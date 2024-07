Ecole : de plus en plus de contestations...

De plus en plus de contestations dans les écoles : une tendance qui s'aggrave au fil des années... contestation des notes, contestation des sanctions, de la discipline...

"Les contestations augmentent à l'école, voilà le constat de la médiatrice de l'Education Catherine Becchetti-Bizot dans son rapport annuel. Ses services ont traité l'an dernier plus de 20 000 saisines, en hausse de 12% sur un an.

Les récriminations émanant des élèves et de leurs familles concernent notamment les conflits relationnels, les mesures disciplinaires ou les notations. Du côté des enseignants, les questions de laïcité suscitent un "sentiment croissant d'insécurité", note le rapport.

Autre fait remarquable dans ce rapport : les notes données par les professeurs sont de plus en plus contestées... une attitude que l'on retrouve en grande partie dans les familles qui ont choisi des filières élitistes, et qui s'est même aggravée avec la réforme du baccalauréat, d'autant que le contrôle continu compte désormais pour 40% dans la note finale...

Un professeur de mathématiques témoigne : "Depuis l'instauration du nouveau bac avec le contrôle continu, on est confronté effectivement à des contestations régulières de parents d'élèves, d'élèves parce que ces notes évidemment ont une importance pour la délivrance du diplôme, et aussi pour parcours sup... c'est la réalité que l'on vit quotidiennement dans les classes à partir du moment où on rend une note qui est un peu en dessous des attentes de l'élève."

Une hausse des contestations qui s'est également accrue avec la dégradation du climat scolaire et certaines prises de parole politique, estiment les enseignants qui demandent donc plus de moyens humains pour accompagner les élèves.

Élisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du SE-Unsa déclare :

"Quand on dit qu'on manque d'assistants d'éducation, de psychologues de l'Education nationale qui contribuent beaucoup par leur rôle et leur mission à améliorer le dialogue entre les familles, les équipes pédagogiques, quand ces personnels font défaut, forcément on a une rupture de dialogue entre l'école et les familles, et donc la confiance ne peut pas se restaurer... au contraire, elle ne peut que se dégrader."

Mais il semble que le malaise soit plus profond : on assiste à une contestation de l'autorité dans bien des domaines...

Afin d'apaiser le climat entre les élèves, les parents et les enseignants, les syndicats espèrent donc que le ou la future ministre de l'Education travaillera mieux avec les partenaires sociaux ainsi que les fédérations de parents d'élèves qui, ces dernières années, se font de plus en plus déborder par certains collectifs de parents d'élèves..."

Chacun son rôle : les parents interviennent de plus en plus auprès des professeurs pour contester, qui une note, qui une punition, qui une question pédagogique, qui une appréciation...

ça suffit !

Les parents ne sont pas à même de juger de la qualité d'un devoir, ou de la pédagogie à adopter face aux élèves.

Les parents, c'est certain, font preuve de partialité face à leurs chérubins. Pour eux, ils sont souvent pourvus de toutes les qualités, et dans ce domaine, le règne de l'enfant roi fait des ravages.

La mode est à la contestation de l'autorité des professeurs : ceux-ci sont dévalorisés par leur fonction même, une fonction qui a perdu de son prestige d'autrefois, qui n'est plus valorisée dans son rôle : les enseignants sont ainsi très mal payés.

Comme l'écrit Alain Finkielkraut "le discours social ne traite plus les enfants en élèves, mais en clients. Des clients, au demeurant, mécontents, frustrés et à qui on explique qu'ils ont toutes les raisons de l'être..."

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2024/07/ecole-de-plus-en-plus-de-contestations.html

Source :

à 6 minutes, 8 secondes

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-18h/journal-de-18h-emission-du-mercredi-17-juillet-2024-9129177

Vidéo :