Comment ? Des agriculteurs annoncent qu'ils vont bloquer Paris et on ne dit pas qu'ils prennent en otage la population francilienne ? Les "prises d'otages" seraient-elles l'apanage exclusif de la CGT ?

Quoi ? Des agriculteurs occupent les autoroutes et on n'envoie pas les forces de police leur taper sur la gueule ou leur balancer des grenades lacrymogènes ? Ce ne sont donc pas des "agro-terroristes', comme il y a des "éco-terroristes" ?

Le "o-terrorisme" serait-il réservé aux écologistes ?

Mais, Mais... ils mettent le feu à des bâtiments sans être immédiatement jugés en comparution immédiate et condamnés à de lourdes peines de prison sur la foi du rapport de police ?

Vous les prenez pour des jeunes de banlieues ?

No comprendo ! On ne fait pas le décompte minitieux et quotidien du coût de leurs agissements ? Pas de reportage pour montrer les forces de polices valeureuses et exténuées ?

Trève de plaisanteries. Je pense que le combat des agriculteurs est justifié à 100%.

Travailler sans relâche pour gagner des cacahuètes, ce n'est pas acceptable.

Leur révolte est légitime ... comme l'était celle de la jeunesse des banlieues contre la police, comme l'est celle des militants écologistes contre les méga-bassines.

Mais voilà, deux poids, deux mesures.

Ah tiens ! On ne parle plus du lycée privé ******, qui ne respecte pas Parcousup, pratique l'homophobie et le sexisme, évoque une double légitimité, religieuse et étatique, met en place des classses non mixtes...

Heureusement que l'État a résilié son contrat avec le lycée ******.

Le seul problème, c'est que les deux phrases ne désignent pas le même lycée. L'un est catholique, l'autre est musulman.

Deux poids deux mesures.

