise de Gérard Prunier semble, depuis lors, avoir fort probablement évolué. En effet j’ai déjà rapporté que dans le livre de Françoise Germain-Robin et Déo Namujimbo : « La Grande manipulation de Kagamé », en annexe 5, un article signé justement Gérard Prunier, on peut lire : « … l’impact mondial du génocide a opéré une sorte d’hypnose sur la communauté internationale qui se refuse à penser l’impensable concernant le libérateur du génocide ( Kagamé , c’est moi qui souligne) »

Mais puisque j’aborde Investig’Action de Michel Collon, j’invite à visionner une émission d’il y a juste un an « Le Monde Vu d'En Bas - N°74 [26] ». Si j’ai apprécié, je regrette cependant qu’il n’y ait pas plus de synthèse entre les genèses de ce qui se passe en ce moment même en Afrique centrale et les autres conflits d’Ukraine et de Gaza. Cela ne devrait-il pas mettre en évidence les rôles de chacun des acteurs et de leurs relatives importances à l’échelle des dimensions objectives qu’ils représentent. (USA – Ruanda, Israël - Palestine, Russie- Ukraine)

7 - Gérard Prunier. S’agissant justement de ce dernier et de son expertise rwandaise, il faut remarquer que Judi Rever dans son livre, « In Praise of Blood » (p 97-98)[27] cite déjà le « travail » de ce dernier :« Africa’s World War » et ce, à propos de la décision de Louise Arbour (Procureur au TPIR) d’obéir à Kagamé pour « bloquer le rapport Gersony » (enquêteur de l’ONU[28]).

On peut également citer le livre de Michela Wrong (« Do not Disturb , en anglais et « Assassins sans frontières » en Français) où l’auteur ne fait pas moins de 14 références justement à Gerard Prunier (Historien et grand connaisseur du Rwanda sic) dont l’opinion, comme dit plus haut, semble bien s’être ajustée aux réalités rwandaises sous Kagamé. Michela Wrong cite Gérard Prunier (pp390-391) à propos du régime actuel de Kagamé : « …. progressive dictatorship is a new political category of regime wich is spreading worldwide » (« … la dictature progressiste est une nouvelle catégorie politique de régime qui se répand dans le monde entier »). Comme les nazis modérés du régiment Azov , en Ukraine ? Comme Tsahal modéré en Palestine ?

8 - Michela Wrong . Puisque je parle de cette dernière autrice j’en reviens à un entretien qu’elle a eu avec l’ex-Ambassadeur du Rwanda en France Ndagijimana[29], en poste de 1990 à 1995 à Paris, et depuis, ayant fui le régime Kagamé, réfugié politique en France. Elle y soulève la question du nouvel accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda pour ce qui est de la relocation, au Rwanda, des migrants illégaux entrant en Angleterre. Cet accord semble bien poser de nombreuses questions et des craintes quant aux « Droits de l’Homme » et des « Réfugiés Politiques ». Déjà, des doutes ont été soulevés quant aux conditions de ces « retours » …… « par la Cour suprême britannique selon laquelle le Rwanda n’est pas un pays tiers sûr pour les demandeurs d’asile et les réfugiés ». Le gouvernement de Rishi Sunak continuera cependant la procédure …… Normal ! Au pays où Julian Assange est en attente d’extradition vers les USA depuis 2012 …. !

Cette « déportation de migrants illégaux » me fait songer bien évidemment, à la création en 1822 du Libéria et de Monrovia pour y reloger les esclaves affranchis d’Amérique du Nord, sur leur « terre d’origine » par l’American Colonization Society (ACS) ; au vote l'Indian Appropriations Act, en 1851, mesures prévoyant la création de réserves indiennes ; à Herzl, Balfour en 1917, Rothschild et Exodus en 1947 et la question palestinienne dans la situation actuelle. La politique Israélienne dans ce domaine serait, depuis 2015 au moins, également significative : « …Israel refuses to grant asylum to Africans on its soil, preferring instead to imprison and deport them back to the horrors they escaped [30] ».

Il me semble aussi qu’il faudrait, dans cette optique, analyser objectivement la question des Arméniens du Haut-kKarabaKh et celle des Banyamulenge du Sud Kivu (RDC)….

9 - Bernard Lugan . Je dois également citer Bernard Lugan dont j’apprécie les connaissances tant sur l’Afrique Centrale, l’Afrique du Nord que sur le Sahel et ses avis sur les notions d’« Auctoritas et Potestas ». Cependant je voudrais signaler que si, effectivement le modèle démocratique occidental d’« Un Homme une Voix » n’est pas applicable tel quel en Afrique, ce n’est pas Mitterrand et le discours de la Baule qui sont l’« origine de la guerre civile au Rwanda et du Génocide » (Sic Lugan). En effet il faut se rappeler que c’est le FMI et la BM qui, à travers les programmes de réajustements structurels, ont mis les pouvoirs « traditionnels » (Mouvements Nationaux de Militantes et Militants, de Sympathisantes et Sympathisants) sous la coupe de la libéralisation des échanges et de la compétitivité débridées des secteurs industriel, tertiaire ou agricole des pays concernés, pour les formater en vue de leur insertion dans le l’économie internationale de la débauche et de la corruption. Donc connaître qui sont les « membres » du FMI et de la BM qui décident, pourrait informer sur l’ « origine de la guerre civile au Rwanda et du Génocide »…. Cela peut aussi éclairer cette réflexion de Mitterrand : « …… les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. ». (Dans « Le Dernier Mitterrand » par Georges-Marc Benamou 1997). Je pense aussi que contrairement à la qualification de « guerre civile au Rwanda » que Bernard Lugan donne à la tragédie rwandaise, il faudrait préciser que le 01/10/1990 c’est sous la bannière ougando -américain e(?) qu’un conflit armé international a été initié ce qui a engendré en conséquence quasi-prévisible la tragédie du génocide et, sans doute, selon moi, le début de la troisième guerre mondiale.

10- Dénecé et Eric Verhaeghe (Enarque belge fondateur, du site « Le courrier des stratèges »[31]) dans un entretien sur ce site parlent évidemment des intérêts américains dans les différents conflits actuels en « suscitant » des « guerres » partout : Ukraine, Arménie, Gaza. Cet état de fait n’étant pas neuf, on peut s’étonner que le cas du Rwanda ne soit pas rappelé pour sa valeur d’un des plus effroyables exemples des tragédie « initialisée » de la fin du 20ième siècle. Et pourtant le modus operandi semble bien signé des mêmes fauteurs de troubles.

11 Thierry Meyssan et Réseau Voltaire. Sous le titre : « Le suprémacisme conduit inévitablement au crime » il est écrit : « ….. Dans les dernières années, nous avons assisté au génocide des tutsis par le Hutu Power » sans autre développement. Raccourcis étonnant ? Image d’Epinal ? Histoire coulée dans le Bronze ? Slogan des propagandes réductionnistes ?

11 - L’AFRICOM voulait une base au Rwanda (dans le Bugesera) depuis les « décennies Habyarimana » qui s’y opposait. Mal lui en a pris ? Maintenant, c’est chose faite par Kagamé : KGL International Airport Grégoire Kayibanda à Kanombe-Kigali » sera 100% militarisé et le trafic civil sera délocalisé à Rilima au …. Bugesera. (Sera-t-il rebaptisé « Fred Rwigema » ?) Pour les USA, qui comptent 190.000 soldats et 115.000 employés civils répartis sur 909 implantations militaires dans 46 pays différents[32] , un tremplin de plus au cœur de l’Afrique justifierait-il que le Rwanda[33] du Commonwealth et de la Présidence de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) pose sa candidature à son entrée dans l’Otan élargie, puisque la Nouvelle Zeelande et le Japon ont déjà participé à la dernière réunion de l’Organisation à Vilnius en juillet 2023.

De la gauche de Michel Collon (6 ci-dessus) à la droite de Bernard Lugan (9 ci-dessus) on voit que le Rwanda et la tragique stratégie du Génocide des Tutsi, provoquée par l’invasion de ce pays en octobre 1990, ne semble toujours pas devoir être évoquée en termes "causes et conséquences ".