Une grande absente...

La culture dont vous parlez est un abus de langage, une invention de Malraux qui a incité à construire des maisons pour ça. Depuis, la culture est un produit, une offre de pratiques et de services culturels, et en particulier dans le domaine des arts et des lettres.

dont l’enseigne « Cultura » assure la diffusion.

Avant Malraux, en philosophie la culture était ce qui s’oppose à la nature, et en sociologie « un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d’une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte » (Guy Rocher).