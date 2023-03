« Digitus impudicis » de Éric Dupond-Moretti - Faut-il en faire toute une histoire ?

@gruni

"Je regrette cependant que votre glaive ne s’abatte que sur la partie émergée de notre iceberg politique national. Il y aurait pourtant matière à discuter sur l’opposition ou chacun surveille l’autre.«

En plus, vos regrets sont quelque peu injuste quand je ne manquais pas récemment encore d’honorer vos tribunes en ironisant sur »les futurs éco-camps de déconstruction-rééducation aux subtilités du couscous végan planifiés par Sandrin Roussette dans la marche triomphale de l’humanité vers les charmes arc-en-ciel de la non-binarité militante« , ou encore sur les frémissantes invocations de Cadet Roussel aux mânes de l’Union de la »Gauche« , rappelant que »le progressisme sociétal — €urophilie, indigénisme, théorie du genre, confusionnisme à tous les étages et transhumanisme vaxxxinatoire, abortif et eugénique, ... — de nos €colos-bobos, de nos $oçiali$tes et sur certains points d’une certaine frange des insoumis s’avère idéologiquement bien plus proche de la bien-pensance néo-libérale de rigueur en Pensée Unique et dans son extrême-centre macronien que de tout progressisme social, au moins tel qu’autrefois envisagé par la gauche « traditionnelle »«

Je vous avais même fait part de la haute estime en laquelle je tiens la Marine pour sa lucidité quant à ses compétences présidentiables.

Vrai que les actuelles querelles internes de LFI et plus encore de la Nupes m’apparaissent des plus vaines et inconsistantes, et très loin en tout cas de répondre en quelque manières aux défis de ces temps.

PS : Au cas où vous ne connaîtriez pas, c’est avec plaisir que je suis régulièrement l’actualité de l’Assemblée Nationale présentée par Serge Faubert sur sa chaîne youtube »Pure Politique"