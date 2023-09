Désintégration militaire, politique et économique imminente de l’Ukraine et de l’OTAN

« J'étais frappé de constater, au hasard des conversations surprises çà et là, quelle très faible part de réflexion critique s'appliquait à ce qu'on connaissait — très inexactement et très imparfaitement […] et combien peu […] on se préoccupait d'en répartir impartialement les responsabilités. »



Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes (José Corti, 1951), Chapitre XII : Les instances secrètes de la ville.

L’effondrement prochain de l’Ukraine et le faux discours de « reconstruction » d'un pays ravagé.

Ce que l'on va lire ci-après décrit un désastre dont l'ampleur est telle que toute idée, tout programme de reconstruction de l'Ukraine sur les plans humains, politiques, économiques, industriels et financiers procèdent d'un leurre et d'une tromperie criminels, aussi monstrueux que les criminels qui auront conduit et continuent de conduire l'Ukraine à l'abîme.

Les clowneries marseillaises tragiques du chef de l'Etat et de celui du Saint-Siège ont soigneusement laissé passer l'occasion qui leur était offerte - l'un par une magistrature politique, l'autre par une magistrature morale -, de mettre un terme immédiat à ce qui apparaît de plus en plus comme le suicide assisté d'une nation européenne.

Aussi horribles soient-il, ces agissements en faveur d'une oeuvre de Mort comme ces manquements en faveur d'une oeuvre de Paix, seront un jour sévèrement jugés par ce qu'il est convenu d'appeler le « Tribunal de l'Histoire », un tribunal qui n'a aucun état d'âme pour punir les manquements de ceux qui pouvaient agir et n'ont rien fait.

« Marguerite Yourcenar, écrit le chroniqueur Yves Smith que nous citons ici in extenso, a récupéré l’un des plus beaux vers de toute la littérature de la première version de son chef-d’œuvre Mémoires d’Hadrien : « Je commence à discerner le profil de ma mort. »

Nous approchons de ce même point avec l’Ukraine, non seulement pour sa campagne militaire, mais aussi pour son économie. Cet effondrement persistant a été camouflé par la prétention insane selon laquelle il y aurait un énorme mouvement de reconstruction, encore plus absurde, financé par les intérêts du secteur privé.

Il faut penser que le discours de « reconstruction » sert en partie à dissimuler le fait que le projet Ukraine est une cause perdue.

À la fin de cet articlei intitulé L’effondrement prochain de l’Ukraine et le faux discours de « reconstruction », repris d'une publication de l'excellent Bruno Berthez, l'auteur – Yves Smith -, intègre un chapitre sur la dévastation en Russie dans les années 1990 pour donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler le revers de la médaille en Ukraine. 1 Rappelons que même si l’URSS avait souffert d’un sous-investissement dans de nombreux secteurs, elle disposait toujours de ressources abondantes et d’une capacité de production considérable. Elle n’a pas souffert, comme l’Ukraine, d’une destruction considérable de ses infrastructures, d’une chute de sa population de moitié par rapport à son niveau antérieur, à cause de la fuite, de l’annexion et de la mort pendant la guerre, ni de la perte de certaines de ses régions les plus développées économiquement .

La guerre en Ukraine entre désormais dans une phase critique, les experts mettant désormais en garde contre un effondrement de l’armée ukrainienne dans un avenir proche ou utilisant des formulations qui reviennent au même. Scott Ritter avait prédit ce résultat pour la fin de l’été et de l’automne en raison de la diminution des approvisionnements en missiles de l’Ukraine, mais cet horizon a été élargi par l’approvisionnement américain en armes à sous-munitions, dont l’utilisation est considérée comme un crime de guerre par de nombreux pays.

Un indicateur de la volonté accrue d’admettre l’inévitable désintégration militaire est l’article du début septembre, Comment la position héroïque de l’Ukraine contre la Russie pourrait s’effondrer en échec par Daniel Davis dans 19FortyFive.

Certains médias admettent que la contre-offensive tant vantée a échoué ; d’autres suivent les messages officiels via l’histoire révisionniste en affirmant qu’ils avaient des objectifs limités et en laissant l’espoir ridiculement faux que l’Ukraine pourrait encore percer les lignes de défense fortifiées russes et atteindre Tokmak avant le début de la saison de boue d’automne .

Le dernier bulletin d’information de Seymour Hersh décrivait Biden et Zelensky déterminés à poursuivre la guerre (sans mentionner que les pistolets banderites à l’arrière de la tête de Zelensky signifient qu’il ne peut pas agir autrement, même s’il le voulait). Mais comme le dit le proverbe, si les désirs étaient des chevaux, les mendiants les monteraient. Et il est remarquable que les souhaits ne se traduisent pas en capacités améliorées. De Hersh :

Certains éléments significatifs de la communauté américaine du renseignement, s’appuyant sur des rapports de terrain et des renseignements techniques, estiment que l’armée ukrainienne, démoralisée, a renoncé à la possibilité de vaincre les lignes de défense russes à trois niveaux, lourdement minées, et de mener la guerre en Crimée et dans le quatre oblasts saisis et annexés par la Russie. La réalité est que l’armée meurtrie de Volodymyr Zelensky n’a plus aucune chance de victoire….

« Il y a eu quelques premières pénétrations ukrainiennes dans les premiers jours de l’offensive de juin », a déclaré le responsable [ayant accès aux renseignements actuels], « au niveau ou à proximité » de la première des trois formidables barrières de défense en béton de la Russie, fortement piégées, « et les Russes se sont retirés pour les aspirer. Et ils ont tous été tués. Après des semaines de pertes élevées et de peu de progrès, ainsi que d’horribles pertes de chars et de véhicules blindés, a-t-il déclaré, des éléments majeurs de l’armée ukrainienne, sans le déclarer, ont pratiquement annulé l’offensive. Les deux villages que l’armée ukrainienne a récemment revendiqués comme capturés « sont si petits qu’ils ne pouvaient pas passer entre deux panneaux Burma-Shave » – faisant référence aux panneaux d’affichage qui semblaient se trouver sur toutes les autoroutes américaines après la Seconde Guerre mondiale….

« La vérité est que si l’armée ukrainienne recevait l’ordre de poursuivre l’offensive, elle se mutinerait. Les soldats ne sont plus disposés à mourir, mais cela ne correspond pas aux BS rédigées par la Maison Blanche de Biden. »

Ce résultat n’est pas une surprise pour quiconque s’est aventuré en dehors des médias traditionnels pour trouver des sources qui ont prêté attention à ce qui se passe sur le champ de bataille et aux approvisionnements en armes. La Russie dépassait l’ensemble de l’Occident en termes de production d’artillerie lorsque la guerre a commencé, et cet écart s’est même creusé. La Russie a également l’avantage dans la production de missiles, a considérablement augmenté sa production de drones et dispose déjà des systèmes de défense aérienne les plus avancés. L’Occident, malgré les rodomontades , n’a pas fait grand-chose pour augmenter sa capacité.

Pire encore, la Russie brûlant un méli-mélo de chars et de véhicules blindés occidentaux censés changer la donne a été à la fois si embarrassante et si efficace que l’Ukraine en a été réduite à déplacer des hommes à pied pour attaquer les positions russes, ce qui a entraîné des taux de pertes horribles, comme on pouvait s’y attendre.

Alors que l’offensive ralentit discrètement, le soutien de l’Ukraine s’effondre également. Même si la résolution avait tenu, la question restait sans réponse de savoir d’où proviendraient les approvisionnements en armes adéquats et comment l’Ukraine construirait encore une autre armée, puisque d’après mes calculs, sa troisième est en train d’être détruite. L’idée d’un rapatriement forcé des hommes en âge de servir dans le cadre de l’armée depuis le reste de l’Europe était une plaisanterie, une autre démonstration du sentiment de droit de l’Ukraine. 2

Mais les efforts de Zelensky pour obtenir plus d’argent et de cadeaux de l’Occident via ses efforts déployés vainement tant à l’ONU qu'à Washington ont été plus que nuls.

Pour une vue unique, voir Simplicius the Thinker dans Terrible, Horrible, No Good, Very Bad DC Snubfest de Zelensky .

La visite de Zelensky a révélé à quel point le coût du projet Ukraine est devenu bien trop élevé à mesure qu’il est de plus en plus admis que ce qui serait nécessaire pour que les choses continuent, c’est un chéquier ouvert… avant même d’aborder le problème imminent de main d’œuvre. Dans une tentative de garder l’image claire alors que l’équipe Biden et d’autres sur-investis en Ukraine tentent de se regrouper, de plus en plus de porte-parole changent leur discours de « la grande victoire de l’Ukraine quand elle redémarrera l’offensive » au nouveau fantasme malsain d’un multi- année de guerre.

Et pire encore, le soutien européen fléchit également. Comme évoqué dans le message d’Andrew Korybko, la Pologne et l’Ukraine ont plongé dans une crise politique sans issue en vue . La Slovaquie et la Pologne auront bientôt des élections. Les partis opposés au maintien de niveaux élevés de soutien à l’Ukraine ont de bonnes chances de gagner. S’ils devaient l’emporter, cela couperait le souffle aux prétendus soutiens de l’OTAN à l’Ukraine. 3

La Pologne en particulier a été l’un des partisans les plus enragés de l’Ukraine et, en raison de sa situation géographique et de son inclination, elle a été imaginée comme une source de troupes si les États-Unis et l’OTAN étaient assez stupides pour poser leurs propres bottes sur le terrain. . Le président polonais Duda cherche peut-être à sauver sa peau électorale en s’opposant à ce qu’il décrit comme un abus de l’Ukraine dans l’accord sur les céréales et en décrivant l’Ukraine comme un homme qui se noie et qu’il ne permettra pas d’entraîner la Pologne dans la noyade, même si le Premier ministre Morawiecki le dit. aucune nouvelle arme ne sera envoyée en Ukraine. Mais certaines choses ne peuvent être cachées.

Passons maintenant à l’événement principal : les perspectives économiques extrêmement médiocres pour ce qui restera de l’Ukraine… .

Il est assez remarquable de voir des gens parler de reconstruction de l’Ukraine en Occident, car cela présuppose qu’il restera une Ukraine significative. Cela n’est pas sans rappeler les enfants discutant de la part de la richesse d’un parent malade qu’ils s’attendent à partager alors que le processus mortel pourrait bien anéantir les actifs restants.

La qualité des données recueillies et diffusées sur l’Ukraine est épouvantable. Il semble que les journalistes occidentaux se soient principalement rendus à Kiev, qui a jusqu’à présent été épargnée par la plupart des destructions, et que seules quelques âmes courageuses sont allées au front. Pour autant que je sache, nous n’avons pas d’observations sur la situation dans une grande partie de l’ouest de l’Ukraine, à l’exception également des bombardements sur Odessa. A noter que la Russie a multiplié ses frappes sur Lviv au cours du mois dernier. Nous n’avons donc pas vraiment une idée de l’ampleur des dégâts physiques causés.

Nous avons discuté de la destruction sélective du réseau électrique par la Russie. Même si suffisamment de réparations ont été effectuées pour qu’il continue de fonctionner, certains ont affirmé que les réparations étaient suffisamment de colle et de pansement pour que les pièces tombent probablement d’elles-mêmes avec l’augmentation de la charge hivernale.

La Russie a également beaucoup utilisé ces derniers temps des drones et s’est abstenue d’utiliser des missiles, ce qui signifie qu’elle pourrait facilement rincer et répéter ses attaques sur le réseau. Étant donné que seule la Russie fabrique les principaux composants du système électrique ukrainien, et que l’Ukraine a été parmi ses remplaçants par d’anciens membres du Pacte de Varsovie, davantage d’attaques russes finiraient par mettre de grandes parties du système électrique hors de la capacité de réparation de quiconque, sauf de la Russie (l’Occident ne va tout simplement pas construire d’usines spéciales pour le grand réaménagement de l’Ukraine).

Ainsi, la Russie, si elle veut contrôler l’avenir de l’Ukraine occidentale, si elle détruit suffisamment son réseau électrique.

Considérons d’autres facteurs compliquant la situation. L’une est la perte de population, en particulier de population en âge de travailler. Comme l’a souligné Michael Vlahos :

Cependant, Luttwak fonde sa prédiction sur une Ukraine comptant 30 millions d’habitants. Ce chiffre date de janvier 2022. Selon une analyse du groupe de réflexion Jamestown Foundation, lié à la communauté américaine du renseignement, la population ukrainienne serait aujourd’hui tombée à seulement 20 millions, soit un peu plus que les Pays-Bas, mais moins que Taïwan. Et sur ces 20 millions, selon la Jamestown Foundation, les retraités représentent plus de la moitié : 10,7 millions.

Le gouvernement ukrainien est désormais largement, voire totalement, dépendant des financements occidentaux. Les dépenses fédérales s’élevaient à 35 milliards de dollars en 2021 et à 61 milliards de dollars en 2022. Une part substantielle de l’aide américaine était destinée à soutenir le gouvernement.

Et même si les dépenses diminuent par rapport aux sommets de guerre, la chute du PIB de l’Ukraine (estimée à 25 %, ce qui semble faible), combinée à une population non seulement âgée, mais désormais à un grand nombre de mutilés de guerre, dont de nombreux amputés, signifie une augmentation des dépenses. fardeau social avec une capacité de production considérablement diminuée.

Et nous n’avons même pas pris en compte ce qui se passerait si la Russie finissait par marcher jusqu’au Dniepr, obtenant encore plus de terres agricoles les plus productives d’Ukraine, et/ou s’emparant de la côte de la mer Noire, transformant l’Ukraine en un État croupion enclavé encore plus pauvre. Le fait que les États-Unis ne soient pas disposés à faire la moindre concession à la demande russe de ne jamais faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN signifie que la Russie poursuivra la guerre jusqu’à ce qu’elle ait soumis l’Ukraine, par quelque combinaison que ce soit de conquête, d’installation d’un gouvernement captif et de destruction économique. se passer.

Considérez ce qui est arrivé à la monnaie, le Hvryna, sous les auspices des États-Unis :

Que se passera-t-il lorsque le soutien budgétaire occidental à l’Ukraine se tarira ? Des dépenses déficitaires énormes. Et que produisent d’importants déficits combinés à une perte importante de capacité de production économique ? Hyperinflation.

Face à ces tristes perspectives, nous avons quand même l’occasion de vanter les plans de reconstruction, car de grands noms du secteur privé comme BlackRock y sont attachés.

President Biden just appointed the multi-billionaire heiress Penny Pritzker – Obama's chief mega-donor – to oversee the profiteering plans in Ukraine of BlackRock, JP Morgan and Goldman Sachs : to "rebuild" the country with US funds once Raytheon and Boeing are done profiteering… pic.twitter.com/y10rI8alYx

— System Update (@SystemUpdate_) September 16, 2023

Les gens comme Greenwald sont inquiets, mais ne doivent pas s’inquiéter. Ce programme de reconstruction est un mandat vide de sens. Le fait que divers acteurs puissent récupérer certains frais tout en faisant tourner leurs roues ne signifie pas qu’il y a une perspective que quelque chose de significatif se produise. Je pourrais continuer longtemps et faire une rotule plus complète plus tard. Mais j’espère que cela suffira pour le moment.

Premièrement, ceux qui se souviennent de la crise du sauvetage de la Grèce en 2015 se rappelleront peut-être que la Trokia avait tenté de vendre des actifs grecs, embauché des agents et avait prévu de récolter 50 milliards d’euros. Comme nous l’avons écrit dans Regardez ce que vous pouvez acheter lors de la vente de liquidation grecque !, ce chiffre était extrêmement exagéré. D’après ce que j’ai pu constater, hormis la vente du port du Pirée, l’effort a été un énorme échec. Et rappelez-vous, la Grèce souffrait simplement d’une économie très déprimée et de la perte de travailleurs ayant des perspectives d’emploi dans le reste de l’Europe, pourtant ce n’était pas un cas aussi grave que celui de l’Ukraine.

Deuxièmement, en faisant de la reconstruction une initiative du secteur privé, les gouvernements se lavent les mains de l’Ukraine. 4 Les parties de l’Ukraine les plus critiques à reconstruire seront les fondations de communautés fonctionnelles : routes, systèmes d’approvisionnement en eau, ponts. Ceux-ci sont construits par les gouvernements parce qu’ils constituent des biens partagés. Je vous prie, quel genre de société l’Ukraine aurait-elle si elle fonctionnait sur la base d’un fonds d’infrastructure consistant à disposer uniquement/principalement de routes et de ponts à péage ?

Troisièmement, les effectifs dont l’Ukraine a besoin sont énormes. Même les 300 milliards de dollars d’actifs russes qu’Ursula von der Leyen aimerait « saisir, pas geler », ne suffisent pas. Zelensky a déclaré en juillet que l’Ukraine avait besoin de 750 milliards de dollars pour sa reconstruction .

Même si Zelensky obtenait miraculeusement le financement, d’où viendraient le savoir-faire et la main-d’œuvre qualifiée ? Très peu de pays occidentaux (la France et l’Australie en tête de liste) sont performants en matière d’infrastructures à grande échelle. Mais tous les membres du Projet Ukraine voudraient avoir leur part du gâteau de la reconstruction. Imaginez les querelles et les faibles chances que les joueurs les plus qualifiés obtiennent le feu vert.

Quatrièmement, Zelensky vend à nouveau du vent. Par le Daily Mail :

La réunion a discuté de la création d’une plateforme destinée à attirer des capitaux privés pour reconstruire l’Ukraine. Zelensky s’est également concentré sur les orientations des grands projets d’investissement en Ukraine, notamment dans les domaines de l’énergie verte, de l’informatique et des technologies agricoles.

Toutes ces initiatives présupposent une économie qui fonctionne, comme un nombre décent de professionnels haut de gamme et une logistique qui fonctionne bien. Ce sont des conditions qui ne seront probablement pas très disponibles .

Enfin, pour qu’une initiative d’une telle envergure ait une chance de succès, il faudrait répartir le travail entre les principaux acteurs de l’infrastructure du monde entier. Au lieu de cela, l’équipe Biden a organisé une fête aux États-Unis. Notez à quel point BlackRock se trouve en bas de la liste des investisseurs en infrastructure . Le principal conseiller de l’Ukraine, JP Morgan, est numéro 78. KKR, qui occupe la quatrième place, a de forts liens avec les Républicains, ce qui est la raison présumée pour laquelle ils ne sont pas très présents dans cet effort, bien qu’ils soient le joueur américain le mieux qualifié :

En d’autres termes, la tragédie ukrainienne ne sera pas terminée si et quand la guerre prendra fin. Les Américains devraient être gênés que nous prévoyions d’ajouter aux dégâts le pillage des investisseurs, même si, comme indiqué, il est peu probable que cela aboutisse à grand-chose.

_____

1 Il faut garder à l’esprit qu’au moment de l’éclatement de l’URSS, les membres du Pacte de Varsovie étaient dans leur ensemble des bénéficiaires nets du soutien de la Russie (cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu de conséquences économiques graves pour l’industrie russe du fait des entreprises ayant opéré dans un contexte intégré). la Russie et les pays du Pacte de Varsovie étant soudainement balkanisés).

2 Les réfugiés et les demandeurs d’asile ont droit à une procédure régulière. Ils ne peuvent pas être jetés en masse. Ils devraient être extradés individuellement pour évasion fiscale. Cela signifie fournir des noms aux autorités judiciaires du pays où ils résident actuellement. Dites-moi comment l’Ukraine saurait cela, avant d’aborder les petits problèmes de savoir si ces tribunaux examineraient ces affaires et combien ils pourraient en traiter.

3 Scott Ritter a souligné dans un discours important que le conflit en Ukraine a révélé que l’OTAN n’était qu’un tigre de papier .

. 4 Nous avons effectivement le spectre bizarre d’une Banque mondiale proposant de blanchir 25 milliards de dollars par l’intermédiaire de la Fondation Clinton, qui n’a aucun historique en matière de construction d’infrastructures. Ils prétendent avoir construit des « infrastructures de santé » en RDC, quoi que cela signifie.