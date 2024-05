Effets secondaires des vaccins anti-Covid : la « bombe » du New York Times

Ce 4 mai, Nicolas Dupont-Aignan alerte sa communauté sur X. Le prestigieux New York Times aurait publié une "bombe" : des révélations inédites sur les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19. Pendant ce temps-là, nos médias hexagonaux garderaient coupablement le silence.

La presse américaine commence enfin à révéler les effets secondaires des vaccins contre le Covid ! Le dossier du New York Times est une bombe, pourtant nos médias nationaux gardent le silence...

Je demande à nouveau une commission d'enquête parlementaire pour faire la vérité sur… — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) May 4, 2024

Mais rapidement Nicolas Dupont-Aignan se fait reprendre par un certain Adrien. Selon lui, l'information du New York Times serait totalement déformée par l'extrême droite. Il n'y aurait en vérité aucun scandale, le NYT ne révélerait aucune "bombe". Son article, très fouillé, serait instrumentalisé pour nourrir des positions radicales, anti-vaccin ARNm.

Alors, qui dit vrai ? Bombe ou pas bombe ? Pour départager Nicolas et Adrien, je vous propose de lire vous-même l'article du New York Times. Publié le 3 mai, mis à jour le 4, il est traduit ci-dessous.

*** Des milliers de personnes pensent que les vaccins Covid leur ont fait du mal. Est-ce que quelqu'un écoute ? Tous les vaccins ont au moins des effets secondaires occasionnels. Mais les gens qui disent avoir été blessés par les vaccins Covid pensent que leurs cas ont été ignorés.

Par Apoorva Mandavilli

Apoorva Mandavilli a passé plus d’un an à discuter avec des dizaines d’experts en science des vaccins, des décideurs politiques et des personnes qui ont déclaré avoir ressenti des effets secondaires graves après avoir reçu un vaccin contre le Covid-19.

Quelques minutes après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson Covid-19, Michelle Zimmerman a ressenti une douleur allant de son bras gauche jusqu'à son oreille et jusqu'au bout de ses doigts. En quelques jours, elle était devenue insupportablement sensible à la lumière et avait du mal à se souvenir de faits simples.

Elle avait 37 ans et était titulaire d'un doctorat en neurosciences, et jusqu'alors elle pouvait parcourir 30 kilomètres à vélo, donner un cours de danse et donner une conférence sur l'intelligence artificielle, le tout dans la même journée. Aujourd'hui, plus de trois ans plus tard, elle vit avec ses parents. Finalement diagnostiquée avec des lésions cérébrales, elle ne peut plus travailler, conduire ou même rester debout pendant de longues périodes.

"Quand je me permets de penser à la dévastation de ce que cela a fait à ma vie et à tout ce que j'ai perdu, cela me semble parfois même trop difficile à comprendre", a déclaré le Dr Zimmerman, qui croit que son préjudice est dû à un lot de vaccin contaminé.

On estime que les vaccins Covid, un triomphe de la science et de la santé publique, ont évité des millions d’hospitalisations et de décès. Pourtant, même les meilleurs vaccins produisent des effets secondaires rares mais graves. Et les vaccins Covid ont été administrés à plus de 270 millions de personnes aux États-Unis, à raison de près de 677 millions de doses.

Le récit du Dr Zimmerman est parmi les plus poignants, mais des milliers d’Américains pensent avoir subi de graves effets secondaires après la vaccination contre le Covid. En avril, un peu plus de 13 000 demandes d’indemnisation pour préjudices causés par des vaccins avaient été déposées auprès du gouvernement fédéral – mais en vain. Seulement 19 pour cent ont été examinés. Seulement 47 d’entre eux ont été jugés éligibles à une indemnisation, et seulement 12 ont été payés, pour une moyenne d’environ 3 600 $.

Certains scientifiques craignent que les patients souffrant de préjudices réels ne se voient refuser de l'aide et estiment qu'il faut faire davantage pour clarifier les risques possibles.

"Au moins depuis longtemps, le Covid a été quelque peu reconnu", a déclaré Akiko Iwasaki, immunologiste et expert en vaccins à l'Université de Yale. Mais les personnes qui disent avoir des préjudices post-vaccinaux sont « tout simplement complètement ignorées, rejetées et sous-estimées », a-t-elle ajouté.

Au cours d’entretiens et d’échanges de courriels menés pendant plusieurs mois, les responsables fédéraux de la santé ont insisté sur le fait que les effets secondaires graves étaient extrêmement rares et que leurs efforts de surveillance étaient plus que suffisants pour détecter des schémas d’événements indésirables.

"Des centaines de millions de personnes aux États-Unis ont reçu en toute sécurité les vaccins Covid dans le cadre de la surveillance de sécurité la plus intense de l'histoire des États-Unis", a déclaré Jeff Nesbit, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Mais dans une récente interview, le Dr Janet Woodcock, dirigeante de longue date de la Food and Drug Administration, qui a pris sa retraite en février, a déclaré qu'elle pensait que certains receveurs avaient éprouvé des réactions inhabituelles mais « graves » et « qui changeaient leur vie » au-delà de celles décrites par agences fédérales.

« Je me sens mal pour ces gens », a déclaré le Dr Woodcock, devenu commissaire par intérim de la FDA en janvier 2021 alors que les vaccins étaient déployés. « Je pense que leurs souffrances doivent être reconnues, qu’ils ont de réels problèmes et qu’ils doivent être pris au sérieux. »

"Je suis déçue de moi-même", a-t-elle ajouté. "J'ai fait beaucoup de choses pour lesquelles je me sens très bien, mais c'est l'une des rares choses que j'ai l'impression de ne pas avoir ramenée à la maison."

Les responsables fédéraux et les scientifiques indépendants sont confrontés à un certain nombre de défis pour identifier les effets secondaires potentiels des vaccins.

Le système de santé fragmenté du pays complique la détection d'effets secondaires très rares, un processus qui dépend de l'analyse d'énormes quantités de données. C'est une tâche difficile lorsqu'un patient peut subir un test de dépistage du Covid chez Walgreens, se faire vacciner au CVS, se rendre dans une clinique locale pour des affections mineures et se faire soigner dans un hôpital pour des affections graves. Chaque lieu peut s'appuyer sur des systèmes de dossiers de santé différents.

Il n’existe pas de référentiel central des vaccinés, ni des dossiers médicaux, et il n’existe pas de moyen simple de mutualiser ces données. Les rapports à la plus grande base de données fédérale sur les événements dits indésirables peuvent être effectués par n'importe qui, à propos de n'importe quoi. On ne sait même pas exactement ce que les responsables devraient rechercher.

"Je veux dire, vous ne trouverez pas de 'brouillard cérébral' dans le dossier médical ou les données de réclamation, et donc vous ne trouverez pas" un signal indiquant que cela pourrait être lié à la vaccination, a déclaré le Dr Woodcock. Si un tel effet secondaire n'est pas reconnu par les responsables fédéraux, « c'est parce qu'il n'a pas de bonne définition de recherche », a-t-elle ajouté. "Ce n'est pas de la malveillance de leur part."

Le fonds d'indemnisation du gouvernement, en sous-effectif, a payé si peu parce qu'il reconnaît officiellement peu d'effets secondaires aux vaccins Covid. Et les partisans du vaccin, y compris les responsables fédéraux, craignent que même le moindre murmure d’effets secondaires possibles alimente la désinformation diffusée par un mouvement anti-vaccin au vitriol.

"Je ne suis pas réel"

Les patients qui pensent avoir ressenti des effets secondaires graves affirment avoir reçu peu de soutien ou de reconnaissance.

Shaun Barcavage, 54 ans, infirmier praticien à New York qui a travaillé sur des essais cliniques sur le VIH et le Covid, a déclaré que depuis sa première injection de Covid, le simple fait de se lever faisait battre son cœur - un symptôme évocateur du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, un trouble neurologique que certaines études ont lié à la fois au Covid et, beaucoup moins souvent, à la vaccination.

Il a également ressenti des douleurs cuisantes dans les yeux, la bouche et les organes génitaux, qui ont diminué, ainsi que des acouphènes, qui ne se sont pas atténués.

« Je n'arrive pas à convaincre le gouvernement de m'aider », a déclaré M. Barcavage à propos de ses appels infructueux aux agences fédérales et aux élus. « On me dit que je ne suis pas réel. On me dit que je suis rare. On me dit que je suis une coïncidence. »

Renée France, 49 ans, physiothérapeute à Seattle, a développé la paralysie de Bell – une forme de paralysie faciale, généralement temporaire – et une éruption cutanée dramatique qui lui a coupé le visage en deux. La paralysie de Bell est un effet secondaire connu d'autres vaccins, et elle a été liée à la vaccination contre le Covid dans certaines études.

Mais le Dr France a déclaré que les médecins rejetaient tout lien avec les vaccins Covid. L'éruption cutanée, une crise de zona, l'a affaiblie pendant trois semaines, alors le Dr France l'a signalé à deux reprises aux bases de données fédérales.

« Je pensais que quelqu'un me contacterait, mais personne ne l'a jamais fait », a-t-elle déclaré.

Des sentiments similaires ont été repris dans des entretiens, menés sur plus d’un an, avec 30 personnes qui ont déclaré avoir été blessées par des injections de Covid. Ils ont décrit divers symptômes suite à la vaccination, certains neurologiques, certains auto-immuns, certains cardiovasculaires.

Tous ont déclaré qu’ils avaient été refoulés par des médecins, que leurs symptômes étaient psychosomatiques ou qu’ils avaient été qualifiés d’anti-vaccin par leur famille et leurs amis – malgré le fait qu’ils soutenaient les vaccins.

Même les plus grands experts en science vaccinale se sont heurtés à l’incrédulité et à l’ambivalence.

Le Dr Gregory Poland, 68 ans, rédacteur en chef de la revue Vaccine, a déclaré qu'un fort sifflement dans ses oreilles accompagnait chaque instant depuis sa première injection, mais que ses supplications auprès de ses collègues des Centers for Disease Control and Prevention d'explorer le phénomène des acouphènes n’avait mené nulle part.

Il a reçu des réponses polies à ses nombreux courriels, mais « je n'ai tout simplement aucune sensation de mouvement », a-t-il déclaré.

"S'ils ont réalisé des études, ces études devraient être publiées", a ajouté le Dr Poland. Désespéré de ne plus jamais entendre le silence, il a cherché du réconfort dans la méditation et sa foi religieuse.

Le Dr Buddy Creech, 50 ans, qui a dirigé plusieurs essais de vaccins Covid à l’Université Vanderbilt, a déclaré que ses acouphènes et son cœur battant duraient environ une semaine après chaque injection. "C'est très similaire à ce que j'ai vécu pendant la phase aiguë de Covid, en mars 2020", a déclaré le Dr Creech.

La recherche pourrait finalement révéler que la plupart des effets secondaires signalés ne sont pas liés au vaccin, a-t-il reconnu. Beaucoup peuvent être causés par le Covid lui-même.

« Quoi qu’il en soit, lorsque nos patients ressentent un effet secondaire qui peut ou non être lié au vaccin, nous leur devons d’enquêter aussi complètement que possible », a déclaré le Dr Creech.

Les responsables fédéraux de la santé déclarent qu’ils ne croient pas que les vaccins Covid aient causé les maladies décrites par des patients comme M. Barcavage, le Dr Zimmerman et le Dr France. Les vaccins peuvent provoquer des réactions transitoires, telles qu'un gonflement, de la fatigue et de la fièvre, selon le CDC, mais l'agence n'a documenté que quatre effets secondaires graves mais rares.

Deux sont associés au vaccin Johnson & Johnson, qui n'est plus disponible aux États-Unis : le syndrome de Guillain-Barré, un effet secondaire connu d'autres vaccins, dont le vaccin contre la grippe ; et un trouble de la coagulation sanguine.

Le CDC relie également les vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna à l’inflammation cardiaque, ou myocardite, en particulier chez les garçons et les jeunes hommes. Et l’agence met en garde contre l’anaphylaxie, ou réaction allergique grave, qui peut survenir après toute vaccination.

À l'écoute des signaux

Les scientifiques de l'Agence surveillent de grandes bases de données contenant des informations médicales sur des millions d'Américains à la recherche de tendances qui pourraient suggérer un effet secondaire jusqu'ici inconnu de la vaccination, a déclaré le Dr Demeter Daskalakis, directeur du Centre national pour l'immunisation et les maladies respiratoires du CDC.

"Nous suivons la ligne en signalant les signaux que nous pensons être de vrais signaux et en les signalant dès que nous les identifions comme des signaux", a-t-il déclaré. Les systèmes de l'agence pour surveiller la sécurité des vaccins sont « assez proches » de l'idéal, a-t-il déclaré.

Ces efforts de surveillance nationaux comprennent le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS). Il s'agit de la base de données la plus grande, mais aussi la moins fiable : les rapports d'effets secondaires peuvent être soumis par n'importe qui et ne sont pas vérifiés, ils peuvent donc être sujets à des biais ou à des manipulations.

Le système contient environ un million de rapports concernant la vaccination contre le Covid, la grande majorité pour des événements légers, selon le CDC.

Les chercheurs fédéraux examinent également des bases de données combinant les dossiers de santé électroniques et les réclamations d'assurance de dizaines de millions d'Américains. Les scientifiques surveillent les données de 23 affections pouvant survenir après la vaccination contre le Covid. Les responsables restent attentifs aux autres cas qui pourraient apparaître, a déclaré le Dr Daskalakis.

Mais il existe des lacunes, notent certains experts. Les vaccins Covid administrés sur les sites de vaccination de masse n’étaient pas enregistrés dans les bases de données des réclamations d’assurance, par exemple, et les dossiers médicaux aux États-Unis ne sont pas centralisés.

"Il est plus difficile de voir les signaux quand il y a autant de personnes et que les choses se produisent dans différentes parties du pays, et qu'elles ne sont pas toutes collectées dans le même système", a déclaré Rebecca Chandler, experte en sécurité des vaccins à la Coalition for Epidemic Innovations en matière de préparation.

Un groupe d'experts réuni par les National Academies a conclu en avril que pour la grande majorité des effets secondaires, il n'y avait pas suffisamment de données pour accepter ou rejeter un lien.

Lorsqu'on lui a demandé lors d'une récente audition au Congrès si la surveillance nationale de la sécurité des vaccins était suffisante, le Dr Peter Marks, directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, a déclaré : « Je crois que nous pourrions faire mieux. »

Un drapeau rouge

Dans certains pays dotés de systèmes de santé centralisés, les responsables ont activement recherché les informations faisant état d’effets secondaires graves des vaccins anti-Covid et sont parvenus à des conclusions que les autorités sanitaires américaines n’ont pas obtenues.

À Hong Kong, le gouvernement a analysé les dossiers médicaux centralisés des patients après la vaccination et a payé les gens pour qu'ils signalent leurs problèmes. La stratégie a identifié « un grand nombre de cas bénins que d'autres pays ne détecteraient pas autrement », a déclaré Ian Wong, chercheur à l'Université de Hong Kong qui a dirigé les efforts nationaux en matière de sécurité des vaccins.

Cela comprenait la découverte que dans de rares cas – environ sept par million de doses – le vaccin Pfizer-BioNTech a déclenché une crise de zona suffisamment grave pour nécessiter une hospitalisation.

L’Agence européenne des médicaments a associé les vaccins Pfizer et Moderna à la paralysie faciale, aux sensations de picotements et aux engourdissements. L’EMA considère également les acouphènes comme un effet secondaire du vaccin Johnson & Johnson, alors que les agences sanitaires américaines ne le font pas. Il y a plus de 17 000 rapports d’acouphènes suite à la vaccination contre le Covid au VAERS.

Les deux sont-ils liés ? Ce n'est pas clair. Jusqu’à un adulte sur quatre souffre d’une forme d’acouphène. Le stress, l’anxiété, le chagrin et le vieillissement peuvent conduire à cette maladie, tout comme des infections comme le Covid lui-même et la grippe.

Il n'existe pas de test ou d'analyse pour détecter les acouphènes, et les scientifiques ne peuvent pas les étudier facilement car l'oreille interne est minuscule, délicate et entourée d'os, a déclaré le Dr Konstantina Stankovic, oto-rhino-laryngologiste à l'Université de Stanford.

Pourtant, une analyse des dossiers de santé de près de 2,6 millions de personnes aux États-Unis a révélé qu'environ 0,04 pour cent, soit environ 1 000, ont reçu un diagnostic d'acouphène dans les trois semaines suivant leur première injection d'ARNm. En mars, des chercheurs australiens ont publié une étude établissant un lien entre les acouphènes et les vertiges et les vaccins.

La FDA surveille les rapports d'acouphènes, mais "à l'heure actuelle, les preuves disponibles ne suggèrent pas d'association causale avec les vaccins Covid-19", a déclaré l'agence dans un communiqué.

Malgré les efforts de surveillance, les responsables américains n’ont pas été les premiers à identifier un effet secondaire important du vaccin Covid : la myocardite chez les jeunes recevant des vaccins à ARNm. Ce sont les autorités israéliennes qui ont été les premières à tirer la sonnette d’alarme en avril 2021. Les responsables américains avaient déclaré à l’époque qu’ils n’avaient pas vu de lien.

Le 22 mai 2021, la nouvelle a éclaté selon laquelle le CDC enquêtait sur « relativement peu » de cas de myocardite. Le 23 juin, le nombre de rapports de myocardite au VAERS s'élevait à plus de 1 200, ce qui indique qu'il est important de dire aux médecins et aux patients ce qu'il faut rechercher.

Des analyses ultérieures ont montré que le risque de myocardite et de péricardite, une affection connexe, est plus élevé après une deuxième dose d'un vaccin à ARNm Covid chez les adolescents de sexe masculin âgés de 12 à 17 ans.

Chez de nombreuses personnes, la myocardite liée au vaccin est transitoire. Mais certains patients continuent de ressentir de la douleur, un essoufflement et une dépression, et certains présentent des changements persistants à la scintigraphie cardiaque. Le CDC a déclaré qu'il n'y avait eu aucun décès confirmé lié à la myocardite, mais en fait plusieurs décès ont été signalés après la vaccination.

Désinformation omniprésente

La montée du mouvement anti-vaccin a rendu difficile pour les scientifiques, au sein et en dehors du gouvernement, d'aborder franchement les effets secondaires potentiels, ont déclaré certains experts. Une grande partie du récit sur les prétendus dangers des vaccins Covid est manifestement faux, ou du moins exagéré, concocté par des campagnes anti-vaccins avisées.

Les questions sur la sécurité du vaccin Covid sont au cœur de la campagne présidentielle de Robert F. Kennedy Jr. Citant des théories démystifiées sur l’altération de l’ADN, le chirurgien général de Floride a appelé à l’arrêt de la vaccination contre le Covid dans l’État.

"La nature même de la désinformation, son ampleur, est stupéfiante, et tout sera déformé pour donner l'impression qu'il ne s'agit pas seulement d'un effet secondaire dévastateur, mais de la preuve d'une dissimulation massive", a déclaré le Dr Joshua Sharfstein, vice-président du département de recherche de l'ONU. doyen de l'Université Johns Hopkins.

Parmi les centaines de millions d’Américains immunisés contre le Covid, un certain nombre auraient de toute façon eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Certaines femmes auraient fait une fausse couche. Comment distinguer celles provoquées par le vaccin de celles qui sont des coïncidences ? La seule façon de résoudre la question est une recherche intense.

Mais les National Institutes of Health ne mènent pratiquement aucune étude sur la sécurité du vaccin Covid, ont noté plusieurs experts. William Murphy, chercheur en cancérologie qui a travaillé au NIH pendant 12 ans, incite les responsables fédéraux de la santé à lancer ces études depuis 2021.

Les responsables ont chacun répondu avec « ce mantra très fatigué : "Mais le virus est pire" », se souvient le Dr Murphy. "Oui, le virus est pire, mais cela n'empêche pas de faire des recherches pour s'assurer qu'il existe d'autres options."

Une compréhension plus approfondie des effets secondaires possibles et des personnes à risque pourrait avoir des implications pour la conception de futurs vaccins, ou pourrait indiquer que pour certaines personnes jeunes et en bonne santé, les avantages des injections de Covid pourraient ne plus compenser les risques – comme certains pays européens l’ont déterminé.

Des recherches approfondies pourraient également accélérer l’assistance aux milliers d’Américains qui déclarent avoir été blessés.

Le gouvernement fédéral gère depuis longtemps le Programme national d'indemnisation des préjudices causés par les vaccins, conçu pour indemniser les personnes qui subissent des préjudices après la vaccination. Créé il y a plus de trente ans, le programme ne fixe aucune limite aux montants accordés aux personnes ayant subi un préjudice.

Mais les vaccins Covid ne sont pas couverts par ce fonds car le Congrès ne les a pas soumis à la taxe d’accise qui les finance. Certains législateurs ont présenté des projets de loi pour apporter ce changement.

Au lieu de cela, les réclamations concernant les vaccins Covid sont adressées au programme d'indemnisation des contre-mesures pour préjudices. Destiné aux urgences de santé publique, ce programme comporte des critères de paiement stricts et fixe une limite de 50 000 $, avec des normes de preuve strictes.

Il exige que les candidats prouvent dans l’année suivant le préjudice qu’il était « le résultat direct » de l’obtention du vaccin Covid, sur la base de « preuves convaincantes, fiables, valides, médicales et scientifiques ».

Le programme ne comptait que quatre employés au début de la pandémie et compte désormais 35 personnes qui évaluent les demandes. Pourtant, il n’a examiné qu’une fraction des 13 000 réclamations déposées et n’en a payé qu’une douzaine.

Le Dr Ilka Warshawsky, une pathologiste de 58 ans, a déclaré qu'elle avait perdu toute audition dans son oreille droite après une injection de rappel de Covid. Mais la perte auditive n’est pas un effet secondaire reconnu de la vaccination contre le Covid.

Le programme d'indemnisation pour les vaccins Covid place la barre haute en matière de preuve, a-t-elle déclaré, mais offre peu d'informations sur la manière d'y répondre : « Ces événements indésirables peuvent être débilitants et altérer la vie, et il est donc très bouleversant qu'ils ne soient pas reconnus ou abordée. »

Le Dr Zimmerman, neuroscientifique, a soumis sa candidature en octobre 2021 et a fourni des dizaines de documents médicaux à l’appui. Elle n’a reçu un numéro de réclamation qu’en janvier 2023.

En statuant sur sa demande d'indemnisation des accidents du travail, les responsables de l'État de Washington ont reconnu que la vaccination contre le Covid avait causé son préjudice, mais elle n'a pas encore obtenu de décision du programme fédéral.

L’un de ses thérapeutes lui a récemment dit qu’elle ne pourrait peut-être plus jamais vivre de manière indépendante.

"Cela a été un coup dévastateur", a déclaré le Dr Zimmerman. "Mais j'essaie de ne pas perdre espoir qu'il y aura un jour un traitement et un moyen de le couvrir."

Apoorva Mandavilli est une journaliste spécialisée dans la science et la santé mondiale. Elle faisait partie de l’équipe qui a remporté le prix Pulitzer du service public 2021 pour sa couverture de la pandémie.