Des manifestations massives éclatent en Israël

Un projet de réforme judiciaire autoritaire accordant des pouvoirs importants à Netanyahu, à l’origine d’une insurrection massive en Israël

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a demandé samedi au gouvernement de Benjamin Netanyahu de mettre un terme à son projet de réforme judiciaire

Ce projet a suscité d’énormes protestations et commence à perturber l’armée du pays.

« Je vois la source de notre force s’éroder… La fracture au sein de notre société s’élargit et pénètre les Forces de défense israéliennes », a déclaré M. Gallant lors d’un discours télévisé prononcé dans la soirée.

« Il s’agit d’un danger clair, immédiat et tangible pour la sécurité de l’État. Je n’y participerai pas ».

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, prononçant son discours samedi soir (photo du ministère de la défense).

En plus d’appeler à la suspension des réformes, M. Gallant a également imploré les Israéliens de cesser leurs énormes manifestations, qui faisaient rage alors même qu’il s’exprimait.

La semaine prochaine pourrait être riche en rebondissements et en bouleversements, puisque la Knesset devrait procéder au vote final sur le premier volet de la réforme judiciaire : une mesure donnant au gouvernement plus de pouvoir sur les nominations à la Cour suprême.

D’autres réformes permettraient à la Knesset – le corps législatif monocaméral d’Israël – d’annuler les décisions de la Cour suprême par un vote à la majorité simple. D’autres encore mettraient fin à la pratique de la Cour consistant à appliquer un critère de « raisonnabilité » lors de l’évaluation des lois et des actions du gouvernement.

Les détracteurs de ce projet le considèrent comme un pas de plus vers l’autoritarisme.

Certains affirment que ces mesures sont en partie destinées à aider M. Netanyahu à mettre fin aux poursuites judiciaires dont il fait l’objet pour corruption.

Les dix dernières semaines ont été marquées par d’importantes manifestations publiques dans tout Israël. Les foules de samedi soir étaient apparemment les plus importantes à ce jour, estimées à plusieurs centaines de milliers de personnes.



Tel Aviv, aujourd’hui. Estimée comme la plus grande manifestation de l’histoire d’Israël.

Une coalition de plus en plus importante de militaires israéliens se désolidarisent peu à peu du gouvernement

M. Gallant a déclaré que les forces de défense israéliennes (FDI) en ressentaient les effets :

« Les événements qui se produisent dans la société israélienne n’échappent pas à l’armée. Les sentiments de rage, de déception et de peur ont atteint des sommets que nous n’avions jamais vus auparavant », a déclaré M. Gallant.

Plus grave encore, une coalition de plus en plus importante de militaires israéliens – qui se font appeler « Frères d’armes » – s’engage à ne plus se présenter au travail en signe de protestation contre ces mesures.

Certains disent qu’ils resteront chez eux si la réforme judiciaire est adoptée, mais d’autres n’attendent pas, en particulier parmi les forces de réserve israéliennes.

Vendredi, deux cents pilotes de réserve de l’armée de l’air israélienne ont signé une lettre indiquant qu’ils ne se présenteraient pas au travail pendant deux semaines.

Les réservistes sont une partie essentielle de l’armée israélienne, et en particulier de son armée de l’air, qui a bombardé des cibles en Syrie, y compris l’aéroport de Damas.

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déjà tiré la sonnette d’alarme en interne, déclarant que la baisse du nombre de réservistes se présentant à leur poste est désormais si importante que l’armée est sur le point de réduire certaines opérations, selon le New York Times, qui cite trois responsables israéliens anonymes.

Deux de ces responsables s’attendent à des démissions de la part de militaires à temps plein.

Les Palestiniens accueilleraient certainement favorablement la réduction des opérations des FDI.

Soulignant les divisions causées par la proposition judiciaire, le ministre de la sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, s’en est pris à son collègue du cabinet, exhortant M. Netanyahou à renvoyer M. Gallant, qu’il a condamné pour avoir « succombé à la pression de ceux [les membres de Tsahal] qui ont menacé de refuser [de se présenter au travail] et qui tentent d’arrêter l’importante réforme ».

De même, le ministre israélien des communications a accusé M. Gallant, un ancien commando de la marine, de « donner le vent en poupe à un coup d’État militaire ».

Cependant, quelques minutes seulement après que M. Gallant ait conclu ses remarques, deux de ses collègues du parti Likoud ont appuyé son plaidoyer, rapporte Haaretz. L’un d’eux est le président de la commission de la sécurité et des affaires étrangères de la Knesset, et l’autre est une personne qui critique rarement M. Netanyahou.

Le ministre israélien de l’agriculture et un autre membre du Likoud seraient également favorables à un gel. S’ils allaient jusqu’à voter « non », ce quatuor suffirait à faire obstacle à la législation.

Vendredi, la veille du discours de M. Gallant, M. Netanyahu a déclaré aux journalistes :

« La capitulation devant le refus de Tsahal est un terrible danger pour l’État d’Israël… Le pays ne peut pas exister sans Tsahal. Il n’y aura pas de nation, c’est très simple. Toutes les lignes rouges ont été franchies. Des gens qui étaient responsables de la sécurité du pays ont soudain adopté ce cynisme ».

M. Gallant a déclaré qu’il avait fait part en privé de son point de vue à M. Netanyahou, qui lui a demandé de ne pas le rendre public.

M. Gallant a annulé son projet de s’exprimer jeudi, mais a déclaré qu’il se sentait désormais obligé de transmettre son message à tous les Israéliens.



Netanyahou termine un nouveau voyage humiliant à l’étranger, son propre ministre de la Défense demande l’arrêt du blitz législatif anti-démocratique du gouvernement tandis qu’un nombre record de personnes manifestent à travers Israël ; la police utilise des canons à eau et les kahanistes d’extrême-droite contre-manifestent. @haaretzcom

Suite à ses prises de positions, le Ministre de la Défense, Yoav Gallant, limogé par Bibi

Dans le cadre du mouvement géopolitique le moins surprenant de la journée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé son ministre de la Défense dimanche, un jour après que Yoav Gallant ait appelé à l’arrêt de la révision prévue du système judiciaire israélien qui a divisé le pays.

Le bureau de M. Netanyahu n’a pas fourni d’autres détails.

Comme nous l’avons expliqué ci-dessous, M. Gallant, membre influent du Likoud, le parti de M. Netanyahu, a été le premier à rompre les rangs, samedi dernier, en demandant le gel de la législation.

Après le limogeage du Ministre, les manifestations s’intensifient massivement

Des manifestations massives ont éclaté en Israël après que le Premier ministre Netanyhau a limogé son ministre de la Défense, un jour après que celui-ci ait demandé au dirigeant israélien de mettre fin à un projet de réforme du système judiciaire qui a divisé le pays de manière féroce.

Pour rappel, M. Netanyahou et ses alliés affirment que ce projet rétablira l’équilibre entre les pouvoirs judiciaire et exécutif et qu’il permettra de contrôler ce qu’ils considèrent comme une cour interventionniste aux sympathies libérales.

Mais les critiques affirment que la constellation de lois supprimera les freins et contrepoids du système démocratique israélien et concentrera le pouvoir entre les mains de la coalition au pouvoir.

Le limogeage de M. Gallant indique que M. Netanyahu ira de l’avant cette semaine avec le plan de révision, qui a déclenché des manifestations de masse, provoqué la colère des militaires et des chefs d’entreprise et suscité des inquiétudes parmi les alliés d’Israël.

« Le pays est confronté au plus grand danger depuis la guerre du Kippour », écrit l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett.

« Je demande au premier ministre de retirer la lettre de licenciement de Galant, de suspendre la réforme et d’entamer des négociations jusqu’après le jour de l’indépendance.«

Le consul général d’Israël a démissionné…



Déclaration de démission complète du consul général d’Israël à New York.

Bibi a ensuite tweeté :

« Nous devons tous nous opposer fermement au refus ».

Des centaines de milliers d’Israéliens sont descendus dans la rue… à Tel Aviv…



#BREAKING Le chef de la police du district de Tel Aviv s’est joint aux manifestations contre Netanyahu

… et à Haïfa…



Une des autoroutes de Haïfa.

Tout le monde ne manifeste pas…



C’est tellement beau…

Haaretz rapporte qu’au milieu des manifestations sans précédent qui ont éclaté en Israël dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs législateurs et ministres du Likoud appellent à arrêter le processus législatif très controversé de la réforme judiciaire de Netanyahou.

En outre, comme le note Nadav Eyal, pour la première fois dans l’histoire, le principal syndicat israélien, ainsi que les dirigeants des banques et de l’ensemble du secteur des affaires, sont sur le point de déclarer une grève générale pour exiger du gouvernement qu’il mette un terme au projet de réforme du système judiciaire.



Netanyahou et Macron ont beaucoup en commun. Tous deux ébranlent les fondations de leurs régimes corrompus.

Enfin, et c’est plus inquiétant, alors que les médias sociaux en parlent, l’Iran a lâché le mot « c » :



Y aura-t-il un coup d’État militaire en Israël ? Mutinerie dans l’armée israélienne suite à la décision de Netanyahou de limoger le ministre de la défense – Barak David

La situation s’aggrave définitivement, comme le résume Joyce Karam…

UPDATE : #Israel in last few hrs



• Defense Min. Gallant fired

• Consul General in NY resigns

• Protests across Israel,> 500,000

• Roads blocked ; Clashes w Police

• Universities cancel classes

• Netanyahu meeting head of Intel

• May pause Judicial Overhaul

• Knesset awaits — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 26, 2023



MISE À JOUR : #Israël au cours des dernières heures

– Min. de la Défense. Gallant limogé

– Le consul général à New York démissionne

– Manifestations dans tout Israël, > 500 000

– Routes bloquées ; affrontements avec la police

– Les universités annulent les cours

– Netanyahu rencontre le chef d’Intel

– Mai met en pause la réforme du système judiciaire

– La Knesset attend

Washington fait pression sur Netanyahu

En augmentant la pression sur Netanyahu, Washington est intervenu :

Nous sommes profondément préoccupés par les développements survenus aujourd’hui en Israël, qui soulignent une fois de plus la nécessité urgente d’un compromis.

Comme le président en a récemment discuté avec le Premier ministre Netanyahu, les valeurs démocratiques ont toujours été, et doivent rester, une caractéristique des relations entre les États-Unis et Israël.

Les sociétés démocratiques sont renforcées par des contrôles et des contrepoids, et les changements fondamentaux d’un système démocratique doivent être poursuivis avec la base la plus large possible de soutien populaire.

Nous continuons d’exhorter vivement les dirigeants israéliens à trouver un compromis dans les plus brefs délais.

Nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre pour Israël et tous ses citoyens. Le soutien des États-Unis à la sécurité et à la démocratie d’Israël reste inébranlable.

Benyamin Netanyahou, Premier ministre d’Israël, Président du Likoud, parti national-conservateur.

Cette déclaration fait suite à un rapport publié au début du mois selon lequel le département d’État américain finance une organisation de gauche en Israël qui contribue à promouvoir des manifestations antigouvernementales visant à faire tomber le Premier ministre Benjamin Netanyahu et ses réformes judiciaires.

Le Washington Free Beacon a rapporté lundi que des fonds du contribuable américain ont été accordés au Mouvement pour un gouvernement de qualité (MQG), qui a participé aux manifestations qui secouent Israël depuis des semaines.

Ces manifestations ont commencé après que M. Netanyahou, dont la coalition de droite a remporté une majorité écrasante lors des dernières élections, a commencé à s’attaquer au problème, vieux de plusieurs décennies, de l’usurpation par le pouvoir judiciaire du pouvoir législatif.

Enfin, alors que la crise s’aggrave ce soir, Bibi a convoqué les dirigeants des partis de la coalition au pouvoir à une réunion d’urgence lundi matin.

L’insurrection actuelle en Israël a de nombreux points communs avec celle de la France.

Revisionnez notre entretien avec Etienne Chouard, qui a développé la notion de Référendum d’Initiative Citoyenne en France dès 2005.

