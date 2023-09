Échec de la contre-offensive : l’Ukraine est-elle abandonnée par les combattants étrangers ?

@amiaplacidus

Bonjour.

Permettez-moi de vous rapporter mon point de vue, basé sur l’observation des discours et surtout des manifestations de la part la plus active de la société russe (qui a été, si vous ne vous en avez pas encore rendu compte, augmentée par les millions etmillions de Russes de nouvelles régions,pour la plupart trèsmotivés et ambitieux quiont subi toute une torture et en sont sortis forts et endurants, sachant ce qu’ils doivent faire, de sorte que la Russie de 2023, agrandie et changée radicalement, a peu à voir avec celle de 2014 ; mais toutes ces nuances échappent des soi-disant « experts » débiles).

Pour être clair, tous les 23 ans Poutine ne faisait qu’exaucer les voeux du peuple russe. (Je comprends, c’est difficile à croire, vu le « régime » dit « autoritaire », voire une dictature, tel qu’il vous est présenté par vos médias honnêtes, mais ici on a eu le temps pour le comprendre.)

La plus grande tension dans la société russe était de 2014 à 2022. C’était (et c’est toujours) insupportable de voir les souffrances de nos compatriotes restés en otages dans le camp devenu celui de nos ennemis mortels, les Anglo-saxons.

C’est vrai que déjà en 2014 les trois buts que vous avez énumérés auraient été atteints sans trop de peine. L’histoire d’adhésion criméenne sans un seul tir, malgré 20 000 militaires ukrainiens sur le péninsule à l’époque, vous devrait dire qqch...

C’est justement cela de quoi on reprochait Poutine depuis 2014.

Car on n’avait pas compris à l’époque une chose magistrale.

Que l’opération en Ukraine n’était et n’est que la première étape.

Quand cette étape prendra fin, il n’y aura plus de territoire appelé « Ukraine » (« extrémité » en russe). Cette extrémité reviendra à son entité primordiale, tout comme la Crimée l’a fait dans la répétition générale de 2014.

On n’a pas à crier ça aux coins de la rue. Mais on ne dissimule pas ça trop aussi.

Quant à l’étape suivante, la guerre avec les Anglo-saxons et leurs caniches (telle une IV Reich), il fallait se préparer sérieusement, pour de bon.

Il nous faut coûte que coûte éliminer cette menace existentielle une fois pour toutes. Et nous ferons tout pour cela.

Aujourd’hui on n’est pas encore tout à fait prêt. C’est pourquoi on broie, presque paresseusement, les restes du personnel ukrainien (qui serait, s’il en restait qqch, sans doute le meilleur dans cette Otan qui s’est montrée absolument impotente) et de l’équipement otanien, qui s’est avéré pour la plupart sans danger spécial pour nous et surtout touchant à sa fin. Je crois que nous produisons aujourd’hui par jour mille ou dix mille fois plus de munitions que l’Otan toute entière... Mais ce n’est que mes élucubrations d’un viel homme...