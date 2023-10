« En Israël comme en Ukraine, c’est toujours l’Occident contre le reste du monde »

Ce qui a commencé vendredi soir, c'est un soulèvement du peuple palestinien contre l'occupation israélienne violente et brutalement oppressive. Le gouvernement Netanyahou a soutenu le vol constant de terres palestiniennes par des colons israéliens fascistes, cadenassé la bande de Gaza, ciblé les membres de son parti au pouvoir Hamas pour assassinat et a organisé des provocations contre les musulmans à la mosquée Al-Aqsa.

En imposant des conditions insupportables aux habitants de Gaza, elle a rendu la résistance armée inévitable.

Se prononçant en faveur des opérations militaires israéliennes contre Gaza, Biden, qui s’est engagé à apporter un appui « solide et inébranlable » aux opérations militaires israéliennes contre la bande de Gaza, a fait savoir au Premier Ministre Nétanyahou que les USA « sont prêts à offrir tous les moyens appropriés de soutien au gouvernement et au peuple israélien ». « Le terrorisme n'est jamais justifié. Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple » a-t-il martelé.

C'est certainement au nom de ce principe que les USA ont armé et entraîné les milices d'obédiences nazies en Ukraine et les ont soutenues dans leurs tentatives d'éradiquer les populations russophones du Donbass ? Mais par contre, la Russie est condamnée pour invasion non provoquée lorsqu'elle défend le peuple russophone du Donbass.

La Ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré : « La violence odieuse du Hamas contre les civils israéliens est sans précédent et injustifiable. Ce terrorisme doit cesser immédiatement. Nous sommes pleinement solidaires ». Elle a simplement remplacé la Russie par le Hamas et ukrainiens par civils israéliens mais c'est toujours le même soutien des puissances impérialistes aux oppresseurs.

Toute manifestation de résistance des opprimés est accueillie par des dénonciations frénétiques. Les politiciens de tous bords et les médias passent sous silence le fait que le gouvernement israélien est dirigé par un criminel, dont la coalition est dominée par des racistes et des fascistes dont le seul objectif est d'éradiquer les Palestiniens.

Concernant l'Ukraine, les Occidentaux ne manquent jamais de condamner ce qu’ils qualifient habituellement d’« annexion illégale de la Crimée » par la Russie. Les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils soutiendraient la guerre de l’Ukraine jusqu'à la victoire contre la Russie pour regagner la Crimée mais ils ne condamnent jamais l’annexion illégale des territoires palestiniens. Les timides résolutions de l'ONU sont totalement ignorées !

Lorsque les Palestiniens prennent les armes contre l'occupation de l'armée israélienne, qui reçoit des milliards de dollars d'aide militaire américaine chaque année, ils sont immédiatement condamnés en tant que terroristes par tous les chefs des États européens supplétifs de l'impérialisme américain et de son bras armé, l'OTAN.

Quand Israël bombarde et tue des centaines de civils lors d'attaques aveugles contre la bande de Gaza, tout l'Occident applaudit et soutient Israël et condamne les victimes.

Les déclarations du président Joe Biden et des dirigeants de l'Union européenne dénonçant la résistance palestinienne comme du « terrorisme » tout en soutenant sans aucune réserve l'attaque israélienne contre Gaza démontrent une fois encore que le camp occidental entend soumettre à sa poigne de fer l'ensemble du reste du monde considéré comme une jungle à l'assaut du jardin occidental.

Et Netanyahou a l'intention de désherber « sa jungle » de Gaza.

Samedi soir, dans un discours Netanyahou a dit à « « Tous ces endroits où le Hamas se cache […] nous allons en faire des ruines. Je dis aux habitants de Gaza : sortez de là maintenant, car nous allons agir partout avec toute notre force ». Étant donné que son gouvernement bloque Gaza et ne laisse personne partir, il s’agit d’une déclaration selon laquelle Netanyahou considère l’ensemble de la population de Gaza comme une cible légitime bonne à massacrer. Et comment s'étonner du soutien inconditionnel de tous les dirigeants occidentaux ? Netanyahou a reçu l'approbation pleine et entière des mêmes qui inondent l'Ukraine d'armes contre la Russie : « Je remercie le président Biden pour ses paroles claires et fortes. Je remercie le président français, le Premier ministre britannique et bien d'autres dirigeants pour votre soutien sans réserve à Israël » a-t-il déclaré.

Zelensky-Netanyahou a le soutien total de l'Occident collectif.

Netanyahou a promis que les villes où le Hamas est implanté se transformeraient en « villes en ruine » ce qui concrètement implique toute la bande de Gaza surpeuplée avec ses 2 millions d'habitants enfermés dans cet immense camp d'internement.

Cette menace barbare de détruire la bande de Gaza témoigne du caractère fasciste et raciste du régime de Netanyahou dont des membres demandent l'expulsion des Palestiniens des territoires occupés.

La révolte du Hamas est la conséquence des trop nombreux meurtres des Palestiniens par l'armée israélienne et les colons israéliens, les emprisonnements de longue durée de Palestiniens, le vol de terres palestiniennes et les provocations à la mosquée Al-Aqsa.

Le gouvernement Netanyahou a été surpris par le soulèvement palestinien de la même manière que les commandants nazis en Pologne occupée ont été surpris par le soulèvement des Juifs de 1943 dans le ghetto de Varsovie et l'insurrection de Varsovie de 1944. Aveuglé par son arrogance et ses haines raciales, il croit que la répression a tellement brisé les Palestiniens que la résistance serait impossible.

Son erreur maintenant exposée, Netanyahou se dirige vers un bain de sang, tout comme dans la Pologne occupée, où les nazis ont réagi aux soulèvements en assassinant des dizaines ou des centaines de milliers de civils.