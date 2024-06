Dimanche, votons, et votons contre Macron et l’UE !

Dimanche prochain auront lieu les élections européennes, des élections où la participation est faible. Mais sachant que l’électorat de l’exécutif (âgé et aisé) vote davantage, il est critique que tous ceux qui s’opposent à la politique détestable de la macronie s’expriment, pour que le score de la liste Hayer soit le plus bas possible. C’est aussi un moyen d’exprimer son opinion sur l’UE. Pour ces deux raisons, mon vote ira, comme en 2019, pour la liste des Patriotes menée par Florian Philippot.

Non à l’UE et à Macron, oui au Frexit

Bien sûr, ces élections sont insatisfaisantes. Par-delà la dispersion des listes partisanes du Frexit, on pourrait penser, par opposition à l’UE, que voter aux européennes revient à légitimer ces institutions que nous dénonçons. Cependant, ne pas voter quand on s’oppose à l’UE, c’est surtout augmenter la part de voix des partisans de l’UE, leur permettre d’accéder au financement public, ou d’en augmenter leur part de voix, ainsi que d’avoir des élus. Ce faisant, il me semble largement plus souhaitable, et même logique, d’aller voter et d’exprimer son opinion, contre Macron et l’UE, d’autant plus que les partisans du président et de Bruxelles ont tendance à voter plus que la moyenne. Ne pas voter, en pratique cela revient à déposer un bulletin moyen, reflétant les scores définitifs des listes, et donc 40% pour les UE-béats de Renaissance, du PS, de LR et des Verts, et le reste pour des « critiques » pas prêts à rompre avec l’UE.

Pour un opposant à l’UE, ma conviction, c’est que ne pas voter dimanche prochain, c’est apporter une forme de soutien passif à Bruxelles et à cette construction à laquelle nous avions dit « non » en 2005. Certes, par souci d’efficacité, certains peuvent être tentés de voter RN pour maximiser l’écart avec la liste de l’exécutif tout en marquant une forte critique de l’UE, d’autant plus que Malika Sorel est n°2 de la liste. Si ce raisonnement est compréhensible, je considère que le RN a mis beaucoup trop de normalisation oligarchiste dans son opposition à l’UE depuis 2017, renonçant paresseusement à la sortie de l’euro ou d’envisager une sortie de l’UE, devant des sondages indiquant qu’une majorité des Français y restent hostiles. Voter RN, à date, c’est voter pour une tentative d’ajustement de l’UE dont on peut questionner à la fois l’ampleur et la crédibilité face à cet ordre juridique européen tentaculaire.

Voilà plus de dix ans maintenant que je suis convaincu qu’il n’y a qu’une seule issue : le Frexit. Et même si cette idée est minoritaire aujourd’hui (les sondages évoquent un soutien de 26 à 36% à froid), je pense que si la question devenait centrale dans une campagne politique d’importance, nous pourrions l’emporter, avec le bon chef et le bon rassemblement, même si cela serait très difficile. En l’absence d’un rassemblement des forces opposées à l’UE, mon vote va logiquement pour la liste de Florian Philippot. Plutôt lui qu’Asselineau car si le président de l’UPR a une relative antériorité sur le sujet, Philippot a toujours été opposé à cette UE. Et lui évite d’attaquer les autres partisans du Frexit (alors qu’en 2019, Asselineau était capable de passer plus de temps à critiquer Philippot que Macron…). Et je trouve que Philippot mène des combats nécessaires et courageux, sans être toujours à 100% d’accord avec ce qu’il dit.

La démarche de Nous Le Peuple, menée par Georges Kuzmanovic, aurait pu être une autre alternative, mais je crains que cette liste émerge encore moins que les deux précédentes et je préfère un vote plus utile, pour une liste partisane du Frexit qui devrait faire le meilleur score. En outre, autant Philippot et Asselineau affichent clairement leur volonté de sortir de l’UE, autant Nous Le Peuple est moins frontal sur le sujet, choix qui n’est pas le mien. J’espère en tout cas que ces trois listes feront le meilleur score possible pour inviter à la table des débats nos idées, qui mériteraient d’être confrontées à celles des grandes listes, qu’elles soient des soutiens de l’UE, ou des critiques qui ne veulent pas en sortir. Le fait qu’un quart à un tiers des Français soutiennent le Frexit devrait imposer ce débat. Mais pour ce faire, il faut que les listes qui soutiennent clairement cette idée fassent le meilleur score possible le 9 juin.

Voilà pourquoi j’appelle tous les partisans du Frexit à voter dimanche prochain, pour faire émerger l’idée d’une sortie de la France de l’UE. Et parce que ce n’est pas en accentuant plus encore l’avance du RN qu’ils feront progresser cette idée, je les appelle à voter pour une liste claire dans la volonté de rupture avec l’ordre oligarchiste. Et pour moi, la meilleure liste est celle des Patriotes.