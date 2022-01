Discours presque imaginaire de Marine Le Pen (2/5)

La flamme est là, légère et vacillante. Elle a traversé les siècles. Mais depuis plusieurs décennies, s'amplifie la crainte qu'elle ne s'éteigne à tout jamais.

Pourtant elle en a vu d'autres. Elle a échappé à de bien plus graves périls. Elle a traversé des épreuves bien plus douloureuses.

On pourrait d'ailleurs se demander si ce ne sont pas les Français, qui ne se sont pas ramollis un peu, encanaillés dans un confort matériel, éloignés de cette rusticité revigorante, rafraîchissante.

On parle aussi de l'abrutissement collectif. Et pourtant si on est honnête, on remarquera que le niveau d'instruction est bien supérieur à celui des siècles passés.

Le problème en fait est dans les dernières décennies, où il nous semble que l'époque du certificat d'études nous avait fait atteindre un niveau inégalé. Nos écoles d'ingénieur rayonnaient dans le monde entier, alors que le classement de Shanghai nous voit chaque année dégringoler.

Et voici que tous les cinq ans, les mougeons au cerveaux ramolli par la télé, doivent voter pour élire le Président de la République. Donc dans ces conditions, on a pas besoin de candidats d'une très grande qualité.

L'édition 2022 ne déroge pas à la règle. Comme évoqué, nous avons le petit monarque en place, le VRP de l'Élysée. Je dis le VRP, car Emmanuel Macron c'est quand même le mec qui non content de brader Alstom, nous a vendu à nous, la peur et des vaccins dans ses numéros de télé-achat en mode hypnotisé.

D'ailleurs il aurait bien voulu vendre nos retraites aux fonds de pension Blackrock ou Vanguard, mais ça ça sera pour les cinq ans qui viennent, si les Français font l'erreur de le réélire.

On a ensuite sa sœur jumelle, Valérie Pécresse, bien placée, cette autre playmobil de la mondialisation. Elle aurait pu être son ministre, mais maintenant sa seule ambition est d'être le Calife à la place du Calife, de la région France déclassée.

Elle nous fait une campagne à la Chirac, mais n'est pas Chirac qui veut. Lui aussi prenait les Français pour des cons, mais lui au moins il les aimait. Elle, elle veut uniquement cacher que son vrai positionnement politique est exactement le même que celui de Macron.

Et qu'elle a pour eux la même indifférence. La même indifférence à leur sort. La même indifférence face aux difficultés des Gilets jaunes, la même indifférence face aux revendications de l'Hôpital, la même indifférence face à l'incompréhension des non-injectés, qu'elle aurait voulu confiner.

Son problème à Valérie Pécresse, c'est qu'un cercle ne peut pas avoir deux centres. Donc c'est au niveau de l’élite mondialisée que se fera le choix entre le VRP et la playmobil. Du jour au lendemain les médias vont décider de valoriser l'un pour dénigrer l'autre. Mais qui ce sera, cela ne nous regarde pas.

Enfin, cela regardera sans doute les Français au deuxième tour, mais en attendant, jetons un œil sur les autres prétendants.

Nous ne nous attarderons pas sur Anne Hidalgo, qui malheureusement n'a pas décollé dans les sondages. Nous ferons juste remarquer, même si c'est facile, que Paris a la réputation d'être une ville sale. Et que les Français ne veulent peut-être pas d'un pays sale.

Je passerai par contre plus de temps avec Yannick Jadot. Déjà parce que c'est un bel homme. Ce n'est pas mon genre, mais c'est un bel Homme. Musclé, il a un peu le physique d'un terminator. Vous savez, ce héro de science fiction, entièrement motorisé.

Alors évidemment dans le camps national on peut craindre que Terminator veuille en terminer avec la France. La France contre les robots, vous connaissez. L'ouvrage de Bernanos, que je n'ai pas lu au passage, est assez édifiant à ce sujet.

Surtout que, la réalité dépassant la fiction, ce beau robot bien huilé a dans sa programmation, la pensée politique de Jar-Jar Binks, un autre héro de science fiction. En gros, il va falloir accepter toutes les humiliations, toutes les restrictions, tout cela pour sauver la planète. Sauver le climat. Avec les migrants bien entendu.

Mais attention à son discours bulldozer. Chargé de bons sentiments et d'égards pour la planète, il est prototypé pour hypnotiser, et faire culpabiliser les Français. C'est un discours extrêmement efficace, au vu de l'affaissement des valeurs et du niveau culturel des Français, en particulier des plus jeunes.

Il en est d'autant plus dangereux, que si par bonheur Emmanuel Macron s'écroule, c'est Jadot qui va jaillir. En effet dans ce cas ce qui ne peut pas aller chez sa sœur jumelle partira à gauche. Et dans ce cas Hidalgo et Taubira sont trop petites, et Mélenchon est trop loin. Jadot est à la bonne taille et à la bonne distance. À croire qu'il a été programmé pour ça.

Mais je viens d'évoquer Jean-Luc Mélenchon. Attardons nous un peu sur son cas. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la créolisation. Ben vous savez que nous on est pas d'accord. D'après nous au Rassemblement National la France doit conserver ses racines dominantes pour accomplir sa mission millénaire. Et l'immigration de masse, les naturalisations abusives qui en résultent, entravent l'action du peuple français.

Je ne reviendrai pas sur les arguments stupides, de gens comme Attali ou Minc, qui disent qu'il faut des immigrés pour payer les cotisations sociales. Parce que ça ça marche en plein emploi. Et je ne sais pas s'ils ont remarqué, mais on est plus dans les années 60, les 30 glorieuses. Il y a des chômeurs, assez nombreux, mais ça je crois qu'ils n'ont pas remarqué.

Non, d'après nous, le peuple français n'a pas à être sympathique avec les nouveaux entrants. Jusqu'à présent ça s'est très bien passé. On pense au XXème siècle, à l'intégration d'une générations d'Italiens, les ritals comme on disait, ou celles des Espagnols fuyant le franquisme. C'est vrai, au début la France les a regardé de haut, elle ne leur a pas fait de cadeau.

Il n'y avait pas d'aide sociale pour eux, ou si peu. Mais si la France n'a pas été sympa avec eux, c'était pour que ceux qui restent aiment la France pour ce qu'elle est et ce qu'elle fait, c'était pour vérifier qu'ils voulaient vraiment devenir Français. C'était pour que, si eux devaient lever les yeux pour regarder la France, leurs enfants et leurs descendance soient au même niveau que tous les enfants de France.

La France est une patrie ne l'oublions pas. Défendons la quand elle est en danger. Chérissons là quand il nous plaît. Battons-nous, combattons le monstrueux macronisme qui veut la fondre dans un monde aseptisé ! Et aucune pitié, je dis bien aucune pitié pour sa sœur jumelle Pécresse qui n'est qu'un autre outil encore plus menteur de la finance mondialisée.

Nous allons gagner ce combat. Car enfin se sont levés des alliés, je parle des partisans de Zemmour, Éric Zemmour, qui d'après moi en tout cas est un patriote sincère. Et de toute façon vous le savez bien, il n'y a pas d'ennemi à droite. Et autant je suis d'accord pour placer Zemmour à droite, pour moi Pécresse n'y a pas sa place. Car comme Sarkozy elle peut faire des promesses à droite, mais son action n'a de cesse que de détruire notre nation.

Il n'y a qu'une seule droite, et c'est la droite nationale. Elle est libérale aussi, et j'y reconnais Éric Zemmour. Maintenant, c'est un concurrent, et je ne peux pas dire que du bien de lui ici. Mais je ne dirai rien de rédhibitoire à son encontre, soyez rassurés.

D'ailleurs son programme, que je n'ai pas étudié en détails — mais mes équipes l'on fait, soyez-en sûrs — m'a l'air tout-à-fait correct. J'émettrai juste des réserves sur le prénom des enfants, car l'enfant est le fruit d'un amour, et je pense que c'est au papa et à la maman de donner, en toute liberté, le prénom à leurs enfants.

La nation c'est important, mais on peut faire passer l'amour et la liberté avant.

Éric Zemmour a un bon programme, je dois juste préciser qu'il a parfois des positionnements assez bizarres. Prenons le sexe par exemple. Oui, le sexe. Zemmour c'est quand même le mec selon lequel on choisit sa sexualité. Il avait sorti ça lors d'un débat sur la PMA. Débat au cours duquel j’étais assez d'accord avec lui, mais tout de même, cette histoire qu'on choisit sa sexualité m'avait assez interloquée.

Parce que bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais des hommes m'ont plu, on a fait des choses, et j'avais l'impression que ça me tombait dessus. Et jamais oh grand jamais avais-je l'impression que je choisissais ma sexualité. Et puis bon, au vu de ses aventures de pré-campagne, j'ai l'impression que lui non plus ! Allez, pas de coup en dessous la ceinture, mais qui aime bien châtie bien.

Tiens, parlons de la mort maintenant. Eh oui la mort, quand il faut y aller, on ne pourra pas y couper. Je reviens sur la mort des victimes du terroriste Mohamed Merah. Des enfants notamment, dont les parents, et c'est leur droit, ont voulu les faire enterrer en Israël. Et là notre Zemmour national de déclarer qu'il aurait fallu les enterrer en France.

La droite est nationale bien entendu, mais la République, laïque selon moi, doit rester respectueuse des religions dès lors que cela touche le périmètre des religions, et avec la mort et l'enterrement on est en plein dedans. Oui, sur quelques questions éthiques, religieuses et morales je me distingue d'Éric Zemmour.

Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il ferait un mauvais président. La France en a vu d'autres, bien pires que lui. Mais je dois avouer qu'il a un point commun avec Macron qui me dérange un peu. C'est que comme Macron en 2016, ce n'est qu'en 2021 que Zemmour a créé son parti. Pas de soucis, il a le droit. Mais regardons la suite.

Le problème avec les gens sortis du nulle part d'un point de vue électoral, c'est qu'ils n'ont pas d'appareil pré-existant, un parti à qui ils doivent tout, et dont les remontées terrain, les remontées du réel, peuvent infléchir la trajectoire de la tête. Regardez Macron. C'est son parti qui lui doit tout. Du coup ses députés lui doivent tout. Du coup, ils disent oui à tout ce qu'il dit.

Même quand il dit n'importe quoi. Pour ratifier le CETA, pour être sourd aux complaintes des Gilets jaunes, pour acheter des centaines de millions de doses de soit-disant vaccin avec l'argent public, et entretenir pour les écouler un climat de terreur sanitaire absurde.

Alors je sais que Zemmour ne fera rien de cela, en tout cas je l'espère. Mais il y a d'autres choses qu'il pourrait faire, tout le monde a ses défauts, et dans ce cas il n'aurait pas de gens autour de lui pour se constituer en contre-pouvoir, pour être en mesure de tirer une sonnette d'alarme qui se ferait entendre.

Oui mes amis, le Rassemblement National n'est pas fort, comparé aux imposantes machines de guerre que sont LR et le Parti socialiste notamment, mais lui, il a une âme. Et quand je dis ou je fais des bêtises, ce qu'il m'arrive de faire — personne n'est parfait —, je peux vous dire que j'ai rapidement un retour de bâton.

Je ne parle pas d'un retour de bâton médiatique, tout de façon ils sont la plupart du temps dans la mains de nos ennemis, les ennemis de la nation. Non, je parle notamment du Bureau politique du Rassemblement National, où je peux vous dire, je siège autant en servante, qu'en présidente.

Car mon attention va d'abord à tous ceux qui ont un amour inconditionnel à la patrie, à la France, mon respect est immodéré pour tous ceux qui sont fiers de la nation, la nation française qui n'a pas dit son dernier mot, et qui va poursuivre sa glorieuse mission !

Et je leur dis, aux autres candidats, ceux qui croient que je ne suis pas capable, que je ne pourrais pas gagner un débat, et que je ne pourrais pas gagner l'élection tout court, je leur dis qu'ils oublient plusieurs choses.

Je leur dis que qu'ils oublient que je n'ai jamais baissé les bras, je ne me suis jamais résignée au déclin de la France. Ils oublient que j'ai des troupes, peu nombreuses, mais aguerries et puissantes, un parti que j'ai fait progresser. Et ils oublient surtout une chose, une chose dont je suis très fière et que personne je dis bien personne ne peut m'enlever.

Ils oublient, tout simplement, que je suis la fille de Jean-Marie Le Pen.