De la police à la milice, ou le néofascisme européen !

Nous y sommes, le droit de tuer, agréé dans la foulée du Traité de Lisbonne, est devenu une revendication syndicale, avec l’anonymat en prime…

Ce qui était un sketch de Coluche, « Je me marre », ne fait plus tellement rire.

Extrait :

On vous dit : " Le Chili...". Mais y z'ont tout ! On se

demande de quoi ils se plaignent au Chili !

Le Chili y z'ont tout : y z'ont le soleil, le linge aux

fenêtres, y z'ont les maladies qu'ils veulent, y z'ont les

rats plein les caniveaux, y z'ont les brigades de la mort

eux !

Qui passent 6 par 6, armées jusqu'aux dents, prêtes à

bondir ! Alors c'est partout pareil.

Bon y a quoi ? Il y a que la police qui change. Et alors ?

En 2014, dans un autre contexte, j’ai écrit un petit article (lien en bas de celui-ci) dans lequel je précisais :

Le Traité de Lisbonne admet de nouveau la peine de mort pour les insurgés au sein de l’Union européenne.

La peine de mort peut être prononcée dans l’UE pour sanctionner « des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ». Cela a été précisé en petits caractères dans le Bulletin officiel de l’Union européenne du 14 décembre 2007 et dans les commentaires à propos de la Charte des droits fondamentaux. Il semble que personne n’ait lu ce passage car l’article 2 (« droit à la vie ») de la nouvelle Charte des droits fondamentaux dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. » Cela paraît incontestable, mais dans un passage en petits caractères on trouve les exceptions :

« La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

---------------------------------------

Ensuite, fin 2016, des ex-collègues m’informaient que nous entrions en „situation pré-insurrectionnelle”, ce qui m’a amené à écrire ce petit article parlant de nos banlieues et de mon enfance, que je terminais avec cette phrase : „ je ne peux que faire un constat d’échec majeur dont on ne sortira pas sans « du sang et des larmes », ni sans une remise en cause majeure de cette politique de la ville totalement bidon dont nous ont gargarisés tous les politiciens à tour de rôle !”

Voici le lien vers l’article : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/qu-avons-nous-fait-de-nos-190371

Puis nous avons eu les „Gilets Jaunes”et une répression sans précédent, le mieux est de visualiser l’oeuvre de la police, alors stigmatisée ...

Ces Gilets Jaunes ont posé problème à l’ensemble de la classe politique, une concurrence déloyable et dangereuse pour l’ordre établi par cette majorité de politiciens vivant sur le dos du Peuple, quand tu n’es pas à leur ordres tu es forcément d’extrême droite, néo-fasciste à tendance poutinienne !

Plus récemment un ami m’a parlé du film „Bac Nord” avec comme commentaire „Regarde le, ça va te rappeler le boulot” ! Effectivement, ce n’est pas un film, c’est un documentaire qui raconte la vie dans les Quartiers Nord de Marseille, là où j’ai travaillé dans les années 90 et où les flics de la BAC faisaient, alors, du bon boulot, en harmonie avec nous (ceux de la PJJ) ! Ces flics chargés de lutter conre la criminalité et qui sont devenus des agents de répression contre des manifestants paisibles (les Gilets Jaunes) ... Bref la dérive...

Donc nous y sommes arrivés, la France est le fer de lance du „libéralisme européen”, il ne reste plus qu’à enlever du frontispice des Mairies „Liberté, Egalité, Fraternité”

Voici le lien vers l’article concernant Lisbonne :

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/lisbonne-et-le-permis-de-tuer-en-158693