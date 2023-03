Ecole : des classes trop chargées...

Message à avatar paparazzo,

L’avatar rosemar et Monsieur Chalot viennent insulter l’intelligence presque simultanément par leur exubérante prose nombriliste.

Pourraient-ils écrire un vrai article sur la censure en France et sur Agoravox ? Je dis bien un vrai article sur le présent en France et non un article sur la Russie ou sur un fascisme fantasmé.

Respectueusement