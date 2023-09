Emmanuel et François, Illuminati, mésintelligence du monde, inspirations politiques et autres Grâces

« Il y a des silences qui viennent du diable, comme les paroles qu'on dit quand on ne voudrait pas et ne voudrait pas les dire. » « Je déplore que mon sentiment reste si trouble et mes idées si confuses. Devant ces certitudes éparses et vaines, il faut bien accepter l'incohérence si on reste résolu à écarter l'imposture. » E. Berl, Rachel et autres grâces, Grasset, « Les Cahiers verts » (n° 71), 1965.

Voilà un beau livre de souvenirs, mémoires et mosaïque des rencontres d'une vie, que ceux de l'écrivain Emmanuel Berl qu'un autre Emmanuel a très probablement lu. On y parle de grâces qui, en l'espèce, sont toutes ces femmes qui ont marqué la vie d'E. Berl.

On y évoque ces grâces qui constituent un « hors texte » dans les histoires personnelles et qui sont de l'avis-même de l'auteur « des labyrinthes qui se compliquent à mesure qu'on y avance », de sorte qu'une grâce est ainsi « la rencontre d'une autre vie qui peut prendre la forme d'un ami, d'une femme, d'un auteur », et pourquoi pas ?... d'un Pape, tout simplement.

Et voilà que l'on entre ici dans un tout autre domaine où la Grâce suit son chemin d'illumination comme ce fut le cas pour la philosophe Simone Weili tout au long d'un processus d'éveil empreint de théologie et de spiritualité chrétiennes.

Emmanuel Macron, à Marseille et avec S.S. le Pape François, connaîtra-t-il cette illumination, ce passage ? Rencontrera-t-il, sera-t-il touché par une grâce divine ? Car pour la seconde fois, les 22 et 23 septembre 2023, SS. François revient en France après une précédente visite à Strasbourg, le 25 novembre 2014.

Curieuse rencontre en effet que celle d'un président de la République qui s'accroche au mythe d'une « laïcité » mise à toutes les sauces et devenue enjeu d'un tout autre pouvoirii , un président qui déclare le vendredi 15 septembre qu'il ne prendra pas la communion à la messe qui sera célébrée par le pontife.

« Je considère que c’est ma place d’y aller. Je n’irai pas en tant que catholique, j’irai comme président de la République qui est en effet laïque », ajoutant : « Je n’aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe ».iii

Pour autant l'erreur d'appréciation est manifeste, profonde, tant il est vrai que si M. Macron est libre de faire et d'agir comme il l'entend à titre personnel, l'interlocuteur du chef de l'Etat s'inscrit en revanche, quant à lui, et par cette essence divine et religieuse spécifique et unique qui incarne son être comme ses titres, privilèges et fonctions (Évêque de Rome ; Successeur du Prince des apôtres ; Souverain pontife de l’Église universelle ; Primat d’Italie ; Archevêque et métropolite de la Province de Rome ; Souverain de l’État de la Cité du Vatican ; Serviteur des serviteurs de Dieu) dans une toute autre dimension que la dimension politique "républicaine, laïque" et temporelle qui préside comme d'habitude chez M. Macron à la confusion des genres et des sentiments. Le pape occupe et incarne en effet une dimension unique, intemporelle, mystique, qui est aussi et principalement celle du Divin, aussi surprenant que cela puisse paraître.iv

Car les questions sont nombreuses : comment qualifier la place du Saint-Siège sur la scène internationale ? Quelle est la portée de l’action du pape à l’échelle mondiale ? Sur quels fronts la diplomatie du Vatican se déploie-t-elle ? Il est aisé de répondre en disant tout simplement qu'il s'agit là d'un univers spécifique, singulier, unique, auquel nulle autre représentation étatique ne peut se rattacher ou comparer.v

Cela, tout cela, M. Macron ne l'a pas compris.

Or il se trouve que la venue de S.S. François s'inscrit dans un aspect humanitaire et religieux, une relation et un contexte hors norme, celui de l'Eglise et du christianisme, qui privilégie l'humanité et qui pourrait bien faire intervenir ce que je n'hésite pas à qualifier de « coup de pouce divin ».

Les deux interlocuteurs parleront d'immigration, naturellement, avec l'actualité cardinale que représente l'invasion faussement contrôlée et en réalité hors de contrôle faute de mesures adéquates que subit la minuscule île de Lampedusa.

Sans doute évoqueront-ils aussi la question de la guerre en Ukraine avec ce désastre humain et militaire que plus aucune propagande fallacieuse des Etats-Unis, de l'OTAN, de l'UE et d'un pays tel que la France ne peut plus cacher.

Ce « coup de pouce divin » évoqué plus haut – il n'est pas interdit d'imaginer un monde de possibles – ne pourrait-il pas inspirer et conduire E. Macron, s'agissant de l'Ukraine, à prendre en tant que détenteur d'un pouvoir politique temporel une décision qui serait en profonde et parfaite adéquation avec une dimension profonde du catholicisme dont il se réclame et qui pourrait être illuminé, qui sait ? par une grâce divine ?

Imaginons en effet qu'avec l'intercession du Saint-Père (qu'il tutoie... fidèle en cela à cet autre comportement fait de palpations, tripotages, accolades prodigués aux souverains britanniques) la Grâce divine puisse conduire Emmanuel Macron (au prénom prédestiné) à déclarer publiquement, mondialement, qu'il cesse à titre personnel et en tant que chrétien, mais aussi au nom de la France, hic et nunc, tout soutien politique, économique, financier et militaire, à la guerre en Ukraine, affirmant désormais privilégier et concentrer tout ses efforts, à titre personnel et en tant que président de la République et chef de l’État, à une œuvre de Paix.

Quel retournement ce serait là ! Quel coup d'éclat ! Quel triomphe du sentiment comme de l'engagement humain sur les considérations géopolitiques funestes qui seraient balayées d'un seul coup vers le néant et les oubliettes de l'Histoire !

« On n'a l'expérience du bien qu'en l'accomplissant. On n'a l'expérience du mal qu'en s'interdisant de l'accomplir, ou, si on l'a accompli, qu'en s'en repentant. Quand on accomplit le mal, on ne le connaît pas, parce que le mal fuit la lumière », écrit encore Simone Weil que M. Macron a certainement lue et peut-être oubliée, mais dont il peut aujourd'hui se souvenir.

D'où cette question : en rencontrant une fois encore le Pape, Emmanuel Macron sera-t-il touché par la Grâce ? Le souverain pontife pourrait-il l'éclairer, en tant qu'acteur laïque et temporel ?

Personnellement, si j'étais à la place de M. Macron, je n'aurais aucune hésitation à enrayer d'un seul coup un processus aussi dangereux que mortifère que celui qui est en cours et n'a que trop duré en proclamant de manière concrète à la face du monde, de l'UE, des USA et de l'OTAN, la décision immédiate et irrévocable de la France en faveur de la paix en Ukraine.

Rien n'est impossible. Voyez plutôt : même si la réalité n'a pas été exactement comme telle, regardez et écoutez ce qu'il est peut-être advenu une minute après le cessez-le-feu quelque part sur le front, le 11 novembre 1918 à 11 heures, comme le montre cet extraordinaire enregistrement sonore de l'Imperial War Museum : une fois disparus et tus le tonnerre et le fracas des canons et des fusils, les oiseaux se sont remis à chanter.vi

Chacun sait que le retournement marquant de ces derniers jours a été la rupture entre l’Ukraine et la Pologne qui a menacé de faire échouer complètement les projets de V. Zelensky en l’attaquant personnellement comme « un noyé qui cherche a entraîner les autres dans sa noyade ». De premier soutien à l'Ukraine, aux premières heures du conflit, la Pologne est en effet devenue, depuis mercredi 20 septembre au soir, l'un des pays les plus hostiles à Kiev, rejoignant la Hongrie, déjà distante.

Voilà en effet que le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déclaré à la télévision que son pays cessait la livraison d'armes à l'Ukraine, préférant employer ses forces à moderniser rapidement sa propre armée, même si en apparence quelques nuances étaient apportées.vii

Les carottes sont cuites depuis longtemps.

M. Macron sera-t-il « inspiré » ou, plus simplement, aura-t-il l'intelligence de fausser compagnie, de se désolidariser comme l'on fait la Pologne et la Hongrie, de plaquer la bande d'illuminés et de criminels de guerre qui encombrent encore la scène politique internationale ?

Verra-t-il l'intérêt, la chance qui se présente de saisir l'occasion qui lui est offerte de retourner la situation et de se tirer à bon compte de l'impasse et du piège militaire et géopolitique dangerosissimes dans lesquels il s'est imprudemment engagé et a encore plus imprudemment engagé la France sans en mesurer les conséquences comme les implications ?

Si tel est le cas, il deviendra alors immanquablement un héros en effaçant tous ses errements désastreux qui ont jusqu'à ce jour marqué ses deux mandats et s'ouvrira un avenir de choix.

Dans le cas contraire, comme cela est plus que probable, il aura amplement démontré son incapacité, sa pusillanimité, sa mésintelligence du monde, risquant plus que jamais de très mal terminer dans ce rôle insensé de "celui qui se noie et cherche à entraîner son pays dans la noyade", ce que la France n'acceptera pas.

