E-carte vitale et prison numérique

Depuis 2019, le gouvernement et l'Assurance maladie évoquent leur volonté de lancer une carte vitale numérique. Pour les autorités et l'institution, il s'agit d'une étape cruciale dans le “virage numérique en santé”. Finalement, il aura fallu deux ans supplémentaires pour que ce projet devienne réalité.

En effet, un décret publié ce 28 décembre 2022 vient de confirmer le déploiement de l'e-carte vitale sur le territoire français en 2023. Comme l'expliquait l'Assurance maladie dans un communiqué en juillet 2022, l'idée avec cette carte vitale numérique est de “fluidifier les relations entre professionnels de santé et assurés”.

Tout numérique, ça continue de plus belle ! Notre cher gouvernement a profité des vacances de fin d'année pour faire passer un décret en catimini. Fini de chercher dans votre sac à main votre carte vitale, la voilà en appli sur votre cellulaire : pratique ! Plus besoin de contaminer votre médecin ou votre pharmacien avec vos résidus de covid accrochés comme des tics sur votre fichue carte et inversement. Avec la carte vitale numérique, finis les risques de contamination manuportée, si si, ça fait partie des arguments déployés par le ministère de la santé pour vous la refourguer ! C'est bien connu, avec son médecin, comme avec son proctologue ou son gynécologue, le sans contact, ça fait partie des mœurs ! Comme le dit l’Assurance Maladie, la e-vaseline ça fluidifie.

Petit à petit on y va et on y vient, au tout numérique tant voulu par nos chères élites. Et tout, absolument tout, va y passer ! Et les braves gens, trop heureux de ne plus devoir vérifier chaque jour s'ils ont bien, qui leur carte bleue, qui le badge de parking, qui la carte d'abonnement à la cabine UV de quartier, qui leur billet de train ou d'avion, qui son certificat de 4ème dose de Pfizer, bichent. Quels naïfs !

Demain, ils accepteront les yeux grand fermés le passeport numérique, et ne moufteront pas quand on leur annoncera au détour du journal télévisé que la carte vitale physique sera devenue obsolète, comme absolument toutes les autres cartes aujourd'hui entassées dans leurs portefeuilles. Tout, absolument tout ce qui concerne le moindre détail de leurs vies, depuis leurs opérations bancaires jusqu'à leur dossier médical en passant par leur casier judiciaire : tout sera numérisé. Et tant pis pour mamie qui n'y comprend rien et qu'on poussera sans le dire en direction de la tombe. Déconnexion, après-demain, sera synonyme de mort sociale et de mort tout court. Avec l'assentiment tacite des foules, lesquelles ne lisent jamais les règlements des applications téléchargées, et se contentent de croire aux argumentaires marketing en 4 points des habituels vendeurs de soupe.

Demain l'euro, le dollar, toutes les monnaies deviendront une à une numériques. Finis le black, les petits arrangements entre amis, tout ce que vous vendrez sur une brocante ou sur Le bon coin sera automatiquement transmis au fisc. Et au moindre excès de vitesse les forces de l'ordre (ou les radars intelligents) scanneront votre permis de conduire numérique (ou votre e-plaque minéralogique) : vous recevrez instantanément un avis numérique d'amende sur votre smartphone, et celle-ci sera directement prélevée sur votre compte en banque numérique sans que vous puissiez rien y faire. Idem pour les condamnations financières en justice, et tant pis s'il ne vous reste plus grand chose. On vous laissera 200 jetons numériques et on saisira le reste, comme le font depuis longtemps les services de Bercy. Et comme aux USA, lorsque vous achèterez une voiture en leasing, si jamais votre règlement est refusé, le concessionnaire pourra avec la géolocalisation de celle-ci arrêter votre moteur à distance.

Quant à votre compteur d'électricité, si jamais vous dépassez la consommation autorisée, vous savez déjà ce qu'ils pourront faire à distance, vu qu'ils le font déjà.

Et puis, quand tous ces braves gens qui vont se précipiter sur cette foutue carte vitale découvriront que leurs données privées, toutes sans exception, pourront être consultées par un employeur potentiel, par un assureur, par un bailleur, par le service des impôts, par l'immigration à l'entrée d'un pays lointain, et que cela aura des incidences sonnantes et trébuchantes sur ce à quoi ils pourront faire et prétendre ... Et que les décisions de ne pas leur accorder un prêt, un job, une assurance, un visa ainsi que bien d'autres choses seront dans les mains invisibles des algorithmes de l'intelligence artificielle, laquelle I.A. aura acquis un pouvoir énorme sur leurs vies ...

Quand ils seront les victimes de hacking de toutes leurs données les plus intimes, et victimes de chantages, de harcèlement ou d'usurpations d'identité par des organisations mafieuses ou des individus sans scrupules …

Le tout numérique, je n'aurai de cesse de le répéter, est une prison. C'est la porte ouverte à tous les abus de pouvoir, celui des grandes banques, celui des états, celui des multinationales et celui des mafias. Et c'est l'arme sournoise et absolue des dictatures qui ne disent pas leur nom. Chaque fois que l'on vous vend sous l'angle du pratique davantage de sécurité, c'est toujours à terme au détriment de votre liberté.

Sinon, à part ça, oui, c'est tellement pratique, tellement fantastique, comme le plastique, le numérique ... Comme le disait le World Economic Forum sur son site, en 2030 "vous ne posséderez rien et vous serez heureux".